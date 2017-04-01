Живые и мёртвые

Оксана ТИХАЯ,

фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Народ идет нескончаемым потоком начиная с субботы. Заведующая кладбищем «Березовая роща» Светлана САЛОВА говорит, что у каждого свои поверья.В этом городе вечных нет авторитетов. Равны все. Могилы ангарских знаменитостей соседствуют с простыми ангарчанами, о которых помнят лишь их близкие. Вот на 10-й улице могила легендарного гинеколога, Почетного гражданина города Владимира ХАЛТУРИНА (3.11.2016), а через улицу - художественного руководителя ДК «Современник», мамы «Россияночки» Татьяны ЧЕРЕПАНОВОЙ (22.09.2015). Недалеко от неё лежит известный журналист, автор «Ангарских хроник» Евгений КОНСТАНТИНОВ (8.03.2016).Рядом с центральной дорогой надгробие с пронзительным изображением красивой молодой пары - Сабины ИВАНОВСКОЙ и Владислава МАРТЫНОВА. На двоих один день смерти. О многих из тех, кто лежит здесь, не раз писала наша газета. Например, маленькая Полина РЯБИЧ (ей на лечение ангарчане собирали деньги).Многие родственники непременно хотят захоронить тело близкого человека возле центральной дороги. Говорят, их умершие близкие – достаточно известные люди, а значит, имеют особые привилегии.