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Живые и мёртвые


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Вчера, 14:38
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Живые и мёртвые

Живые и мёртвые
Могилы известных ангарчан буквально завалены цветами.

В родительский день на кладбище можно встретить даже тех, кого не видел сто лет. Здесь всё, как в настоящем городе: есть мраморный погост для безвременно погибших в бандитских разборках, помпезные цыганские захоронения, строгий обелиск погибшим в авиакатастрофе под Мамонами, немало родовых мемориальных комплексов, Вечный огонь, место для захоронения домашних животных и даже детский квартал. Вместе с кладбищем в 14-м микрорайоне общая площадь захоронений составляет больше 100 гектаров.

Народ идет нескончаемым потоком начиная с субботы. Заведующая кладбищем «Березовая роща» Светлана САЛОВА говорит, что у каждого свои поверья.

- Одни считают, что мама непременно должна лежать с левой стороны от отца, а другие – наоборот. Кто-то говорит, что на кладбище нельзя ходить в понедельник, а кто-то, что приходить сюда надо только до обеда.

Живые и мёртвые
Сёстры-близнецы (сверху). Умерли с разницей в три месяца.

В этом городе вечных нет авторитетов. Равны все. Могилы ангарских знаменитостей соседствуют с простыми ангарчанами, о которых помнят лишь их близкие. Вот на 10-й улице могила легендарного гинеколога, Почетного гражданина города Владимира ХАЛТУРИНА (3.11.2016), а через улицу - художественного руководителя ДК «Современник», мамы «Россияночки» Татьяны ЧЕРЕПАНОВОЙ (22.09.2015). Недалеко от неё лежит известный журналист, автор «Ангарских хроник» Евгений КОНСТАНТИНОВ (8.03.2016).

Рядом с центральной дорогой надгробие с пронзительным изображением красивой молодой пары - Сабины ИВАНОВСКОЙ и Владислава МАРТЫНОВА. На двоих один день смерти. О многих из тех, кто лежит здесь, не раз писала наша газета. Например, маленькая Полина РЯБИЧ (ей на лечение ангарчане собирали деньги).

Живые и мёртвые
На нашем кладбище есть свой детский квартал.

Многие родственники непременно хотят захоронить тело близкого человека возле центральной дороги. Говорят, их умершие близкие – достаточно известные люди, а значит, имеют особые привилегии.

Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА


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