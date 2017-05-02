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Каждый за себя


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Вчера, 14:36
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Общегородской субботник перестал быть массовым

Всеобщая городская уборка была назначена на пятницу, 28 апреля. Много лет в один день на городские улицы выходили все - от мэра до школьников. Дружно убирали то, что сами за зиму накидали. К майским праздникам Ангарск был уже свеж, красив, чист и зелен. Но времена изменились.

Каждый за себя
Жители 10 микрорайона привели в порядок свой корт.

На генеральную уборку города выделили не один день и даже не месяц, как это тоже было, а целых два месяца. Оно и понятно, столько мусора, как нынче, мы еще не видели. Поэтому общегородского субботника как такового не было – каждый убирал тогда, когда ему было удобно.

В парках наводили чистоту предприятия. На аллее Любви – завод полимеров, у «Современника» – АЭХК. В сквере за Дворцом ветеранов «Победа» справилось своими силами новое муниципальное учреждение «Парки Ангарска». Около своего офиса убрали сотрудники охранного предприятия «Пантера» - это мы заметили, проезжая мимо. А ехали по просьбе жительницы 6 микрорайона. Она пожаловалась, что по улице Крупской две недели назад кто-то провёл субботник. Убрали старую листву, мусор, собрали обломанные ветки. И всё это лежит в мешках. В любом субботнике вывоз мусора едва ли не главное мероприятие. Потому что мало просто собрать и наделать героических фотографий, надо ещё все это вывезти. На это энергии часто не хватает.

Каждый за себя
Сотрудники администрации убирают пойму Китоя.

Сотрудники городской администрации в этом году убирали в пойме реки Китой, около старого моста. Выбор был правильным: в парках худо-бедно дворники работают, а здесь вообще никто и никогда. К тому же народу в администрации достаточно, чтобы всю пойму прочесать. Надеемся, чиновники увидели, что в этом месте массового отдыха полностью отсутствует благоустройство: нет ни одной лавочки, ни одной урны, мусорного контейнера, куда желающие могли бы выкинуть бумажку, чтобы ее потом не поднимать!

Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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