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Бывшими бывают!


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Вчера, 19:55
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Во дворе школы в микрорайоне Цементный на днях состоялся товарищеский матч по футболу. Реабилитационный центр «Перекрёсток семи дорог» пригласил поиграть работников цемзавода. От каждой команды в поле было по 4 игрока плюс вратарь. Количество замен не ограничено.

Бывшими бывают!
Две руки, две ноги, голова на плечах. Отличить бывших наркоманов от работников цементного завода можно только по цвету спортивной формы и надписям на ней.

- У нас на предприятии есть команды по футболу, волейболу, баскетболу. В июле между цементными заводами пройдет спартакиада, поэтому для нас это отличная тренировка, - рассказал нашей газете директор по управлению персоналом АО «Ангарскцемент» Андрей РУБЛЕВ.

Мужчины из «Перекрестка семи дорог» выбрали себе такого сильного противника по нескольким причинам. Во-первых, они соседи. А соседям по хорошей русской традиции принято дружить и ходить друг к другу в гости.

И пока на поле шла игра, в пекарне реабилитационного центра пекли жучки для совместного чаепития.

Во-вторых, это для спортсменов важен исход встречи, любителям интересен сам процесс. В товарищеском матче проиграть не стыдно.

Главное – победить себя. А с этим ребята из «Перекрестка» отлично справляются. Это особенно четко понимаешь из разговоров с ними. Каждый, кто выходил на поле, год назад думал не о футболе, а о том, как не сдохнуть в какой-нибудь подворотне.

Бывшими бывают!
Команда реабилитационного центра «Перекрёсток семи дорог» голы в основном пропускала. Но как красиво!

- 13 июня 2016 года я три часа просидел у ворот «Перекрестка семи дорог», умоляя, чтобы меня взяли на реабилитацию, - признался 37-летний братчанин Александр (по просьбе ребят, выбравших новую жизнь, в которой нет места наркотикам и алкоголю, мы не называем их фамилий). – В 1999 году, когда я впервые попробовал дурь, в ходу был опий. Сейчас – синтетические наркотики. По воздействию на организм они отличаются как пиво и водка. Происходит полный развал личности. Я понимал, что умираю, но помощи просить было не у кого. Друзья-наркоманы уже давно на том свете. Родители от меня отказались. Никто не верил, что я смогу завязать. А мне так хотелось жить! Я сидел под воротами центра и твердил это как молитву, добавляя, что мне больше некуда пойти. И меня услышали. Я заключил контракт на оказание волонтерских услуг, то есть частично сам оплачиваю свою реабилитацию, частично теперь платит отец, который увидел результат. Нас учат в любых обстоятельствах, что бы ни случилось, не употреблять наркотики. Из самой сложной ситуации есть другой выход, его надо только найти.

Конечно, можно сказать, что этот случай – не показатель. До конца реабилитации еще две недели, и неизвестно, сможет ли Александр удержаться от соблазна, когда его перестанут окружать братья по несчастью. Он сам убежден, что все у него получится, ведь перед глазами столько положительных примеров.

Бывшими бывают!
Гол престижа в ворота «Ангарскцемента» - наглядное доказательство, что всё возможно в этой жизни. Стоит только захотеть.

Вот капитан футбольной команды 34-летний Роман ведет трезвый образ жизни уже 7 лет 8 месяцев. Он ангарчанин из вполне благополучной семьи. В раннем возрасте попал под влияние улицы. В компании начал пить, курить, колоться. На удовольствия нужны были деньги, поиск которых привел его в тюрьму. Там, в ИК-2, ему предложили пройти курс реабилитации в тюремном центре. Мозги встали на место, и взгляды на жизнь поменялись. Освободился условно-досрочно. Чтобы не сорваться, сам пришел в «Перекресток семи дорог», где работает консультантом и делится собственным опытом с другими. Научившись говорить «нет» наркотикам и алкоголю, женился. Воспитывает ребенка.

Для закрепления результата сдал экзамены на консультанта 30-летний Павел из Читы. Его стаж алкогольно-наркотической зависимости – 11 лет. У Павла есть шестилетний сын, которого он не видел два года. Потеряв семью, мужчина жил на улице. И когда осознал, что после очередного укола может умереть, попросил помощи у родителей. В Ангарск его привез отец.

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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