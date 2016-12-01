Не проходите мимо

Фото довольных клиентов на фоне логотипа - новогодний комплимент от салона “Сливки”.
Кризис кризисом, а Новый год на носу. И это данность, от которой никуда не деться. Отдел потребительского рынка администрации АГО на днях подвёл итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление точек розничной торговли и бытового обслуживания. Участвуют в нем лишь те, кто заранее подал заявку. Большинство украшает помещения в зависимости от финансовых возможностей и собственных представлений о красоте. Мы решили проехаться и посмотреть, как город готовится к празднику.
Еще года два назад предприниматели доверяли вопрос новогоднего оформления профессионалам, дизайнерам. Однако время диктует новые правила. Теперь многие перепоручили создание праздничной атмосферы (теоретически - повышение продаж) самим сотрудникам. Так, украшением витрины ювелирного салона «Золотая галерея» в «Рауме-плюс» лично занялась коммерческий директор Елена КАРДОНОВА. «Она у нас фантазёрка и большая мастерица», - говорят о ней сотрудники. Елена Васильевна со вкусом украсила помещение игрушками ручной работы и искусственным снегом. Так салон стал победителеммуниципального конкурса среди непродовольственных магазинов.
Мы помним, когда однажды у них в витрине застыли живые манекены, которые начинали двигаться, приводя прохожих в состояние ступора. В другой раз предновогоднюю продажу очень оживил чернокожий Дед Мороз. Запомнилось и оформление зала в украинском стиле, когда продавщицы были в вышитых сорочках и красных юбках с передниками.Беспроигрышный вариант - светящиеся новогодние фигурки из проволоки.
Владелица спа-салона «Сливки» Татьяна ДЁМОЧКИНА тоже вспомнила одно из своих образований – дизайнерское, и применила его на практике. Холл салона украшает красивая ёлка, на которой вместе с игрушками висят разнообразные маски на палочках. Приставишь такую к лицу – и ты загадочная дива или колоритный Петух. По желанию можно сфотографироваться в масках на фоне логотипа салона.
В преддверии праздников всегда много работы у магазинов цветов. По словам владелицы салона «Орхидея» Ларисы ЖЕЛТЫХ, постоянные клиенты, ценящие эксклюзив, никуда от них не ушли. Это заказы и от частных лиц, и от фирм. Многие предпочитают потратиться на разработку и воплощение проекта один раз, а потом использовать 3-4 года. Сумма зависит от аппетитов заказчика и качества наполнения. В среднем исполнение заказа обходится от 5 до 25 тысяч рублей.
Дизайнеры «Орхидеи» не первый год занимаются оформлением ТРЦ «Фестиваль», умудряясь каждый раз придумать что-то новое и неизбитое. Они оформили витрину салона «Кухни «Престиж» в «квартале», рядом с «Гармонией»: очень необычная инсталляция города с креативными ёлками, вырезанными из пластика.
В одном продовольственном магазине руководство решило порадовать покупателей… живым символом года. (Хорошо, что у нас нынче не год Дракона!) Петуха в клетке водрузили подальше от витрин с продуктами, продаваемыми на вес. Чтобы не нервировать птицу повышенным вниманием, выставляли её всего на час, унося после в подсобку. Но нашлись бдительные граждане, пригрозившие пожаловаться в Роспотребнадзор. Теперь все стерильно, но грустно.
Нужно ли тратиться на праздник, вопрос риторический. Обязательно! Даже самый скромный, бюджетный вариант оформления повышает градус новогоднего настроения. Как это сделали в витрине магазина «Любава» по улице Ленина, посадив фигурки гномов, лисы и зайца в окружении пачек моющих средств. Закрытая территория завода - гарантия того, что лебедям не свернут шеи.
Очень порадовали работники АО «Ангарскцемент», на предприятии которого возобновили конкурс ледовых скульптур. Среди традиционных снеговиков, ёлочек и героев русских сказок появился необычный – Крадущийся Лис. Мало кто знает, что, кроме китайского гороскопа, есть еще и славянский. Только в нем не 12 знаков, а 16. Грядущий, 2017-й год – как раз год Крадущегося Лиса. Сотрудники ОТК и лаборатории изобразили пруд с кувшинками и лебедями, к которым из-за куста крадется лиса. Животное навострило уши, пригнулось к земле и получилось настолько правдоподобным, что, кажется, будто и впрямь вот-вот выпрыгнет из укрытия. - Крадущийся Лис вдохновил нас еще и потому, что с наступлением холодов завод стала посещать настоящая лисица, порой с другом или лисятами. Приходит ежедневно вечером, заводчане её подкармливают. Надеемся, принесет нам удачу,
- рассказывает сотрудник завода Ольга КРИВЧЕНКО.
Иногда, чтобы создать нужное настроение, не нужно особенных финансовых затрат. Однажды я заходила в ТЦ «Центр», где на входе играла культовая музыка «АББЫ» «Happy new year». Мелочь, а приятно. Сразу нужную волну ловишь и кошелек достаешь без сожалений.
Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА