Не проходите мимо

Фото довольных клиентов на фоне логотипа - новогодний комплимент от салона “Сливки”.

Беспроигрышный вариант - светящиеся новогодние фигурки из проволоки.

Закрытая территория завода - гарантия того, что лебедям не свернут шеи.

Оксана ТИХАЯ,

фото Николая СТЕРНИНА

Еще года два назад предприниматели доверяли вопрос новогоднего оформления профессионалам, дизайнерам. Однако время диктует новые правила. Теперь многие перепоручили создание праздничной атмосферы (теоретически - повышение продаж) самим сотрудникам. Так, украшением витрины ювелирного салона «Золотая галерея» в «Рауме-плюс» лично занялась коммерческий директор Елена КАРДОНОВА. «Она у нас фантазёрка и большая мастерица», - говорят о ней сотрудники. Елена Васильевна со вкусом украсила помещение игрушками ручной работы и искусственным снегом. Так салон стал победителеммуниципального конкурса среди непродовольственных магазинов.Мы помним, когда однажды у них в витрине застыли живые манекены, которые начинали двигаться, приводя прохожих в состояние ступора. В другой раз предновогоднюю продажу очень оживил чернокожий Дед Мороз. Запомнилось и оформление зала в украинском стиле, когда продавщицы были в вышитых сорочках и красных юбках с передниками.Владелица спа-салона «Сливки» Татьяна ДЁМОЧКИНА тоже вспомнила одно из своих образований – дизайнерское, и применила его на практике. Холл салона украшает красивая ёлка, на которой вместе с игрушками висят разнообразные маски на палочках. Приставишь такую к лицу – и ты загадочная дива или колоритный Петух. По желанию можно сфотографироваться в масках на фоне логотипа салона.В преддверии праздников всегда много работы у магазинов цветов. По словам владелицы салона «Орхидея» Ларисы ЖЕЛТЫХ, постоянные клиенты, ценящие эксклюзив, никуда от них не ушли. Это заказы и от частных лиц, и от фирм. Многие предпочитают потратиться на разработку и воплощение проекта один раз, а потом использовать 3-4 года. Сумма зависит от аппетитов заказчика и качества наполнения. В среднем исполнение заказа обходится от 5 до 25 тысяч рублей.Дизайнеры «Орхидеи» не первый год занимаются оформлением ТРЦ «Фестиваль», умудряясь каждый раз придумать что-то новое и неизбитое. Они оформили витрину салона «Кухни «Престиж» в «квартале», рядом с «Гармонией»: очень необычная инсталляция города с креативными ёлками, вырезанными из пластика.В одном продовольственном магазине руководство решило порадовать покупателей… живым символом года. (Хорошо, что у нас нынче не год Дракона!) Петуха в клетке водрузили подальше от витрин с продуктами, продаваемыми на вес. Чтобы не нервировать птицу повышенным вниманием, выставляли её всего на час, унося после в подсобку. Но нашлись бдительные граждане, пригрозившие пожаловаться в Роспотребнадзор. Теперь все стерильно, но грустно.Нужно ли тратиться на праздник, вопрос риторический. Обязательно! Даже самый скромный, бюджетный вариант оформления повышает градус новогоднего настроения. Как это сделали в витрине магазина «Любава» по улице Ленина, посадив фигурки гномов, лисы и зайца в окружении пачек моющих средств.Очень порадовали работники АО «Ангарскцемент», на предприятии которого возобновили конкурс ледовых скульптур. Среди традиционных снеговиков, ёлочек и героев русских сказок появился необычный – Крадущийся Лис. Мало кто знает, что, кроме китайского гороскопа, есть еще и славянский. Только в нем не 12 знаков, а 16. Грядущий, 2017-й год – как раз год Крадущегося Лиса. Сотрудники ОТК и лаборатории изобразили пруд с кувшинками и лебедями, к которым из-за куста крадется лиса. Животное навострило уши, пригнулось к земле и получилось настолько правдоподобным, что, кажется, будто и впрямь вот-вот выпрыгнет из укрытия.- рассказывает сотрудник завода Ольга КРИВЧЕНКО.Иногда, чтобы создать нужное настроение, не нужно особенных финансовых затрат. Однажды я заходила в ТЦ «Центр», где на входе играла культовая музыка «АББЫ» «Happy new year». Мелочь, а приятно. Сразу нужную волну ловишь и кошелек достаешь без сожалений.