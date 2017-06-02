Бывшими бывают!



Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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- рассказал нашей газете директор по управлению персоналом АО «Ангарскцемент» Андрей РУБЛЕВ.Мужчины из «Перекрестка семи дорог» выбрали себе такого сильного противника по нескольким причинам. Во-первых, они соседи. А соседям по хорошей русской традиции принято дружить и ходить друг к другу в гости.И пока на поле шла игра, в пекарне реабилитационного центра пекли жучки для совместного чаепития.Во-вторых, это для спортсменов важен исход встречи, любителям интересен сам процесс. В товарищеском матче проиграть не стыдно.Главное – победить себя. А с этим ребята из «Перекрестка» отлично справляются. Это особенно четко понимаешь из разговоров с ними. Каждый, кто выходил на поле, год назад думал не о футболе, а о том, как не сдохнуть в какой-нибудь подворотне.- признался 37-летний братчанин Александр (по просьбе ребят, выбравших новую жизнь, в которой нет места наркотикам и алкоголю, мы не называем их фамилий). –Конечно, можно сказать, что этот случай – не показатель. До конца реабилитации еще две недели, и неизвестно, сможет ли Александр удержаться от соблазна, когда его перестанут окружать братья по несчастью. Он сам убежден, что все у него получится, ведь перед глазами столько положительных примеров.Вот капитан футбольной команды 34-летний Роман ведет трезвый образ жизни уже 7 лет 8 месяцев. Он ангарчанин из вполне благополучной семьи. В раннем возрасте попал под влияние улицы. В компании начал пить, курить, колоться. На удовольствия нужны были деньги, поиск которых привел его в тюрьму. Там, в ИК-2, ему предложили пройти курс реабилитации в тюремном центре. Мозги встали на место, и взгляды на жизнь поменялись. Освободился условно-досрочно. Чтобы не сорваться, сам пришел в «Перекресток семи дорог», где работает консультантом и делится собственным опытом с другими. Научившись говорить «нет» наркотикам и алкоголю, женился. Воспитывает ребенка.Для закрепления результата сдал экзамены на консультанта 30-летний Павел из Читы. Его стаж алкогольно-наркотической зависимости – 11 лет. У Павла есть шестилетний сын, которого он не видел два года. Потеряв семью, мужчина жил на улице. И когда осознал, что после очередного укола может умереть, попросил помощи у родителей. В Ангарск его привез отец.