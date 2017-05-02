Где потереть



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Каждый год география фестиваля и число участников расширяются. В этом году участие в фестивале принимала 31 команда. Кроме российских мастеров, приехали умельцы из 11 стран: Швейцарии, Японии, Китая, Непала, Бразилии, Эквадора, Сербии, Индии и даже Зимбабве. В течение 10 дней, с 10 по 20 мая, в «Лукоморье» жужжали пилы и летела стружка. Мастера воплощали в жизнь свои произведения по теме «Надежда». Тема вообще на этом фестивале дело второе. В прошлом году была «Вера», в следующем году будет «Любовь». И привязать к этим вечным понятиям можно всё, что только хочется художнику.Мы в очередной раз заметили, что иностранные мастера мыслят более абстрактно. Наши – реалистичнее, воплощают тему практически буквально. Если тема «Надежда», то из дерева выполнен охотник, на которого прыгает разъярённый лев. «Что хотели сказать?» – спрашиваем мы у автора Ивана ЗУЕВА из Тельмы, постоянного участника фестиваля.– изумлённо и честно отвечает он.То ли дело работа победителя этого года. Это звание получил 45-летний японец Хикару КОДАМА из города Симукава. Его работа представляет собой трёхликого многорукого ангела. Ангел держит череп, посох в виде креста, книгу и цветок. Работа называется «Небо и земля». Чтобы увидеть в этой работе надежду, надо обязательно поговорить с автором. Мы услышали примерно следующее:А где надежда? По задумке автора скульптура должна выполнять желания. Для этого надо будет прикоснуться… к черепу. Правда, поторопитесь. Скоро работу победителя увезут на Байкал. Именно там, на 49-м километре, в этом году откроется вторая площадка фестиваля «Лукоморье». Зачем? А чтобы стать ближе к иностранным туристам, которые приезжают на Байкал.Второе место заняла работа мастера из Сергиева Посада Ильи ПОЛЬСКОГО. Скульптура состоит из трёх фигур – нищий с музыкальной шкатулкой, слепая девочка, играющая на скрипке, и воющая собака. Автор надеется на милосердие. Илья – представитель школы богородской резьбы. Для работы он использовал только резец и выполнил лица людей так, что хорошо читаются все эмоции.Третье место в этом году заняли 47-летний Александр ПАРФЁНОВ из Барнаула и 35-летний Андрей КОШЕЛЕВ из Красноярска. Ребята работали в паре и выполнили работу под названием «Ух ты!» Она представляет собой пятерых детей, которые подняли к небу изумлённые лица и смотрят на журавлиный клин. А между сосен парят деревянные журавли. Александр – один из победителей прошлогоднего фестиваля. В прошлом году он работал со своим земляком Максимом КРАСУЛИНЫМ, в этом году вот объединился с Андреем. Зачем?