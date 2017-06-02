Сильнее, чем кажутся

Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Первое и самое крупное соревнование – гонки на байдарках. Кстати, огромное спасибо тем людям, которые эти плавсредства предоставили по самой минимальной цене, а также выделили инструкторов, страховавших участников. Рядом постоянно дежурила лодка со спасателями, а на берегу пристально за всеми наблюдал медик, так что организация была на самом высоком уровне.Итак, четыре байдарки. В каждую садятся инструктор, сопровождающий и ребёнок-инвалид. Ребёнок всегда впереди, и он гребёт так, будто от этого зависят жизни. В итоге получается, что соревнуются именно дети (силы инструктора и родителей обычно примерно равны).Вообще плавать на байдарках ещё надо уметь. Где научились? Бессменный тренер Александр ВАРЕНКОВ объясняет:Настроения хоть отбавляй. Пока одна из команд совершает очередной заплыв, остальные рисуют плакаты, посвящённые Дню России. Рисуют даже те, кто способен только приложить свою раскрашенную ладошку. Остальные вдоволь бегают по песку и купаются. Благо плавать умеют многие, этому их тоже учит Александр Владимирович. Позже, на вручении медалей и грамот, он будет с гордостью комментировать: вот этот получил первый юношеский разряд по плаванию, вот этот выполнил взрослый норматив. Одна из участниц, Настя КУЗЬМИНА, даже сказала, что очень хотела бы стать спасателем. А что? Плавает она отлично, много раз становилась победительницей соревнований, имеет первый взрослый разряд, наверняка могла бы людей спасать.Позже на пляж начал подтягиваться «посторонний» народ. Некоторые взрослые недоумённо оглядывались, а вот дети играли все вместе. Вот что значит без предрассудков!