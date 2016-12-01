Скорая помощь

Кого слепили во дворе врачи БСМП



Любовь-морковь



Долгожданный

Копия мама



Перехожу на приём

Маргарита ЗАДОРИНА,

фото автора

Особо постарались операционный блок и терапевтическое отделение. Выходили после работы, еще и родственников привлекали. Они и заняли в конкурсе снеговиков два первых места. Впрочем, проигравших в зимних забавах не было. Все участники вместе с зарядом положительных эмоций получили грамоты и новогодние премии от руководства больницы и профсоюзного комитета. А пациенты – возможность видеть в окно не заснеженную равнину, а прикольные цветные композиции.- такую частушку исполнял коллектив операционного блока под аккомпанемент баяниста на презентации своей композиции «Горячие сердца». Одинокие дамы, желая в 2017 году выйти замуж, выстроили обряд сватовства: снеговик-жених дарит кольцо не просто снежной невесте, а медику БСМП, о чем свидетельствуют надпись на головном уборе и градусник в специальной сумке (на фото его не видно, но поверьте: он есть с другой стороны). Свою любовь оперблок не лепил, а вырезал из снежного блока, предварительно утрамбованного в картонных коробках.Терапевтическое отделение мечтает о новом враче. Дефицит кадров в БСМП решают всеми возможными способами: приглашают докторов из других территорий, оплачивают обучение в ординатуре студентам с условием, что они придут потом к ним работать, частично оплачивают аренду жилья. Вот и из снега доктора Терапевтэ слепили. Он мчится к ним на санях, которые тащит за собой Петух – символ наступающего года. А вокруг него цыплятки: здоровье, благополучие, стабильность, успех, удача.У гинекологического отделения все просто, но очень жизненно: снежная баба родила снеговика. Малыш-копия мамы: тот же нос морковкой и глазки-бусинки. А вокруг счастливого семейства – ёлки с мандаринами (Новый год как-никак) и шампанское рекой.Поскольку основная нагрузка в БСМП ложится на приемное отделение, через которое в сутки проходит до 70 человек, то его работники мечтают о приемникмене. Это снеговик-супермен, который спасает пациентов, когда простые смертные медики к концу смены от усталости с ног валятся.Рядом со снеговиками с удовольствием фотографируется каждый, кто проходит через больничный двор. Взрослые признаются, что снежный городок поднимает настроение и дарит ощущение приближающегося праздника. А кто мешает слепить снеговика рядом с домом? Выходите из квартир и создавайте собственную сказку.