На деревню к дедушке

Куда бежать из города

За городом, куда ни глянь, везде красота.

Всего в Якимовке около ста домов. Но постоянно здесь живут не больше 20 человек.

Виктор ШИРИНКИН в деревне спасается от инфаркта.

При желании везде можно жить с комфортом. У Павла Георгиевича есть такой сотовый телефон, который в любой глуши будет на связи.

Анастасия КУРМАЗОВА, фото Николая СТЕРНИНА

Почему мы решили поехать в гости именно туда? Всё просто: Якимовка находится дальше всех от центра округа. 34 километра. Дальше только Ивановка, до неё 50 километров. Впрочем, там мы тоже обязательно побываем. А пока изучаем, что же такое заимка и кто там живёт.Это маленькое поселение (по переписи 2010 года там проживали всего 56 человек) относится к Одинску и появилось намного раньше Ангарска, отсюда люди на Великую Отечественную уходили. Правда, в те времена народу здесь жило совсем мало, в основном лесники. Тогда ведь за лесным богатством страны следили не в пример пристальнее, чем сейчас.Первый поворот, сразу за указателем, заводит нас в какие-то дебри. Коротенькие улицы на 2-3 дома, закутки, тупики и ни одного человека. Хотя видно, что люди здесь бывают часто: дома добротные, собаки за заборами неистовствуют, во дворах ёлочки наряжены. Решаем поискать другой, «парадный», вход и оказываемся правы: следующий съезд с дороги выводит нас на широкую и хорошо укатанную улицу. А вот и первый абориген, идём знакомиться!Виктор ШИРИНКИН живёт здесь с 1989 года. Вернее, тогда он приобрёл дом и использовал его как дачу. Окончательно перебрался на заимку три года назад, после инфаркта: понял, что на природе здоровье быстрее пойдёт на поправку, и не ошибся.- говорит Виктор Геннадьевич.Много лет он работал в ангарских школах учителем физкультуры. Поэтому для него физический труд не в диковинку. Но главная страсть, которая его здесь держит, - охота.- Здесь и люди-то потому стали селиться, что тайга, глушь. Охотничьи бригады сколотились. До сих пор здесь это главный промысел.Главная легенда Якимовки, о которой даже в городе многие слышали, – медведи. Будто они здесь, как и положено в России, прямо по улицам ходят.- смеётся Виктор Геннадьевич. –Охотничьи байки – дело знатное, бесконечно можно слушать. А их здесь много! Вот, говорят, под конец декабря пойдут через замёрзший Китой дикие козы более хлебные места искать, где снегу поменьше. Пойдут прямо в районе Якимовки, для охоты даже ездить далеко не надо. Одна только опасность: где козы, там и волки…- рассказывает охотник. -А уж мелкого зверья здесь, говорят, и вовсе полно. Зайцев, кабанов, есть даже косули.Однако не все сюда приехали за охотой. Некоторым просто хочется тихой, спокойной и размеренной жизни.Наталья и Павел ЕРОШЕВИЧ перебрались в этот дом после того, как оба ушли на пенсию с АЭХК. Дом получили в наследство от матери в 1984 году, а ей он тоже в наследство достался. Родовое гнездо получилось. Благоустроили старый одноэтажный дом как могли и стали жить-поживать, квартиру в городе оставили детям.- смеётся Наталья Ильинична. –Снаружи дом – классика: свежая краска, резные наличники, злобная собака на цепи. А внутри цивилизация. У каждого свой телевизор, какой-то хитрый телефон, который любые звонки в пределах Иркутской области принимает, да ещё и сигнал других сотовых, которые рядом находятся, усиливает. Только телефоны нужны старых моделей, новые смартфоны здесь – бесполезная игрушка.- рассказывают супруги.Мясо покупают в соседних Чебогорах, там же берут и молоко. А летом молочные продукты привозят из соседних деревень и продают с машины. Так что нужды в своём большом хозяйстве нет.- говорит Павел Георгиевич. -Внуки приезжают часто. Зимой на выходные, летом и дольше живут. Вот и сейчас мы застаём 7-летнего Марка и 4-летнего Артёма. Пятница, самое время подышать свежим воздухом.Казалось бы, совершенно отдельный и автономный населённый пункт. Здесь, кроме электричества, и не нужно ничего! Ан нет. Входит Якимовка в состав Одинского муниципального образования, и на неё распространяется действие муниципальной программы по устойчивому развитию внегородских территорий. Что здесь развивают?- пожимают плечами местные. –Тихое место, где, кроме птиц и скрипа снега, никаких звуков. С одной стороны река, с другой – тайга, только руку протяни. Благодать! Ещё бы убрать мусор да браконьеров прогнать, был бы настоящий суровый сибирский рай.