Надпись, что вагон без кондуктора, размещена на лобовом стекле трамвая. Но пассажирам не до надписей, им нужно сесть в вагон.Суббота, 15 апреля, 12 часов дня, трамвай № 3.
- Девушка, мы скоро поедем? Сначала полчаса трамвай ждали, теперь полчаса не можем с места сдвинуться!
- На кондукторах решили сэкономить?
- Кто такую дурь придумал? Пустили бы побольше вагонов!
Это возмущаются пассажиры. - Девушка, которая пробежала мимо водителя, подойдите, пожалуйста, оплатите проезд.
- Молодой человек, вернитесь, вы билет забыли взять. Как это он вам не нужен? Возьмите, не задерживайте движение.
- Женщина, вы дали 14 рублей, а билет стоит 16. У вас нет больше мелочи? Тогда заберите свои 14 рублей, дайте купюру. Теперь подождите, я вам дам сдачу.
28-летняя Елена САЛТЫКОВА, водитель трамвая, терпеливо объясняет ангарчанам, что сегодня они стали участниками эксперимента «Трамвай без кондуктора». Мы тоже составили им компанию. Итак, поехали!
Вагон стоит. Водитель ждет
Трамваи без кондукторов (один-два вагона) появились в Ангарске 1 апреля. Пока такие трамваи ходят только по выходным дням. По задумке экспериментаторов пассажиры должны заходить в первую дверь вагона, но табличек об этом на других дверях трамвая нет. На остановках водителю приходится буквально свешиваться из кабины на улицу, кричать людям: «Проходите в первую дверь, пожалуйста!»
Но вход в первую дверь с препятствиями: проход поручнем разделен на две половинки, при этом одна из них закрыта объявлением: «Оплата водителю при входе»
(чтобы безбилетник не проскользнул). В результате проход получается узкий. Входит мужчина с коробкой и не знает, как протиснуться, как и другой - со стремянкой. Вход в вагон перегорожен с одной стороны. Это очень замедляет процесс посадки.
На остановке «Швейная фабрика» заходят шесть человек, выходят двое – один во вторую дверь, другой – в третью. И тут же в эти двери заходят пассажиры, которые знать не знают, что в вагоне нет кондуктора. Люди располагаются, занимают места. Водителю приходится окликать их, ждать, пока они подойдут к ней оплатить проезд. Всё это время вагон стоит. Водитель ждет. Пассажиры нервничают.
Какой график?
Как нашей газете рассказали водители МУП «Ангарский трамвай», тормоза у наших трамваев старые, вагон может сам по себе покатиться по рельсам, поэтому водителю нужно не только пассажиров обилечивать, но и на тормоза давить. А это и нервы, и время.На остановке «Байкальск» наш трамвай догнала другая “тройка”, которая тащилась за нами пустая, потому что всех пассажиров забирал наш вагон.
Из-за долгих остановок с обилечиванием пассажиров наш трамвай выбился из графика. В 17 микрорайон мы приехали с опозданием на 16 минут. Десять минут отдыха, положенные водителю, как корова языком слизала. Елена взяла сумку с деньгами, осмотрела техническое состояние вагона и стрелой в диспетчерскую. Еще одна неприятность - выговор от кондуктора трамвая, порожняком следовавшего за нашим: она осталась без пассажиров и, соответственно, без заработка. 15 апреля Елена Салтыкова все свои рейсы делала с нарушением скоростного маршрута до 40 минут. Из-за этого сбился график других трамваев. Ангарский эксперимент проводят наобум, без предварительных расчетов.
Зачем нашим водителям такое совместительство нужно? А их об этом никто и не спрашивал. Хотя согласно статье 60 Трудового кодекса, дополнительная работа выполняется только с письменного согласия работника. Елена Салтыкова говорит, что согласилась потому, что раньше подрабатывала кондуктором. Но больше на такой эксперимент не согласна.
На конечной остановке мы встретили водителя Надежду ОШАРОВУ, которая без кондуктора ездила первого апреля:
- Нагрузка сумасшедшая! А вот сколько нам за это заплатят, и заплатят ли, никто не знает.
Ольга КРАСНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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