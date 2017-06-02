Был или не был?

Почему в Ангарске субботники бесполезны

Чемпионы



Больное место



Мелкие пакости

Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Если бы проводились соревнования на самый ужасный двор в нашем городе, этот был бы чемпионом. Речь идёт о 86 квартале, дворе дома №40, что сразу за зданием бывшей женской консультации. Глаза разбегаются. Вот свален в кучу старый бордюрный камень. Очевидно, когда-то здесь расширяли парковочный карман. Явно не в этом году. Старые бордюры вытащили, да так и бросили. Отбросим в сторону эстетику, но это же просто опасно: из старого бетона торчит арматура.Мусорная площадка. Расположена прямо в центре двора, и к ней нет подъездных путей. То есть мусоровоз, очевидно, переваливаясь через бордюр, пробирается к бакам прямо по зелёной зоне. Но это ещё полбеды. Вокруг контейнеров явно никто давно не убирал, поэтому площадь в несколько метров покрыта мелким мусором, на котором дружно пасутся голуби.Однако всё это меркнет, когда проходишь ещё немного в глубь двора. Там, около общежития, есть ещё одна куча бытового мусора. Как будто кто-то взял и высыпал необъятных объёмов помойное ведро, не дойдя до цели пару метров. Как издевательство над входом в общежитие висит табличка «Ангарчане, соблюдайте чистоту!», а перед ней обильно усыпанная окурками площадка.14 микрорайон, между кладбищем и гаражным кооперативом. Здесь грязно всегда. С прошлого года только одно конструктивное изменение: мусор сдвинули к стенкам старых гаражей. Вроде как замели под коврик, чтобы не так в глаза бросалось. И вот что любопытно: совершенно никаких нет рычагов, чтобы заставить гаражный кооператив навести вокруг себя чистоту.Их много. Невывезенные после субботников мешки попадаются то тут, то там. Очень жалуются жители 85 квартала, мол, мешки лежат прямо на тропинке между детским садом и станцией скорой помощи. Так и хочется сказать: это вы ещё в соседнем квартале не были. Подобных жалоб в редакцию поступает довольно много. Тут, конечно, надо в первую очередь управляющие компании напрягать. Причем желательно делать это с двух сторон, то есть не только собственникам, но и администрации, которая грозилась без жалости штрафовать всех, кто нарушает благоустройство.