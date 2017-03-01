По твёрдой воде

Перейти Байкал посуху сумели участники Шлёп-тураКогда из Старой Ангасолки выходили последние участники «Байкал-Шлёп-Тура», первые в Слюдянке уже садились в маршрутки, которые в этот день ждали пассажиров на берегу.На прошлой неделе в социальных сетях активно зазывали на массовую прогулку по льду Байкала, намеченную на 11 марта. Наш корреспондент поддалась общему настроению и приняла участие в «Байкал-Шлёп-Туре», пройдя от Темной Пади до Слюдянки 14 километров.
Чужой пример заразителен
Организовал прогулку 33-летний иркутянин Артем ШЕСТАКОВ. Зачем это надо человеку, который в коммерческой структуре занимается серьезным делом?- Я много лет в начале марта совершаю переход по льду Байкала по маршруту Темная Падь-Слюдянка. Со временем ко мне присоединились друзья, потом друзья друзей, а потом и все желающие. В 2007 году нас было 8 человек, в 2009-м собралось уже 20, в 2016 – почти 650.
В этом году по просьбе Артема Байкальской пригородной пассажирской компании в электричке, следующей в 9.20 из Иркутска-Сортировочного до Слюдянки, пришлось увеличить число вагонов с 5 до 10. В списках, которые составили волонтеры, значилось 705 человек. Однако на станции Темная Падь вышло свыше 800 человек.
Последняя горка
От Темной Пади до Старой Ангасолки, где начинается переход через Байкал, три километра по лесу. Первая часть пути представляет собой спуск. Летом идти по тропинке вниз – удовольствие. Зимой же, когда перед тобой прошла не одна сотня ног и снег не только утоптала, но и укатала, небольшая на первый взгляд горка превратилась в веселый аттракцион.
- Эх!
– воскликнула женщина лет 40. – Зря я что ли сегодня теплые болоньевые штаны надела?!
Села на попу и с громким улюлюканьем понеслась вниз, пока другие робко обходили скользкие места по сугробам. Мужчина, провожавший ее взглядом, не удержался на ногах и покатился следом. Группа молодежи, глядя на эту картину, давилась от хохота до тех пор, пока один из них не потерял равновесие. Хватаясь друг за друга, парни и девушки спустились паровозиком. У детей глаза горели, когда родители кивком головы разрешали им ехать с горы без ледянок. В городе-то горки уже не заливают!Природный аттракцион «Русские горки» развивает координацию и воображение, улучшает настроение и чувство юмора.
Погода, как по заказу, стояла чудесная: небо синее, солнце яркое. И запах… такой бывает только в марте, когда природа начинает просыпаться. Справа от тропы снег лежит чистый и глубокий, а слева на склонах его уже нет.
В Старой Ангасолке к нашествию туристов подготовились. Местные жители свои уличные туалеты закрыли на амбарные замки. Зато на альпинистской базе денег за вход просить не стали, хотя организаторы предупреждали, что за услугу придется выложить 30 рублей.
Поднять самооценку
На льду озера «Байкал-Шлёп-Тур» встречали байкальский Дед Мороз и спасатели. Самых боязливых успокоили: толщина льда – 40 сантиметров, угроза для жизни отсутствует. Тем, кто хорошо ведёт себя круглый год, Дед Мороз в новогоднюю ночь приносит подарки. А тех, кто ведёт активный образ жизни, байкальский Дед Мороз встречает на льду Байкала, угощает конфетами и дарит календарики. На фото крайний слева – организатор «Байкал-Шлёп-Тура» Артём ШЕСТАКОВ.
Регламента, сколько времени провести в Ангасолке и когда выходить на маршрут, никому не устанавливали. Задача была успеть на семичасовую электричку. Так что каждый шел в своем ритме, по пути останавливаясь для фотосессий и перекусов. Первый километр пришлось прорываться сквозь ледяные торосы. Основную массу пути идти по рыхлому снегу и немного по чистому льду.
Самому младшему участнику перехода было два года. Он ехал на санках. Среди официально зарегистрировавшихся участников возраст варьировался до 68 лет. Однако шла по льду и более взрослая супружеская пара, не попавшая в статистику. Женщина на мой вопрос о возрасте хитро улыбнулась:- Вам, наверное, лет 45? А мне 47, только наоборот. Я уже третий раз иду. Надеюсь, что и в следующем году с вами встретимся.
Пятилетняя девчушка с пухлыми румяными щечками пыхтела, но шла за родителями. Папа несколько раз предлагал понести ее на плечах, но малышка отвечала, поджав губы:- Я же большая! Сама ходить умею.
Галина ЛЕМЗЯКОВА, фото автора
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55