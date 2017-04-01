Не туда кричим



Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Конечно, эта проверка больше походила на контрольную с заранее известными заданиями. Письмо со списком улиц, куда поедет комиссия, было направлено в администрацию за неделю до проверки. Поэтому, хоть и мало, но времени навести на дорогах марафет было. Что и сделали. Московский тракт, улицы Восточная, Оречкина… эти места ещё пару дней назад были самыми больными для автомобилистов в городе. Сегодня там красуются свежие заплаты.В маршрутном листе активистов 10 улиц – Социалистическая, Горького, Восточная, Оречкина, Ленинградский проспект и другие. Все эти места попали на карту убитых дорог. Это новый проект народного фронта «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог». На специально созданном Интернет-портале есть карта, куда любой житель страны может занести тот участок дороги, который, по его мнению, требует скорейшего ремонта. Своеобразная книга жалоб. По всем указанным точкам общественники обещают проехаться лично либо направить в местную администрацию письмо с требованием привести в порядок дорогу. На карту позора попали 23 ангарские улицы....Первые три улицы маршрутного листа - и стало ясно, что к приезду гостей подготовились. Пусть и на скорую руку, но ямы залатали. На одной из улиц штопали прямо во время рейда – то ли не успели, то ли показательные выступления.Улица Горького. Само дорожное полотно относительно целое, а вот возле трамвайных путей видно, что асфальт раскрошился, от вибрации образовались большие выбоины.- объясняет начальник управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации АГО Василина ШУНОВА. Чиновница призналась, что лимит сохранности дорог в Ангарске исчерпан на 10 лет вперёд. Поэтому чтобы привести улицы в порядок, нужны деньги из бюджетов всех уровней.Более или менее нормально пережили зиму дороги, которые ремонтировали большими картами в прошлом году. Трещины на асфальте пока никаких неудобств водителям не доставляют. Последствия станут видны позже, когда в трещины попадёт вода и от низких ночных температур разорвёт покрытие. Из недостатков прошлогоднего ремонта - просевшие колодцы. Подрядчик, который ремонтировал эти дороги в прошлом году, зайдёт на них и в этом.- Обещал все недостатки устранить, - поспешила заверить проверяющих Василина Шунова. - В этом году в ремонт дорог мы заложили и замену бордюрного камня, и коммуникации в части колодцев, чтобы не проседали.