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Жаркий лёд


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Сегодня, 11:33
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Где можно ездить с превышением скорости?

Многие русские любят риск и высокие скорости. Ангарчане не исключение. Двое из них приняли участие в открытом чемпионате Иркутской области по ледовым гонкам, который проходил с 23 по 25 февраля в Иркутске, Усолье и Слюдянке. Мы побывали на втором этапе чемпионата и познакомились с ангарскими гонщиками.

Жаркий лёд
В классе «Д1-Supercars» - автомобили с любым видом привода, с турбонадувом - весь пьедестал почёта заняли гонщики из Читы.

Одним из организаторов гонки является 33-летний усольчанин Александр ДРЕЙГАЛ, поэтому второй этап проходил в его родном городе, на озере Молодежное. Сам мужчина после ДТП последние четыре года водить автомобиль не может, но в других эту страсть продолжает поддерживать. По его приглашению на чемпионат съехались гонщики из Иркутска, Ангарска, Братска, Читы, Улан-Удэ, Красноярского края и Омска. Гоночные автомобили даже внешне отличаются от тех, что ездят по городским дорогам: у них нет ни фар, ни номерных знаков, поэтому к месту соревнований они доставляются на прицепах.

Жаркий лёд
Виталий ВЛАСОВ (на фото слева) на этапе в Усолье стал вторым, а в чемпионате – третьим.

Хобби стало
бизнесом

- У наших машин от стандартных автомобилей остается только каркас, - объяснил нашей газете механик Дмитрий ДОШИН, показывая внутренности бывшей «восьмерки», на которой ездит 35-летний ангарчанин Виталий ВЛАСОВ. - Из салона убирается все, включая обшивку. Остается только металлический корпус. Внутри он по максимуму усиливается прочными металлическими конструкциями. Кресло пилота тоже особое, с пятиточными ремнями безопасности. Случись что на трассе, водитель руки сложил и может кувыркаться. Машина помнется, а человек не пострадает.

Жаркий лёд
Между заездами Александр КИРЕНСКИЙ успел отремонтировать сломавшийся привод.

Сам Дмитрий когда-то тоже участвовал в гонках. После травмы пересел в багги – это спортивная машина, развивающая скорость 160 километров в час. Признается:

- Завязывать с гонками не хочется. Это же болезнь- раз промчался на высокой скорости, потом хочется гонять всегда.

Друг Дмитрия Виталий Власов специально для гонок десять лет назад купил подержанные «Жигули». Отдал за них тогда 150 тысяч рублей. Сколько вложил – не считал. Убежден, что эмоции, получаемые во время гонок, того стоят. На своей «восьмерке» он неоднократно поднимался на пьедестал почета не только в областных соревнованиях, но и в чемпионатах России. Свое хобби мужчины сделали работой. Виталий ради этого уволился из Сбербанка, где был специалистом в IT-отделе...

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото автора

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