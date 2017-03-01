Сюда катится мир

Зачем зимой ехать на Байкал?

Погулять по льду

Прокатиться с ветерком

Половить рыбу

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото автора

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Толщина льда сейчас - 140 сантиметров. И гулять по нему - сплошное удовольствие, ведь под ногами открывается целый мир. Таинственность и красоту ему придают замерзшие пузырьки воздуха, создающие потрясающие картины. А еще трещины, уходящие вглубь. Это космос!Неделю назад народ по природному зеркалу катался на коньках в купальниках! Сейчас все покрыто снегом. Гладкой остается поверхность на ледовой переправе на остров Ольхон. Она широкая, с разделительным белым «газоном». Поток машин не очень большой, так что можно идти по обочине и любоваться тем, что под ногами. Светлый лед сменяется темным, похожим на бездну. Иногда в нем мелькают замерзшие водоросли и мелкие льдинки. Ближе к берегу отчетливо видны камни. Поскольку внутренняя картинка постоянно меняется, прогулка не кажется монотонной. Это вам не город, где все наледи на тротуарах одинаково скучны и травмоопасны.Есть на Малом море и безопасное место с ледовой поверхностью, в Куркутском заливе. От снега гладь озера очистили специально для фестиваля экстремальных видов спорта «Байкальский разлом», который проходил в минувшую субботу.120 экстремалов со всей страны гоняли по подготовленным трассам на машинах, мотоциклах, картингах, багги, квадроциклах, велосипедах, коньках. Только спортсмены после соревнований разъехались, а площадки остались. Приезжайте и катайтесь! Трамплины и препятствия еще не одному гонщику могут послужить, поскольку сделаны все не из дерева и резины, как обычно, а изо льда. Его-то с собой не заберешь, растает.Впрочем, на всем, что движется, можно кататься по всему Байкалу. Если нет своих квадроциклов или снегоходов, берите напрокат. Подобная услуга есть почти на всех турбазах.Транспорт этот хорош для поездок вдоль Ольхона, где встречаются ледяные гроты. Там такие фотосессии можно устраивать!Март для этого – идеальное время, лед еще стоит прочный, небо радует своей звенящей синевой, а солнце палит как в июне. Снимай куртку и позируй. Результат удивит и порадует, ведь в природных декорациях необязательно быть гениальным фотохудожником, достаточно просто уметь видеть красоту в ледяных сосульках и радоваться мгновению.Жители Ольхонского района утверждают, что рыба в Байкале клюет в любое время года. Однако в подледной рыбалке есть свои прелести, главная из которых – легкость в передвижении: чтобы оказаться посреди озера, нужны только ноги.- пояснил нашей газете врач-травматолог БСМП Дмитрий ПАНЧУКОВ, которого мы в минувшее воскресенье заметили на льду Байкала с удочкой. –