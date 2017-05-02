Семь лет назад мировую известность сибирское село Савватеевка себе сыскало после того, как здесь, на базе отдыха «Лукоморье», директор Иван БУТЕНКО начал проводить фестиваль деревянной скульптуры.Победитель Хикару КОДАМА из Японии показывает, где потереть, чтобы ваше желание исполнилось.
Каждый год география фестиваля и число участников расширяются. В этом году участие в фестивале принимала 31 команда. Кроме российских мастеров, приехали умельцы из 11 стран: Швейцарии, Японии, Китая, Непала, Бразилии, Эквадора, Сербии, Индии и даже Зимбабве. В течение 10 дней, с 10 по 20 мая, в «Лукоморье» жужжали пилы и летела стружка. Мастера воплощали в жизнь свои произведения по теме «Надежда». Тема вообще на этом фестивале дело второе. В прошлом году была «Вера», в следующем году будет «Любовь». И привязать к этим вечным понятиям можно всё, что только хочется художнику.
Мы в очередной раз заметили, что иностранные мастера мыслят более абстрактно. Наши – реалистичнее, воплощают тему практически буквально. Если тема «Надежда», то из дерева выполнен охотник, на которого прыгает разъярённый лев. «Что хотели сказать?» – спрашиваем мы у автора Ивана ЗУЕВА из Тельмы, постоянного участника фестиваля.- Так ведь всё понятно!
– изумлённо и честно отвечает он.Работа Ильи ПОЛЬСКОГО из Сергиева Посада заняла второе место. В темноте фонарь светится, а из надёжно спрятанной колонки льются звуки скрипки.
То ли дело работа победителя этого года. Это звание получил 45-летний японец Хикару КОДАМА из города Симукава. Его работа представляет собой трёхликого многорукого ангела. Ангел держит череп, посох в виде креста, книгу и цветок. Работа называется «Небо и земля». Чтобы увидеть в этой работе надежду, надо обязательно поговорить с автором. Мы услышали примерно следующее:- Каждое из лиц ангела выражает разные эмоции: гнев, грусть и сожаление. Крест – символ крещения, здесь символизирует новорождённых. Книга – это чистый лист, посвящена молодым, у которых нет жизненного опыта. Цветок посвящён пожилым людям. Череп символизирует уже ушедших и выражает мысль о том, что не надо бояться смерти. Самым удивительным участником стал Шепард НДУДЗО из Зимбабве. До приезда сюда он даже не знал, что такое Байкал. Он терпеливо работал 10 дней в суровых климатических условиях и выполнил большую байдарку с семью фигурами людей. Они символизируют дни недели. У каждого должно было быть своё выражение лица, но доделать работу до конца Шепард не успел. Поэтому фигуры безликие.
А где надежда? По задумке автора скульптура должна выполнять желания. Для этого надо будет прикоснуться… к черепу. Правда, поторопитесь. Скоро работу победителя увезут на Байкал. Именно там, на 49-м километре, в этом году откроется вторая площадка фестиваля «Лукоморье». Зачем? А чтобы стать ближе к иностранным туристам, которые приезжают на Байкал.
Второе место заняла работа мастера из Сергиева Посада Ильи ПОЛЬСКОГО. Скульптура состоит из трёх фигур – нищий с музыкальной шкатулкой, слепая девочка, играющая на скрипке, и воющая собака. Автор надеется на милосердие. Илья – представитель школы богородской резьбы. Для работы он использовал только резец и выполнил лица людей так, что хорошо читаются все эмоции.Андрей КОШЕЛЕВ и Александр ПАРФЁНОВ взметнулись ввысь. У них третье место.
Третье место в этом году заняли 47-летний Александр ПАРФЁНОВ из Барнаула и 35-летний Андрей КОШЕЛЕВ из Красноярска. Ребята работали в паре и выполнили работу под названием «Ух ты!» Она представляет собой пятерых детей, которые подняли к небу изумлённые лица и смотрят на журавлиный клин. А между сосен парят деревянные журавли. Александр – один из победителей прошлогоднего фестиваля. В прошлом году он работал со своим земляком Максимом КРАСУЛИНЫМ, в этом году вот объединился с Андреем. Зачем?
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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