Берега ангарские

В условиях, когда температура на термометре близится к отметке плюс 40, самым популярным местом в нашем городе становится Еловский пруд. Тем более что, несмотря на близость двух рек, – Ангары и Китоя, водохранка была и остаётся единственным санкционированным пляжем. Только здесь вы не найдёте таблички «Купание запрещено». В каких условиях предлагают ангарчанам спасаться от жары, проверяли наши корреспонденты.Спасатели говорят, что в жаркие дни полностью забиты отдыхающими оба берега водохранилища. Для бизнеса простор, потребителей и привлекать не нужно.
Суббота, 1 июля, 14 часов. Градусник застыл на отметке плюс 30, но солнце скрыто за тучами. Тем не менее на пляже полно народу. Многие приехали с детьми. Чтобы оценить чистоту песка на пляже, особо приглядываться не нужно – банки из-под соков, пива, пачки из-под сигарет, окурки. Всё это под ногами, так что босиком ходить не советуем. И это несмотря на то, что пляж дворники убирают ежедневно. Но с учётом того, сколько людей приезжает-уезжает в течение дня, очевидно, что разовая утренняя уборка положение не спасает. Это камень в огород не только обслуживающей организации, но и самих отдыхающих. Сказать, что на пляже недостаточно урн, нельзя – стоят примерно через каждые 50 метров. Плюс ко всему здесь же установлены два больших мусорных контейнера. Пустые - мусор вывозится регулярно.Отдыхать среди мусора без возможности нормально сходить в туалет мало приятного. Но выбора нет.
Температура воды примерно плюс 25 градусов. Телу приятно. Другим живым организмам тоже раздолье для размножения. Специалисты Роспотребнадзора приезжают для забора воды на анализ несколько раз в месяц. Плюс проверяют работники с комбината – замеряют уровень радиации. Поэтому как бы ни был загажен сам пляж, можно быть точно уверенным, что никаких кишечных палочек, вирусов или других напастей в воде не живёт.
С покосом травы дело худо – она по пояс. Благо хоть от клещей обработали.
Жалко, что эти самые специалисты никуда, кроме как к воде, не подходят. Санитарная безопасность практически полностью отсутствует в кабинках для переодевания. Начнём с того, что используются они не по назначению, а как общественный туалет. Согласны, с воспитанием у нашего народа пока не всё в порядке, есть пробелы. Но опять же не от хорошей жизни. Большинство людей приезжают на водохранилище не на час и не на два. Многие вместе с детьми выбираются сюда на весь день. Куда деваться, если приспичило? Единственный туалет находится далеко в лесу. И он один! С учётом того, что в жаркие дни, особенно в выходные, на водохранилище собирается несколько сотен человек, его возможностей не хватает. Вот и приходится, как в средневековье, в кустиках да с лопухом. Ничего удивительного – туалеты для нашего города вообще больное место. К терпению приучают.Такая картина во всех кабинках для переодевания – предметы личной гигиены и результаты жизнедеятельности отдыхающих.
Там, где отдыхают люди, необходимы кафе, места продажи напитков и мороженого. Ход правильный, исполнение не очень. На всей территории водохранилища стоят два ларя с мороженым и две большие торговые палатки. Из еды здесь выпечка, шашлыки, сухарики, чипсы и напитки. Шашлык – 200 рублей, чебурек - 80, беляш - 90. Работают до 24 часов.
Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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