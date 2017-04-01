Не туда кричим

11 апреля с проверкой качества дорог в Ангарск приехали активисты общероссийского народного фронта. Искать ямы на дорогах не надо. По улице Московской (напротив магазина «Синенький») машины вынуждены выезжать на встречную полосу, чтобы не провалиться. Глубина выбоины больше 15 сантиметров!
Конечно, эта проверка больше походила на контрольную с заранее известными заданиями. Письмо со списком улиц, куда поедет комиссия, было направлено в администрацию за неделю до проверки. Поэтому, хоть и мало, но времени навести на дорогах марафет было. Что и сделали. Московский тракт, улицы Восточная, Оречкина… эти места ещё пару дней назад были самыми больными для автомобилистов в городе. Сегодня там красуются свежие заплаты.
В маршрутном листе активистов 10 улиц – Социалистическая, Горького, Восточная, Оречкина, Ленинградский проспект и другие. Все эти места попали на карту убитых дорог. Это новый проект народного фронта «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог». На специально созданном Интернет-портале есть карта, куда любой житель страны может занести тот участок дороги, который, по его мнению, требует скорейшего ремонта. Своеобразная книга жалоб. По всем указанным точкам общественники обещают проехаться лично либо направить в местную администрацию письмо с требованием привести в порядок дорогу. На карту позора попали 23 ангарские улицы. На ремонт улицы Горького, пережившей большую реконструкцию при администрации Е. Канухина, нужно около 30 миллионов рублей. Замены требуют не только асфальт, но и рельсы.- Посмотрим и улицы, на которые жаловались жители, и те, которые сейчас находятся на гарантийном обслуживании, их ремонтировали в прошлом или позапрошлом годах. Проверять будем по ГОСТу, - региональный координатор проекта ОНФ Сергей БАТУКАЕВ добавил, что цель проекта – наладить обратную связь между администрацией и жителями. Без посредников никак не получается.
...Первые три улицы маршрутного листа - и стало ясно, что к приезду гостей подготовились. Пусть и на скорую руку, но ямы залатали. На одной из улиц штопали прямо во время рейда – то ли не успели, то ли показательные выступления.Без активистов ОНФ проблемы на дорогах не видно.
Улица Горького. Само дорожное полотно относительно целое, а вот возле трамвайных путей видно, что асфальт раскрошился, от вибрации образовались большие выбоины. - Здесь нужен комплексный ремонт с заменой шпал. Потребуется около 30 миллионов. Своими силами бюджет не справится, мы надеемся на включение этой улицы в областную или федеральную программу финансирования,
- объясняет начальник управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации АГО Василина ШУНОВА. Чиновница призналась, что лимит сохранности дорог в Ангарске исчерпан на 10 лет вперёд. Поэтому чтобы привести улицы в порядок, нужны деньги из бюджетов всех уровней.Аварийный ремонт в Ангарске должны закончить к 1 мая. Дальше – большими картами. В этом году на это заложили больше полумиллиарда рублей!
Более или менее нормально пережили зиму дороги, которые ремонтировали большими картами в прошлом году. Трещины на асфальте пока никаких неудобств водителям не доставляют. Последствия станут видны позже, когда в трещины попадёт вода и от низких ночных температур разорвёт покрытие. Из недостатков прошлогоднего ремонта - просевшие колодцы. Подрядчик, который ремонтировал эти дороги в прошлом году, зайдёт на них и в этом.
- Обещал все недостатки устранить, - поспешила заверить проверяющих Василина Шунова. - В этом году в ремонт дорог мы заложили и замену бордюрного камня, и коммуникации в части колодцев, чтобы не проседали.
Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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