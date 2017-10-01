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Собчак собирается идти в президенты


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Сегодня, 14:16
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Председатель КПРФ Геннадий Зюганов призвал телеведущую Ксению Собчак, которая накануне заявила о желании баллотироваться на выборах президента России, не превращать избирательный процесс в посмешище и трагикомедию. Об этом сообщает «Газета.ру».

«Я очень серьезно отношусь к людям,Собчак собирается идти в президенты к стране, к избирателям, к выборам. Превращать это в трагикомедию нет смысла», — рассказал лидер коммунистической партии «РИА Новости».

Геннадий Зюганов напомнил, что он выпустил книгу «Отчет пошел», в которой приводятся высказывания «самых злобных русофобов». «И там есть, в этой компании, и Ксюша, которая назвала нашу страну и народ генетическим отребьем. Я плохо представляю возможность выдвинуться… Поэтому превращать это в посмешище стыдно», — заключил политик.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, "Единая Россия":
Она сама из себя ничего не представляет, но может консолидироватьСобчак собирается идти в президенты определенное количество избирателей, которые хотят движухи, молодежь. Это полезное выдвижение. Я за нее голосовать, конечно, не буду, но Ксюха - это нормально. Пусть попробует. Навальный - это кандидат плюшевых мишек и детских сосок, он в прошлом.

В конце сентября оппозиционер Алексей Навальный так прокомментировал ее планы в эфире своего канала на YouTube: "Похоже, она приняла решение […] участвовать в довольно омерзительной кремлевской игре под названием "Притащим на выборы либеральное посмешище, чтобы отвлечь внимание". Навальный назвал взгляды Собчак "довольно людоедскими".
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