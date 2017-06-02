.
,

Сильнее, чем кажутся


0

Сегодня, 14:21
 Количество просмотров: 48
    

В 11 утра, в субботу, на Еловском водохранилище было совсем немного народу. А уж на противоположном берегу, где и проводился фестиваль, совсем никого, кроме своих. Но и своих было более чем достаточно: дети и взрослые, мамы, папы, братья-тёти, просто друзья. Соревновались 32 участника - ребята и родители из разных организаций («Дети-ангелы», АРДИ, 2-я коррекционная школа).

Сильнее, чем кажутся
Каждый здесь – настоящий борец.


Первое и самое крупное соревнование – гонки на байдарках. Кстати, огромное спасибо тем людям, которые эти плавсредства предоставили по самой минимальной цене, а также выделили инструкторов, страховавших участников. Рядом постоянно дежурила лодка со спасателями, а на берегу пристально за всеми наблюдал медик, так что организация была на самом высоком уровне.

Сильнее, чем кажутся
Мечта всех участников – летний лагерь для детей-инвалидов.

Итак, четыре байдарки. В каждую садятся инструктор, сопровождающий и ребёнок-инвалид. Ребёнок всегда впереди, и он гребёт так, будто от этого зависят жизни. В итоге получается, что соревнуются именно дети (силы инструктора и родителей обычно примерно равны).

Вообще плавать на байдарках ещё надо уметь. Где научились? Бессменный тренер Александр ВАРЕНКОВ объясняет:

- Каждый год этот фестиваль проводим, у некоторых опыт уже имеется. Иногда так, на берегу, соберёмся, потренируемся. Тут главное – настроение создать.

Сильнее, чем кажутся

Сильнее, чем кажутся
Соня ТИШКОВЕЦ (впереди) стала первой в своей команде по гонкам на байдарках.

Настроения хоть отбавляй. Пока одна из команд совершает очередной заплыв, остальные рисуют плакаты, посвящённые Дню России. Рисуют даже те, кто способен только приложить свою раскрашенную ладошку. Остальные вдоволь бегают по песку и купаются. Благо плавать умеют многие, этому их тоже учит Александр Владимирович. Позже, на вручении медалей и грамот, он будет с гордостью комментировать: вот этот получил первый юношеский разряд по плаванию, вот этот выполнил взрослый норматив. Одна из участниц, Настя КУЗЬМИНА, даже сказала, что очень хотела бы стать спасателем. А что? Плавает она отлично, много раз становилась победительницей соревнований, имеет первый взрослый разряд, наверняка могла бы людей спасать.

Позже на пляж начал подтягиваться «посторонний» народ. Некоторые взрослые недоумённо оглядывались, а вот дети играли все вместе. Вот что значит без предрассудков!

Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА


... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
Утверждена программа «Парасибириады – 2017»
11 команд из Ангарска приняли участие в областном туристическом слете
Восемь медалей на всероссийских соревнованиях по дзюдо
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Девочка выпала из окна
Чужая беда
Лето – пик активности квартирных воров
Все новости категории

Общество
Вторая жизнь вещей
В кусты!
Когда остановиться?
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (166)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru