Живые и мёртвые

Могилы известных ангарчан буквально завалены цветами.
В родительский день на кладбище можно встретить даже тех, кого не видел сто лет. Здесь всё, как в настоящем городе: есть мраморный погост для безвременно погибших в бандитских разборках, помпезные цыганские захоронения, строгий обелиск погибшим в авиакатастрофе под Мамонами, немало родовых мемориальных комплексов, Вечный огонь, место для захоронения домашних животных и даже детский квартал. Вместе с кладбищем в 14-м микрорайоне общая площадь захоронений составляет больше 100 гектаров.
Народ идет нескончаемым потоком начиная с субботы. Заведующая кладбищем «Березовая роща» Светлана САЛОВА говорит, что у каждого свои поверья.- Одни считают, что мама непременно должна лежать с левой стороны от отца, а другие – наоборот. Кто-то говорит, что на кладбище нельзя ходить в понедельник, а кто-то, что приходить сюда надо только до обеда. Сёстры-близнецы (сверху). Умерли с разницей в три месяца.
В этом городе вечных нет авторитетов. Равны все. Могилы ангарских знаменитостей соседствуют с простыми ангарчанами, о которых помнят лишь их близкие. Вот на 10-й улице могила легендарного гинеколога, Почетного гражданина города Владимира ХАЛТУРИНА (3.11.2016), а через улицу - художественного руководителя ДК «Современник», мамы «Россияночки» Татьяны ЧЕРЕПАНОВОЙ (22.09.2015). Недалеко от неё лежит известный журналист, автор «Ангарских хроник» Евгений КОНСТАНТИНОВ (8.03.2016).
Рядом с центральной дорогой надгробие с пронзительным изображением красивой молодой пары - Сабины ИВАНОВСКОЙ и Владислава МАРТЫНОВА. На двоих один день смерти. О многих из тех, кто лежит здесь, не раз писала наша газета. Например, маленькая Полина РЯБИЧ (ей на лечение ангарчане собирали деньги). На нашем кладбище есть свой детский квартал.
Многие родственники непременно хотят захоронить тело близкого человека возле центральной дороги. Говорят, их умершие близкие – достаточно известные люди, а значит, имеют особые привилегии.
Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА
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