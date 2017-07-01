Берега ангарские



Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Суббота, 1 июля, 14 часов. Градусник застыл на отметке плюс 30, но солнце скрыто за тучами. Тем не менее на пляже полно народу. Многие приехали с детьми. Чтобы оценить чистоту песка на пляже, особо приглядываться не нужно – банки из-под соков, пива, пачки из-под сигарет, окурки. Всё это под ногами, так что босиком ходить не советуем. И это несмотря на то, что пляж дворники убирают ежедневно. Но с учётом того, сколько людей приезжает-уезжает в течение дня, очевидно, что разовая утренняя уборка положение не спасает. Это камень в огород не только обслуживающей организации, но и самих отдыхающих. Сказать, что на пляже недостаточно урн, нельзя – стоят примерно через каждые 50 метров. Плюс ко всему здесь же установлены два больших мусорных контейнера. Пустые - мусор вывозится регулярно.Температура воды примерно плюс 25 градусов. Телу приятно. Другим живым организмам тоже раздолье для размножения. Специалисты Роспотребнадзора приезжают для забора воды на анализ несколько раз в месяц. Плюс проверяют работники с комбината – замеряют уровень радиации. Поэтому как бы ни был загажен сам пляж, можно быть точно уверенным, что никаких кишечных палочек, вирусов или других напастей в воде не живёт.Жалко, что эти самые специалисты никуда, кроме как к воде, не подходят. Санитарная безопасность практически полностью отсутствует в кабинках для переодевания. Начнём с того, что используются они не по назначению, а как общественный туалет. Согласны, с воспитанием у нашего народа пока не всё в порядке, есть пробелы. Но опять же не от хорошей жизни. Большинство людей приезжают на водохранилище не на час и не на два. Многие вместе с детьми выбираются сюда на весь день. Куда деваться, если приспичило? Единственный туалет находится далеко в лесу. И он один! С учётом того, что в жаркие дни, особенно в выходные, на водохранилище собирается несколько сотен человек, его возможностей не хватает. Вот и приходится, как в средневековье, в кустиках да с лопухом. Ничего удивительного – туалеты для нашего города вообще больное место. К терпению приучают.Там, где отдыхают люди, необходимы кафе, места продажи напитков и мороженого. Ход правильный, исполнение не очень. На всей территории водохранилища стоят два ларя с мороженым и две большие торговые палатки. Из еды здесь выпечка, шашлыки, сухарики, чипсы и напитки. Шашлык – 200 рублей, чебурек - 80, беляш - 90. Работают до 24 часов.