Жаркий лёд

Где можно ездить с превышением скорости?

Хобби стало

бизнесом

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

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Одним из организаторов гонки является 33-летний усольчанин Александр ДРЕЙГАЛ, поэтому второй этап проходил в его родном городе, на озере Молодежное. Сам мужчина после ДТП последние четыре года водить автомобиль не может, но в других эту страсть продолжает поддерживать. По его приглашению на чемпионат съехались гонщики из Иркутска, Ангарска, Братска, Читы, Улан-Удэ, Красноярского края и Омска. Гоночные автомобили даже внешне отличаются от тех, что ездят по городским дорогам: у них нет ни фар, ни номерных знаков, поэтому к месту соревнований они доставляются на прицепах.- объяснил нашей газете механик Дмитрий ДОШИН, показывая внутренности бывшей «восьмерки», на которой ездит 35-летний ангарчанин Виталий ВЛАСОВ. -Сам Дмитрий когда-то тоже участвовал в гонках. После травмы пересел в багги – это спортивная машина, развивающая скорость 160 километров в час. Признается:Друг Дмитрия Виталий Власов специально для гонок десять лет назад купил подержанные «Жигули». Отдал за них тогда 150 тысяч рублей. Сколько вложил – не считал. Убежден, что эмоции, получаемые во время гонок, того стоят. На своей «восьмерке» он неоднократно поднимался на пьедестал почета не только в областных соревнованиях, но и в чемпионатах России. Свое хобби мужчины сделали работой. Виталий ради этого уволился из Сбербанка, где был специалистом в IT-отделе...