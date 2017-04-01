

Вагон стоит. Водитель ждет



Какой график?

Ольга КРАСНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Это возмущаются пассажиры.28-летняя Елена САЛТЫКОВА, водитель трамвая, терпеливо объясняет ангарчанам, что сегодня они стали участниками эксперимента «Трамвай без кондуктора». Мы тоже составили им компанию. Итак, поехали!Трамваи без кондукторов (один-два вагона) появились в Ангарске 1 апреля. Пока такие трамваи ходят только по выходным дням. По задумке экспериментаторов пассажиры должны заходить в первую дверь вагона, но табличек об этом на других дверях трамвая нет. На остановках водителю приходится буквально свешиваться из кабины на улицу, кричать людям:Но вход в первую дверь с препятствиями: проход поручнем разделен на две половинки, при этом одна из них закрыта объявлением:(чтобы безбилетник не проскользнул). В результате проход получается узкий. Входит мужчина с коробкой и не знает, как протиснуться, как и другой - со стремянкой.На остановке «Швейная фабрика» заходят шесть человек, выходят двое – один во вторую дверь, другой – в третью. И тут же в эти двери заходят пассажиры, которые знать не знают, что в вагоне нет кондуктора. Люди располагаются, занимают места. Водителю приходится окликать их, ждать, пока они подойдут к ней оплатить проезд. Всё это время вагон стоит. Водитель ждет. Пассажиры нервничают.Как нашей газете рассказали водители МУП «Ангарский трамвай», тормоза у наших трамваев старые, вагон может сам по себе покатиться по рельсам, поэтому водителю нужно не только пассажиров обилечивать, но и на тормоза давить. А это и нервы, и время.Из-за долгих остановок с обилечиванием пассажиров наш трамвай выбился из графика. В 17 микрорайон мы приехали с опозданием на 16 минут. Десять минут отдыха, положенные водителю, как корова языком слизала. Елена взяла сумку с деньгами, осмотрела техническое состояние вагона и стрелой в диспетчерскую. Еще одна неприятность - выговор от кондуктора трамвая, порожняком следовавшего за нашим: она осталась без пассажиров и, соответственно, без заработка. 15 апреля Елена Салтыкова все свои рейсы делала с нарушением скоростного маршрута до 40 минут. Из-за этого сбился график других трамваев. Ангарский эксперимент проводят наобум, без предварительных расчетов.Зачем нашим водителям такое совместительство нужно? А их об этом никто и не спрашивал. Хотя согласно статье 60 Трудового кодекса, дополнительная работа выполняется только с письменного согласия работника. Елена Салтыкова говорит, что согласилась потому, что раньше подрабатывала кондуктором. Но больше на такой эксперимент не согласна.На конечной остановке мы встретили водителя Надежду ОШАРОВУ, которая без кондуктора ездила первого апреля: