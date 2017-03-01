По твёрдой воде

Перейти Байкал посуху сумели участники Шлёп-тура



Чужой пример заразителен



Последняя горка



Поднять самооценку

Галина ЛЕМЗЯКОВА, фото автора

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Организовал прогулку 33-летний иркутянин Артем ШЕСТАКОВ. Зачем это надо человеку, который в коммерческой структуре занимается серьезным делом?В этом году по просьбе Артема Байкальской пригородной пассажирской компании в электричке, следующей в 9.20 из Иркутска-Сортировочного до Слюдянки, пришлось увеличить число вагонов с 5 до 10. В списках, которые составили волонтеры, значилось 705 человек. Однако на станции Темная Падь вышло свыше 800 человек.От Темной Пади до Старой Ангасолки, где начинается переход через Байкал, три километра по лесу. Первая часть пути представляет собой спуск. Летом идти по тропинке вниз – удовольствие. Зимой же, когда перед тобой прошла не одна сотня ног и снег не только утоптала, но и укатала, небольшая на первый взгляд горка превратилась в веселый аттракцион.– воскликнула женщина лет 40.Села на попу и с громким улюлюканьем понеслась вниз, пока другие робко обходили скользкие места по сугробам. Мужчина, провожавший ее взглядом, не удержался на ногах и покатился следом. Группа молодежи, глядя на эту картину, давилась от хохота до тех пор, пока один из них не потерял равновесие. Хватаясь друг за друга, парни и девушки спустились паровозиком. У детей глаза горели, когда родители кивком головы разрешали им ехать с горы без ледянок. В городе-то горки уже не заливают!Погода, как по заказу, стояла чудесная: небо синее, солнце яркое. И запах… такой бывает только в марте, когда природа начинает просыпаться. Справа от тропы снег лежит чистый и глубокий, а слева на склонах его уже нет.В Старой Ангасолке к нашествию туристов подготовились. Местные жители свои уличные туалеты закрыли на амбарные замки. Зато на альпинистской базе денег за вход просить не стали, хотя организаторы предупреждали, что за услугу придется выложить 30 рублей.На льду озера «Байкал-Шлёп-Тур» встречали байкальский Дед Мороз и спасатели. Самых боязливых успокоили: толщина льда – 40 сантиметров, угроза для жизни отсутствует.Регламента, сколько времени провести в Ангасолке и когда выходить на маршрут, никому не устанавливали. Задача была успеть на семичасовую электричку. Так что каждый шел в своем ритме, по пути останавливаясь для фотосессий и перекусов. Первый километр пришлось прорываться сквозь ледяные торосы. Основную массу пути идти по рыхлому снегу и немного по чистому льду.Самому младшему участнику перехода было два года. Он ехал на санках. Среди официально зарегистрировавшихся участников возраст варьировался до 68 лет. Однако шла по льду и более взрослая супружеская пара, не попавшая в статистику. Женщина на мой вопрос о возрасте хитро улыбнулась:Пятилетняя девчушка с пухлыми румяными щечками пыхтела, но шла за родителями. Папа несколько раз предлагал понести ее на плечах, но малышка отвечала, поджав губы: