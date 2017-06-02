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Маловато будет


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Вчера, 13:36
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Вот оно! Лето не календарное, а настоящее. Солнце! Жара! Спасение возможно только у воды. Городские источники прохлады – фонтаны – проверяли наши корреспонденты.

Маловато будет
Единственный хорошо работающий фонтан города – у ДК «Современник». Даже хочется закрыть глаза на его обшарпанность.

Минус один

Свой рейд мы начали оттуда, откуда город строился, – со старых кварталов. У жителей этого района фонтан был один – в парке за «Победой». Сейчас «Победа» обрела вторую жизнь – стала Дворцом ветеранов, приятно преобразился и парк. А вот исторический фонтан, который можно увидеть практически в каждом семейном альбоме первостроителей, вообще стёрли с лица земли. Обещали заменить его на новый, современный, с подсветкой. Но нету! Осталась непонятная квадратная площадка с торчащими кусками железа – и неэстетично, и опасно. Вопрос: если нет возможности сделать новое, зачем уничтожать старое (этот же вопрос мы хотим задать и по городским остановочным павильонам заодно)? В больших городах по максимуму сохраняют старинные уникальные объекты как исторические памятники, у нас избавляются как от хлама.

Итак, у жителей этого района ближайший источник прохлады – река Китой. Чем это чревато, каркать не будем.

Для себя, любимых

Ближе к историческому центру города фонтанов аж несколько. Первый на нашем пути – у здания МУП «Водоканал». Появился он здесь лет 12 назад среди красивых клумб, и площадка перед «Водоканалом» сразу стала оазисом семейного отдыха в районе. Однако через несколько лет фонтан обнесли высоким железным забором. Директор МУП «Ангарский Водоканал» Александр АЛЕКСЕЕВ пояснил нашей газете, что сделано это было от вандалов, которые несколько раз уничтожали красоту. Подойти к фонтану близко можно только в часы работы предприятия. Мы пришли сюда в воскресенье, подойти не смогли. Кстати, забор поставлен так широко, что занимает весь тротуар, не обойти. Но фонтан работает.

Бренд города

Маловато будет
Парк ДК «Нефтехимик». Вопрос на засыпку: фонтан включен или нет?

Наш самый известный фонтан а-ля Санкт-Петербург в парке за ДК «Нефтехимик» этим летом нас тоже не радует. В День России, когда была жара, а в парке работал Ангарский Арбат и была куча народу, он стоял совсем сухой. В воскресенье, 18 июня, тоже в жаркий день, вода текла совсем тоненькими струйками. Делать возле такого фонтана легендарные чисто ангарские фотографии уже не вариант. Мало того что по-колхозному половой голубой краской выкрашена пару лет назад чаша фонтана, ещё и воды нет. Александр Алексеев дал такое объяснение по этому фонтану:

- Фонтан – ровесник города. Требует капитального ремонта. По предварительным подсчётам, необходимо 300 тысяч рублей. Как только деньги будут найдены, фонтан отремонтируют. В планах администрации восстановить его исторический облик.

Хотя объясняться по фонтанам должно не МУП «Ангарский Водоканал», оно ответственно только за воду. Для ухода за фонтанами в парках у нас теперь есть целая бюджетная организация - МУП «Парки Ангарска». Что они изменили в наших парках со дня своего создания?
Про ещё один известный городской фонтан, в парке имени 10-летия Ангарска, директор «Водоканала» коротко сказал нам: работает. Мы дошли до него в тот же день, в понедельник, 19 июня, и хотим сказать: пациент скорее мёртв, чем жив. Вода бежит только из одного из восьми зонтов и то сбоку, кривенько, вроде как труба случайно протекает. И это называется работает?

Клумба и бассейн

В ещё одном парке, строителей, фонтанов два. Из старого давно уже сделали клумбу.

Маловато будет

Маловато будет
Парк строителей. Разница между фото 3 дня. Предполагаем, что именно такое дно залили водой.

Работающий фонтан в этом парке тоже есть. Но и с ним происходит чёрт-те что. Поясним. 8 июня по сигналу наших читателей мы выезжали в парк. Читатели сообщили: фонтан сносят. На месте мы сделали снимок абсолютно сухого дна фонтана с почти снятой плиткой, без поливального устройства. Но буквально через три дня фонтан снова включили. Тут бы и порадоваться оперативной работе. Но ведь ремонта не было – установили только поливальную конструкцию. А дно? В фонтан сразу как в бассейн полезли дети – он же глубокий, в нем каждое лето ребятня и плавает. Дна не видно через воду, но поверьте: оно ужасно – торчат острые края плитки. Администрация на это говорит заученное: фонтаны не бассейны, нечего в них лезть, мол, лезут туда только неумные горожане. Но мы-то знаем: лезут туда дети, чьи родители на работе. А что вы им можете предложить другое?

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото автора и
Николая СТЕРНИНА

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