Штука заразная

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Вчера, 16:40
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В субботу в районе реки Оды в третий раз прошел летний ангарский трейл, который организуют супруги Ирина и Илья КИСЕЛЁВЫ и другие участники команды ангарского трейла, энтузиасты активного образа жизни. По сравнению с Иркутском у нас проходит мало подобных мероприятий, тогда как в центральной России забеги стартуют каждую неделю, и не один.

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Общее фото участников на память.

Трейлраннинг - это бег в природных условиях, включающий элементы кросса и горного бега. Главное отличие в ландшафте. Для трейлраннинга обычно выбирают холмы и даже горы с перепадом высот до тысячи метров. Маршрут в районе Оды подходит для этого как нельзя лучше.

Первые два ангарских трейла проходили осенью и зимой. В этот раз участникам предстоит бежать в 35-градусную жару, когда не то что бежать, ходить тяжело.

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На такой жаре люди теряют на трассе минимум 2 кг веса.

Раскаленный воздух плавится, все мысли о том, чтобы забиться в тень. Но звучит команда на построение, и на старт выходят 70 человек от 16 до 72 лет. Видно, что все они люди не случайные, которых выделяет не только экипировка. Они приехали за город из Ангарска, Иркутска, Шелехова, Усолья, Черемхова и Мегета, заплатив взнос по 250 рублей. Бежать предстоит сложную и интересную дистанцию - 10 и 20 километров, многие этапы которой, к счастью, проходят в лесной полутени.

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Виктор НИКОНОВ: «Бег – это жизнь».

Общий старт в 11.00. Один круг 10 километров, два, соответственно, 20. В этом трейле важно не только участие, а результат.

- Контрольное время для одного круга – полтора часа. Если не укладываетесь, сходите с дистанции. Во время прохождения трассы организованы три пункта подкормки с водой, сухофруктами и мармеладом, - даёт последние наставления перед стартом Илья. Всё это, а также хорошие призы в виде сертификатов и подарков спортивной тематики приготовили спонсоры.

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Подъёмы и спуски – главная фишка трейлраннинга.

Пока спортсмены разминаются, подходим к самому возрастному участнику. Виктору НИКОНОВУ скоро исполнится 73 года. Но как выражается он сам, «надо прибавлять жизнь к годам, а не годы к жизни». Виктор Петрович – известный в городе альпинист, лыжник и бегун, постоянный участник мероприятий кубка большого альпинистского марафона. Оргкомитет последнего оказал серьезную поддержку в проведении ангарского трейла.
22 апреля, во время участия в Байкальском марафоне, Никонов сломал голеностоп. За 4 километра до финиша нога провалилась в трещину. Но ничего, как-то добежал: «Там главным было не сойти с дистанции, как вообще в жизни». И уже через два месяца после перелома снова решил принять участие в трейле. Никонов – активный последователь теории американцев Дэнни и Кэтрин ДРЕЙЕР, написавших книгу «Ци-бег. Революционный метод бега без усилий и травм». На все кивки на возраст, что пора, мол, завязывать с бегом, отвечает, что стать овощем на грядке он всегда успеет. Грустно, что понимают это почти все, но следовать нехитрым правилам бега не торопятся.

Оксана ТИХАЯ,
фото автора
и Андрея ВЕРШИНИНА

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