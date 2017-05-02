Массовое бегство

1,5 тысячи ангарчан участвовали в марафоне

Ольга КНЯЗЕВА,

фото Ильи КИСЕЛЁВА

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Легкоатлетическая эстафета проходит в Ангарске уже больше полувека. Её придумала и впервые провела газета «Знамя коммунизма», мама нашей газеты «Время». Правда, на открытии праздника об этом не было ни слова. Видимо, кто старое помянет…В кои-то веки эстафету решили проводить не в будний день, когда люди работают, а в выходной. Наконец, администрация сообразила, что выйти побегать в рабочее время может только она. Ещё из рубрики «мы исправили ошибки» - отсутствие вип-забега. В прошлые годы это был отдельный старт для первых лиц, предпринимателей и сотрудников администрации. Бежали счастливые, махали рукой, как на параде, окружающим. В этом году «випы» потели вместе со всеми остальными, не выделялись из толпы.Эстафета проходила в 13 этапов. Участники бежали от площади Ленина до улицы Чайковского, потом обратно до техникума и на финиш к Ленину. Всего 3910 метров. Участников, их было больше тысячи, разбили на группы. Отдельно между собой соревновались школьники (девушки и парни отдельно), учащиеся сузов, работники предприятий и организаций. Группой бежали профессионалы – ученики спортивных школ, АнГТУ, омоновцы и эмчээсники. Интересно, что две последние команды, казалось бы, взрослые и подготовленные, уступили школьникам и студентам, не заняли даже третьего места.После того как были подведены итоги эстафеты, на площадь начали стягиваться все, кто решил принять участие в массовом забеге. Задумка была в том, что бежать может каждый. Инвалиды, старики, дети, молодые мамы с колясками - ни для кого нет никаких ограничений. Главное – прийти.Оксана возится с 4-месячным сыном Егором, тоже хочет бежать эстафету.- оборачиваюсь, - двое крепких молодых симпатичных парней в инвалидных колясках.- недоумеваю я.– Василий ПУШКИН, известный иркутский активист, член общественной организации «Спарта», специально приехал из областного центра, чтобы участвовать в эстафете.Василий вместе с другом, тоже колясочником, проезжают к стойке регистрации, еле забираются по развалившимся пандусам на площади. Сзади на футболках надпись «Страха нет». Вот уж точно, где нет ни страха, ни ограниченных возможностей. А я тут оправдываюсь, что не бегу, потому что ногу натёрла. Стыдно.На старте, по самым скромным подсчётам, собралось около 500 человек. По планам именно в этом забеге должны участвовать все «випы». В этом году их немного. Мэр Сергей ПЕТРОВ ещё пару минут назад ходил в костюме, сейчас уже разминается на старте в кепочке и шортах. Рядом первый зам Михаил ГОЛОВКОВ и Артём ДЕТЫШЕВ. Больше мы никого не разглядели. Марина САСИНА, ещё один заместитель мэра, стоит за ограждениями. Призналась нашей газете, что в этом году поленилась, не подготовилась. А вот в прошлом году бежала.