На деревню к дедушке

Куда бежать из городаЗа городом, куда ни глянь, везде красота.Наш город не самый большой. И всё же. 230 тысяч человек, промышленные предприятия, куча машин, шум, грязь, пыль. Но есть в Ангарском городском округе такие места, где совсем другая жизнь. Они рядом. Например, на заимке Якимовка.
Почему мы решили поехать в гости именно туда? Всё просто: Якимовка находится дальше всех от центра округа. 34 километра. Дальше только Ивановка, до неё 50 километров. Впрочем, там мы тоже обязательно побываем. А пока изучаем, что же такое заимка и кто там живёт.
Это маленькое поселение (по переписи 2010 года там проживали всего 56 человек) относится к Одинску и появилось намного раньше Ангарска, отсюда люди на Великую Отечественную уходили. Правда, в те времена народу здесь жило совсем мало, в основном лесники. Тогда ведь за лесным богатством страны следили не в пример пристальнее, чем сейчас.
Первый поворот, сразу за указателем, заводит нас в какие-то дебри. Коротенькие улицы на 2-3 дома, закутки, тупики и ни одного человека. Хотя видно, что люди здесь бывают часто: дома добротные, собаки за заборами неистовствуют, во дворах ёлочки наряжены. Решаем поискать другой, «парадный», вход и оказываемся правы: следующий съезд с дороги выводит нас на широкую и хорошо укатанную улицу. А вот и первый абориген, идём знакомиться!Всего в Якимовке около ста домов. Но постоянно здесь живут не больше 20 человек.
Виктор ШИРИНКИН живёт здесь с 1989 года. Вернее, тогда он приобрёл дом и использовал его как дачу. Окончательно перебрался на заимку три года назад, после инфаркта: понял, что на природе здоровье быстрее пойдёт на поправку, и не ошибся.- Вы там заплутали потому, что Якимовка как бы на две части разделена. Нижняя, более старая, называется у нас «деревня». А в верхней части в основном дачи. Вместе больше ста домов, но постоянно здесь немного народу живёт. Старики многие в город переехали, к детям,
- говорит Виктор Геннадьевич.
Много лет он работал в ангарских школах учителем физкультуры. Поэтому для него физический труд не в диковинку. Но главная страсть, которая его здесь держит, - охота.
- Здесь и люди-то потому стали селиться, что тайга, глушь. Охотничьи бригады сколотились. До сих пор здесь это главный промысел.
Главная легенда Якимовки, о которой даже в городе многие слышали, – медведи. Будто они здесь, как и положено в России, прямо по улицам ходят.- Бывает, и выходят к людям,
- смеётся Виктор Геннадьевич. – В прошлом году много было медведей. Корма мало в лесу, да ещё пожары, вот они и пришли, даже не местные. Летом медведь не опасен, он сам от человека убежит, его и не увидишь. Зимой, конечно, другое дело. Но на моей памяти живых людей они не трогали. Одного утопленника, правда, как-то раз украли. Пропал рыбак, его потом в наших местах нашли охотники. Положили под деревом, место пометили, спасателей вызвали. Те приезжают, метка есть, а труп пропал. По следам поняли, что медведи его утащили. А вообще здесь сейчас медведя три живёт, не больше.Виктор ШИРИНКИН в деревне спасается от инфаркта.
Охотничьи байки – дело знатное, бесконечно можно слушать. А их здесь много! Вот, говорят, под конец декабря пойдут через замёрзший Китой дикие козы более хлебные места искать, где снегу поменьше. Пойдут прямо в районе Якимовки, для охоты даже ездить далеко не надо. Одна только опасность: где козы, там и волки…
- Видел я волков,
- рассказывает охотник. - С собаками не спутаешь, они намного больше. С ними лучше не связываться.
А уж мелкого зверья здесь, говорят, и вовсе полно. Зайцев, кабанов, есть даже косули. - За охотниками здесь строго следят. А вот насчёт рыбы браконьеров много. Вот бы кого здесь прижать не мешало!
Однако не все сюда приехали за охотой. Некоторым просто хочется тихой, спокойной и размеренной жизни.
Наталья и Павел ЕРОШЕВИЧ перебрались в этот дом после того, как оба ушли на пенсию с АЭХК. Дом получили в наследство от матери в 1984 году, а ей он тоже в наследство достался. Родовое гнездо получилось. Благоустроили старый одноэтажный дом как могли и стали жить-поживать, квартиру в городе оставили детям.- Я сама родом из деревни,
- смеётся Наталья Ильинична. – Так что меня своим хозяйством не напугаешь, не белоручка.
Снаружи дом – классика: свежая краска, резные наличники, злобная собака на цепи. А внутри цивилизация. У каждого свой телевизор, какой-то хитрый телефон, который любые звонки в пределах Иркутской области принимает, да ещё и сигнал других сотовых, которые рядом находятся, усиливает. Только телефоны нужны старых моделей, новые смартфоны здесь – бесполезная игрушка.При желании везде можно жить с комфортом. У Павла Георгиевича есть такой сотовый телефон, который в любой глуши будет на связи.- Мы в город два раза в месяц ездим,
- рассказывают супруги. - Потому что в разное время пенсию получаем. Заодно продукты закупаем, здесь ничего не купишь. Возьмём хлеба 15 булок, заморозим. Потом его разогреваешь в микроволновке, и он совсем свежий.
Мясо покупают в соседних Чебогорах, там же берут и молоко. А летом молочные продукты привозят из соседних деревень и продают с машины. Так что нужды в своём большом хозяйстве нет.- Да здесь никто скотину не держит,
- говорит Павел Георгиевич. - Так уж исторически сложилось. Охотой я тоже не занимаюсь, жалко. Вот на лодке могу с внуками покататься, порыбачить.
Внуки приезжают часто. Зимой на выходные, летом и дольше живут. Вот и сейчас мы застаём 7-летнего Марка и 4-летнего Артёма. Пятница, самое время подышать свежим воздухом.
Казалось бы, совершенно отдельный и автономный населённый пункт. Здесь, кроме электричества, и не нужно ничего! Ан нет. Входит Якимовка в состав Одинского муниципального образования, и на неё распространяется действие муниципальной программы по устойчивому развитию внегородских территорий. Что здесь развивают?
- А не знаем,
- пожимают плечами местные. – Вроде бы нет у нас никаких проблем, но ведь мы тут сами всё делаем. Дорогу в этом году отсыпали, за это спасибо. И свалку убрали совсем недавно, почти перед снегом. Убрать-то убрали, да только кто-то уже успел снова навалить. Ну что с такими людьми сделаешь? Правда, места для централизованного сбора мусора здесь нет. Мы вот свой собираем в мешок да в город отвозим. А как остальные этот вопрос решают, не знаем. Кто-то, вероятнее всего дачники, предпочитает не заморачиваться…
Тихое место, где, кроме птиц и скрипа снега, никаких звуков. С одной стороны река, с другой – тайга, только руку протяни. Благодать! Ещё бы убрать мусор да браконьеров прогнать, был бы настоящий суровый сибирский рай.
- Дома-то есть свободные? Купить можно? Как с пропиской?- С пропиской здесь нет проблем. Домов пустых тоже нет. Но ежели захотите, можно со стариками поговорить, с теми, кто в город уехал. У многих дети сюда лишь изредка приезжают, не хотят огороды разводить. Найдётся местечко.
Анастасия КУРМАЗОВА, фото Николая СТЕРНИНА