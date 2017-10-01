Собчак собирается идти в президенты

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов призвал телеведущую Ксению Собчак, которая накануне заявила о желании баллотироваться на выборах президента России, не превращать избирательный процесс в посмешище и трагикомедию. Об этом сообщает «Газета.ру».
«Я очень серьезно отношусь к людям,
к стране, к избирателям, к выборам. Превращать это в трагикомедию нет смысла», — рассказал лидер коммунистической партии «РИА Новости».
Геннадий Зюганов напомнил, что он выпустил книгу «Отчет пошел», в которой приводятся высказывания «самых злобных русофобов». «И там есть, в этой компании, и Ксюша, которая назвала нашу страну и народ генетическим отребьем. Я плохо представляю возможность выдвинуться… Поэтому превращать это в посмешище стыдно», — заключил политик.
Депутат Госдумы Виталий Милонов, "Единая Россия":
Она сама из себя ничего не представляет, но может консолидировать
определенное количество избирателей, которые хотят движухи, молодежь. Это полезное выдвижение. Я за нее голосовать, конечно, не буду, но Ксюха - это нормально. Пусть попробует. Навальный - это кандидат плюшевых мишек и детских сосок, он в прошлом.
В конце сентября оппозиционер Алексей Навальный так прокомментировал ее планы в эфире своего канала на YouTube: "Похоже, она приняла решение […] участвовать в довольно омерзительной кремлевской игре под названием "Притащим на выборы либеральное посмешище, чтобы отвлечь внимание". Навальный назвал взгляды Собчак "довольно людоедскими".