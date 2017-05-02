Каждый за себя

Общегородской субботник перестал быть массовым



Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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На генеральную уборку города выделили не один день и даже не месяц, как это тоже было, а целых два месяца. Оно и понятно, столько мусора, как нынче, мы еще не видели. Поэтому общегородского субботника как такового не было – каждый убирал тогда, когда ему было удобно.В парках наводили чистоту предприятия. На аллее Любви – завод полимеров, у «Современника» – АЭХК. В сквере за Дворцом ветеранов «Победа» справилось своими силами новое муниципальное учреждение «Парки Ангарска». Около своего офиса убрали сотрудники охранного предприятия «Пантера» - это мы заметили, проезжая мимо. А ехали по просьбе жительницы 6 микрорайона. Она пожаловалась, что по улице Крупской две недели назад кто-то провёл субботник. Убрали старую листву, мусор, собрали обломанные ветки. И всё это лежит в мешках. В любом субботнике вывоз мусора едва ли не главное мероприятие. Потому что мало просто собрать и наделать героических фотографий, надо ещё все это вывезти. На это энергии часто не хватает.Сотрудники городской администрации в этом году убирали в пойме реки Китой, около старого моста. Выбор был правильным: в парках худо-бедно дворники работают, а здесь вообще никто и никогда. К тому же народу в администрации достаточно, чтобы всю пойму прочесать. Надеемся, чиновники увидели, что в этом месте массового отдыха полностью отсутствует благоустройство: нет ни одной лавочки, ни одной урны, мусорного контейнера, куда желающие могли бы выкинуть бумажку, чтобы ее потом не поднимать!