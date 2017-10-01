Как вы фестивалили в молодости?

Повод: пятеро ангарчан отправились в Сочи на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов

Россия уже третий раз принимает молодёжь всего мира – они приезжали к нам в 1957 и 1985 годах. В этот раз участникам из России оплачивают проезд до Сочи, проживание в Олимпийской деревне, питание. Бесплатно выдают одежду и сотовые телефоны. Всю неделю 29 (!) тысяч человек из 185 стран мира участвуют в круглых столах с известными людьми – политиками, актёрами, писателями. Чтобы понимать, о каких затратах для федерального бюджета идёт речь, представьте: в день только на питание тратится 29 миллионов! Фестиваль длится неделю.Что за молодёжь поехала из Ангарска?Самый молодой - Григорий НЕПЬЯНОВ, председатель молодёжной избирательной комиссии при АТИК, председатель ангарского отделения «Лига молодых избирателей» Иркутской области. Ему 19 лет. Все остальные молодые уже немолоды. Но, как уточнили организаторы, все не старше 35 лет. Поехали 30-летняя Мария ОРЛОВА, педагог дополнительного образования МБУДО «Дворец творчества детей и молодёжи», 26-летний Иван КОМЕЛЬКОВ, председатель комиссии по развитию молодёжного парламентаризма молодёжного парламента при Законодательном собрании Иркутской области, 29-летняя Валентина ЛАРЧЕНКО, педагог центра развития дополнительного образования детей Иркутской области, аспирантка ИГУ, член молодёжного парламента при Думе АГО, и 30-летняя Анастасия ШАМРИЦКАЯ, пресс-секретарь ОГАУЗ «АГ БСМП».Как они попали на фестиваль?- Я искала для нашей больницы интересные проекты, случайно нашла информацию о том, что проходит фестиваль. Заполнила на сайте анкету, потом прошла два собеседования: одно в отделе по молодёжной политике Ангарска, второе в областном подготовительном комитете - и получила добро на поездку, - рассказала нашей газете Анастасия Шамрицкая.- В 1995 году я ездила в Пекин на форум женщин. Помню, как для нас было удивительно, что в отеле меняют бельё и даже тапочки каждый день! А фестивалили мы по дороге. Взяли с собой баяниста и при любом удобном случае начинали петь и плясать. Любимая песня у нас была «Катюша». И знаете, все нам подпевали!- В нашем отряде все молодые и все хоть раз фестивалили. На Байкальском международном форуме, на саммитах, на Олимпиаде в Сочи. Или хотя бы в летние туристические сезоны на Ольхоне. Только мы на подобные мероприятия не отдыхать ездим, а чтобы народ охранять.- В апреле 1990 года я возглавлял комитет комсомола института «Оргстройпроект», и меня делегировали на оказавшийся последним, 21-й съезд ВЛКСМ. Вернувшись, я держал отчет о поездке, и в конце секретарь горкома партии спросил, какой основной вывод я сделал из поездки. Я ответил, что скоро… Советский Союз развалится. Помню, какая тогда наступила гробовая тишина. А сказал так потому, что сибирская делегация жила на одном этаже с делегацией из Прибалтики и в Кремлевском Дворце съездов мы тоже сидели рядом. С трибуны звучало одно, а в кулуарах говорили другое.А по-настоящему фестивалили мы в конце 80-х, когда строили МЖК в 12а микрорайоне. Какие у нас проходили веселые и яркие капустники, КВНы!- Я 40 лет в театре и фестивалил в буквальном смысле на театральных фестивалях. Где мы только не были! Чита, Сочи, Москва – самый крутой Всесоюзный театральный фестиваль! Играли на Комсомольской площади во Дворце железнодорожников. Сам РОЗОВ, автор пьесы «Вечно живые», которую мы играли, присутствовал. И только после нас по пьесе фильм поставили. Один раз после спектакля в Сочи мы пошли с болгарами на пляж, а они там разделись догола! Представляете нашу реакцию? В Чите нам понадобилось для спектакля рояль спустить со второго этажа на первый. Думали, это невозможно. А в итоге спустили на веревках через окно. На этом же спектакле в Чите в зале вдруг погас свет. Мы играли в полной темноте минут 10!- Когда я в 80-е годы прошлого века учился в Красноярском политехническом институте, то был помешан на стройотрядовском движении. Начинал с бойца, потом был бригадиром, а затем комиссаром стройотряда. Как только сессию сдам, сразу в стройотряд, даже домой не заезжал. В то время многие студенты так работали, чтобы на родительской шее не сидеть. Мы с ребятами тянули ЛЭП. В первый раз собрали большую команду и даже взяли девушку, чтобы кашеварила. В результате практически ничего не заработали, поэтому на следующий год поехали меньшим составом и без повара. Заработали хорошо.