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Скорая помощь


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Кого слепили во дворе врачи БСМП

Скорая помощь

Для того чтобы желание, загаданное под Новый год, сбылось, его необходимо правильно сформулировать и записать на листочек. Работники БСМП пошли еще дальше. Они свои желания слепили из снега.

Особо постарались операционный блок и терапевтическое отделение. Выходили после работы, еще и родственников привлекали. Они и заняли в конкурсе снеговиков два первых места. Впрочем, проигравших в зимних забавах не было. Все участники вместе с зарядом положительных эмоций получили грамоты и новогодние премии от руководства больницы и профсоюзного комитета. А пациенты – возможность видеть в окно не заснеженную равнину, а прикольные цветные композиции.

Любовь-морковь

- Говорите вы напрасно, что врачи жестокие. Просто девушки-врачи очень одинокие, - такую частушку исполнял коллектив операционного блока под аккомпанемент баяниста на презентации своей композиции «Горячие сердца». Одинокие дамы, желая в 2017 году выйти замуж, выстроили обряд сватовства: снеговик-жених дарит кольцо не просто снежной невесте, а медику БСМП, о чем свидетельствуют надпись на головном уборе и градусник в специальной сумке (на фото его не видно, но поверьте: он есть с другой стороны). Свою любовь оперблок не лепил, а вырезал из снежного блока, предварительно утрамбованного в картонных коробках.

Скорая помощь


Долгожданный

Терапевтическое отделение мечтает о новом враче. Дефицит кадров в БСМП решают всеми возможными способами: приглашают докторов из других территорий, оплачивают обучение в ординатуре студентам с условием, что они придут потом к ним работать, частично оплачивают аренду жилья. Вот и из снега доктора Терапевтэ слепили. Он мчится к ним на санях, которые тащит за собой Петух – символ наступающего года. А вокруг него цыплятки: здоровье, благополучие, стабильность, успех, удача.

Копия мама

У гинекологического отделения все просто, но очень жизненно: снежная баба родила снеговика. Малыш-копия мамы: тот же нос морковкой и глазки-бусинки. А вокруг счастливого семейства – ёлки с мандаринами (Новый год как-никак) и шампанское рекой.

Скорая помощь


Перехожу на приём

Поскольку основная нагрузка в БСМП ложится на приемное отделение, через которое в сутки проходит до 70 человек, то его работники мечтают о приемникмене. Это снеговик-супермен, который спасает пациентов, когда простые смертные медики к концу смены от усталости с ног валятся.

Рядом со снеговиками с удовольствием фотографируется каждый, кто проходит через больничный двор. Взрослые признаются, что снежный городок поднимает настроение и дарит ощущение приближающегося праздника. А кто мешает слепить снеговика рядом с домом? Выходите из квартир и создавайте собственную сказку.

Маргарита ЗАДОРИНА,
фото автора
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