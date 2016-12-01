Уважаемые пользователи портала! Если Вы по каким то причинам утеряли свой пароль, то воспользуйтесь специальной формой для восстонавления доступа к акаунту. Также Вы можете зарегистрироваться на нашем портале.
,
Курс валют предоставлен сайтом kursvalut.com
.

На деревню к дедушке


0

Сегодня, 14:24
 Количество просмотров: 39
    

Куда бежать из города

На деревню к дедушке
За городом, куда ни глянь, везде красота.

Наш город не самый большой. И всё же. 230 тысяч человек, промышленные предприятия, куча машин, шум, грязь, пыль. Но есть в Ангарском городском округе такие места, где совсем другая жизнь. Они рядом. Например, на заимке Якимовка.

Почему мы решили поехать в гости именно туда? Всё просто: Якимовка находится дальше всех от центра округа. 34 километра. Дальше только Ивановка, до неё 50 километров. Впрочем, там мы тоже обязательно побываем. А пока изучаем, что же такое заимка и кто там живёт.

Это маленькое поселение (по переписи 2010 года там проживали всего 56 человек) относится к Одинску и появилось намного раньше Ангарска, отсюда люди на Великую Отечественную уходили. Правда, в те времена народу здесь жило совсем мало, в основном лесники. Тогда ведь за лесным богатством страны следили не в пример пристальнее, чем сейчас.

Первый поворот, сразу за указателем, заводит нас в какие-то дебри. Коротенькие улицы на 2-3 дома, закутки, тупики и ни одного человека. Хотя видно, что люди здесь бывают часто: дома добротные, собаки за заборами неистовствуют, во дворах ёлочки наряжены. Решаем поискать другой, «парадный», вход и оказываемся правы: следующий съезд с дороги выводит нас на широкую и хорошо укатанную улицу. А вот и первый абориген, идём знакомиться!

На деревню к дедушке
Всего в Якимовке около ста домов. Но постоянно здесь живут не больше 20 человек.

Виктор ШИРИНКИН живёт здесь с 1989 года. Вернее, тогда он приобрёл дом и использовал его как дачу. Окончательно перебрался на заимку три года назад, после инфаркта: понял, что на природе здоровье быстрее пойдёт на поправку, и не ошибся.

- Вы там заплутали потому, что Якимовка как бы на две части разделена. Нижняя, более старая, называется у нас «деревня». А в верхней части в основном дачи. Вместе больше ста домов, но постоянно здесь немного народу живёт. Старики многие в город переехали, к детям, - говорит Виктор Геннадьевич.

Много лет он работал в ангарских школах учителем физкультуры. Поэтому для него физический труд не в диковинку. Но главная страсть, которая его здесь держит, - охота.

- Здесь и люди-то потому стали селиться, что тайга, глушь. Охотничьи бригады сколотились. До сих пор здесь это главный промысел.
Главная легенда Якимовки, о которой даже в городе многие слышали, – медведи. Будто они здесь, как и положено в России, прямо по улицам ходят.

- Бывает, и выходят к людям, - смеётся Виктор Геннадьевич. – В прошлом году много было медведей. Корма мало в лесу, да ещё пожары, вот они и пришли, даже не местные. Летом медведь не опасен, он сам от человека убежит, его и не увидишь. Зимой, конечно, другое дело. Но на моей памяти живых людей они не трогали. Одного утопленника, правда, как-то раз украли. Пропал рыбак, его потом в наших местах нашли охотники. Положили под деревом, место пометили, спасателей вызвали. Те приезжают, метка есть, а труп пропал. По следам поняли, что медведи его утащили. А вообще здесь сейчас медведя три живёт, не больше.

На деревню к дедушке
Виктор ШИРИНКИН в деревне спасается от инфаркта.

Охотничьи байки – дело знатное, бесконечно можно слушать. А их здесь много! Вот, говорят, под конец декабря пойдут через замёрзший Китой дикие козы более хлебные места искать, где снегу поменьше. Пойдут прямо в районе Якимовки, для охоты даже ездить далеко не надо. Одна только опасность: где козы, там и волки…

- Видел я волков, - рассказывает охотник. - С собаками не спутаешь, они намного больше. С ними лучше не связываться.

А уж мелкого зверья здесь, говорят, и вовсе полно. Зайцев, кабанов, есть даже косули.

- За охотниками здесь строго следят. А вот насчёт рыбы браконьеров много. Вот бы кого здесь прижать не мешало!

Однако не все сюда приехали за охотой. Некоторым просто хочется тихой, спокойной и размеренной жизни.

Наталья и Павел ЕРОШЕВИЧ перебрались в этот дом после того, как оба ушли на пенсию с АЭХК. Дом получили в наследство от матери в 1984 году, а ей он тоже в наследство достался. Родовое гнездо получилось. Благоустроили старый одноэтажный дом как могли и стали жить-поживать, квартиру в городе оставили детям.

- Я сама родом из деревни, - смеётся Наталья Ильинична. – Так что меня своим хозяйством не напугаешь, не белоручка.

Снаружи дом – классика: свежая краска, резные наличники, злобная собака на цепи. А внутри цивилизация. У каждого свой телевизор, какой-то хитрый телефон, который любые звонки в пределах Иркутской области принимает, да ещё и сигнал других сотовых, которые рядом находятся, усиливает. Только телефоны нужны старых моделей, новые смартфоны здесь – бесполезная игрушка.

На деревню к дедушке
При желании везде можно жить с комфортом. У Павла Георгиевича есть такой сотовый телефон, который в любой глуши будет на связи.

- Мы в город два раза в месяц ездим, - рассказывают супруги. - Потому что в разное время пенсию получаем. Заодно продукты закупаем, здесь ничего не купишь. Возьмём хлеба 15 булок, заморозим. Потом его разогреваешь в микроволновке, и он совсем свежий.

Мясо покупают в соседних Чебогорах, там же берут и молоко. А летом молочные продукты привозят из соседних деревень и продают с машины. Так что нужды в своём большом хозяйстве нет.

- Да здесь никто скотину не держит, - говорит Павел Георгиевич. - Так уж исторически сложилось. Охотой я тоже не занимаюсь, жалко. Вот на лодке могу с внуками покататься, порыбачить.

Внуки приезжают часто. Зимой на выходные, летом и дольше живут. Вот и сейчас мы застаём 7-летнего Марка и 4-летнего Артёма. Пятница, самое время подышать свежим воздухом.

Казалось бы, совершенно отдельный и автономный населённый пункт. Здесь, кроме электричества, и не нужно ничего! Ан нет. Входит Якимовка в состав Одинского муниципального образования, и на неё распространяется действие муниципальной программы по устойчивому развитию внегородских территорий. Что здесь развивают?

- А не знаем, - пожимают плечами местные. – Вроде бы нет у нас никаких проблем, но ведь мы тут сами всё делаем. Дорогу в этом году отсыпали, за это спасибо. И свалку убрали совсем недавно, почти перед снегом. Убрать-то убрали, да только кто-то уже успел снова навалить. Ну что с такими людьми сделаешь? Правда, места для централизованного сбора мусора здесь нет. Мы вот свой собираем в мешок да в город отвозим. А как остальные этот вопрос решают, не знаем. Кто-то, вероятнее всего дачники, предпочитает не заморачиваться…

Тихое место, где, кроме птиц и скрипа снега, никаких звуков. С одной стороны река, с другой – тайга, только руку протяни. Благодать! Ещё бы убрать мусор да браконьеров прогнать, был бы настоящий суровый сибирский рай.

- Дома-то есть свободные? Купить можно? Как с пропиской?

- С пропиской здесь нет проблем. Домов пустых тоже нет. Но ежели захотите, можно со стариками поговорить, с теми, кто в город уехал. У многих дети сюда лишь изредка приезжают, не хотят огороды разводить. Найдётся местечко.

Анастасия КУРМАЗОВА, фото Николая СТЕРНИНА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Пил, пью, буду пить...
Медведев призвал наказать продавцов боярышника
В Слюдянке задержана фура с контрафактным алкоголем
Все новости категории

Спортивные новости
Гонка за Луной
Бой с тенью
Завершая год
Все новости категории

Реклама


ВНИМАНИЕ!
ГАЗЕТА "ВРЕМЯ"
НАБИРАЕТ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
МОЛОДЫХ
И ДЕРЗКИХ! ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет,
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
тел. 8-964-809-78-16 ___________________________
ВНИМАНИЕ!
на имя ТОКАРЕВА
Александра Валерьевича
прислали по почте
армейские фотографии
АДРЕС УКАЗАН НЕВЕРНО!
Вы можете обратиться
в почтовое отделение №30
на пл. Ленина.

Архив новостей

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Статей за Декабрь 2016 (320)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)
Статей за Август 2016 (457)
Статей за Июль 2016 (438)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru