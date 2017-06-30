Штука заразная



Оксана ТИХАЯ,

фото автора

и Андрея ВЕРШИНИНА

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Трейлраннинг - это бег в природных условиях, включающий элементы кросса и горного бега. Главное отличие в ландшафте. Для трейлраннинга обычно выбирают холмы и даже горы с перепадом высот до тысячи метров. Маршрут в районе Оды подходит для этого как нельзя лучше.Первые два ангарских трейла проходили осенью и зимой. В этот раз участникам предстоит бежать в 35-градусную жару, когда не то что бежать, ходить тяжело.Раскаленный воздух плавится, все мысли о том, чтобы забиться в тень. Но звучит команда на построение, и на старт выходят 70 человек от 16 до 72 лет. Видно, что все они люди не случайные, которых выделяет не только экипировка. Они приехали за город из Ангарска, Иркутска, Шелехова, Усолья, Черемхова и Мегета, заплатив взнос по 250 рублей. Бежать предстоит сложную и интересную дистанцию - 10 и 20 километров, многие этапы которой, к счастью, проходят в лесной полутени.Общий старт в 11.00. Один круг 10 километров, два, соответственно, 20. В этом трейле важно не только участие, а результат.- даёт последние наставления перед стартом Илья. Всё это, а также хорошие призы в виде сертификатов и подарков спортивной тематики приготовили спонсоры.Пока спортсмены разминаются, подходим к самому возрастному участнику. Виктору НИКОНОВУ скоро исполнится 73 года. Но как выражается он сам, «надо прибавлять жизнь к годам, а не годы к жизни». Виктор Петрович – известный в городе альпинист, лыжник и бегун, постоянный участник мероприятий кубка большого альпинистского марафона. Оргкомитет последнего оказал серьезную поддержку в проведении ангарского трейла.22 апреля, во время участия в Байкальском марафоне, Никонов сломал голеностоп. За 4 километра до финиша нога провалилась в трещину. Но ничего, как-то добежал: «Там главным было не сойти с дистанции, как вообще в жизни». И уже через два месяца после перелома снова решил принять участие в трейле. Никонов – активный последователь теории американцев Дэнни и Кэтрин ДРЕЙЕР, написавших книгу «Ци-бег. Революционный метод бега без усилий и травм». На все кивки на возраст, что пора, мол, завязывать с бегом, отвечает, что стать овощем на грядке он всегда успеет. Грустно, что понимают это почти все, но следовать нехитрым правилам бега не торопятся.