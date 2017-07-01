Гонки в шубах



Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Взять собаку пожелала Сонина тетя Светлана ЛОРЕНЦ. Она читала в Интернете характеристики пород, смотрела фотографии и поняла, что ей нравится уиппет – малая английская борзая. Пса, к которому потянулась душа, она нашла в Красноярске. Позже с запада России привезла ему невесту. В начале года Ёжик и Ворожея стали родителями. Одного из восьми щенков взяла Соня, кошка которой к тому времени уже ушла из жизни. В минувшую субботу Сониной Раде исполнилось 5 месяцев и 7 дней. Она впервые участвовала в собачьих бегах и показала лучший результат гонки: 7,56 секунды за стометровку.Летний спринт – традиционные для Ангарска соревнования. Их в пойме Китоя проводит группа «Факир». Татьяна ПРОСЕКИНА – организатор мероприятия, пояснила нашей газете:Соревнования проводились по семи номинациям: короткие лапки, щенки, мелкие собаки, стаффтерьеры, средние собаки весом до 30 килограммов, средние весом до 40 килограммов, крупные собаки. В каждой – от 3 до 7 участников от одной до четырех пород. Самым младшим был трехмесячный стаффтерьер Мэл. Самым старшим – семилетний пудель Дени.Его хозяйка Наталья ШЕФФ до 40 лет вообще о домашнем питомце не помышляла. Тойпуделя ей на свадьбу подарила подруга. Сейчас у нее три пуделя. Все участвуют в выставках, что требует колоссальной подготовки. Желая сэкономить деньги на собачьем парикмахере, Наталья научилась стричь сама и всерьез подумывает о смене профессии (она бухгалтер).Расстояние – сто метров по прямой. Принцип собачьего спринта прост: кто в своей группе показал лучшее время забега, тот и победил. Собаки бежали не все скопом, а по очереди. У каждого хозяина свой метод стимулирования питомца. Одни просто кричали имя собаки. Другие заманивали лакомством. Третьи бежали впереди. Большинство овчарок на финише поджидал фигурант – человек, на котором отрабатывают команду «взять».Самой медлительной оказалась вельш-корги по кличке Алиса. Она преодолела дистанцию за 13,24 секунды. Ее владелец Александр СКИБО признался нашей газете, что был просто не ее день. Хотя бежала она, как и другие корги и шпицы, красиво: прямо парила в воздухе, поскольку короткие лапки сливались с телом.