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Гонки в шубах


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Сегодня, 02:38
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14-летняя Софья РЕУТОВА давно мечтала о собаке. Однако у них дома жила агрессивная кошка, поэтому заводить других животных родители не решались.

Гонки в шубах
Собаки умеют главное – дарить людям счастье.

Взять собаку пожелала Сонина тетя Светлана ЛОРЕНЦ. Она читала в Интернете характеристики пород, смотрела фотографии и поняла, что ей нравится уиппет – малая английская борзая. Пса, к которому потянулась душа, она нашла в Красноярске. Позже с запада России привезла ему невесту. В начале года Ёжик и Ворожея стали родителями. Одного из восьми щенков взяла Соня, кошка которой к тому времени уже ушла из жизни. В минувшую субботу Сониной Раде исполнилось 5 месяцев и 7 дней. Она впервые участвовала в собачьих бегах и показала лучший результат гонки: 7,56 секунды за стометровку.

Летний спринт – традиционные для Ангарска соревнования. Их в пойме Китоя проводит группа «Факир». Татьяна ПРОСЕКИНА – организатор мероприятия, пояснила нашей газете:

- Собачьи бега – это шоу, в котором может участвовать собака любой породы. Есть соревнования, в которых требуется выполнение команд и прохождение специального курса дрессировки. В спринте от собаки ждут одного – бежать как можно быстрее. Любое животное умеет это делать. Никто у нас не сошел с дистанции и не свернул с дороги.

Гонки в шубах
Полина ШЕЛТУНОВА занимается с Мирой аджилити и фристайлом.

Соревнования проводились по семи номинациям: короткие лапки, щенки, мелкие собаки, стаффтерьеры, средние собаки весом до 30 килограммов, средние весом до 40 килограммов, крупные собаки. В каждой – от 3 до 7 участников от одной до четырех пород. Самым младшим был трехмесячный стаффтерьер Мэл. Самым старшим – семилетний пудель Дени.

Его хозяйка Наталья ШЕФФ до 40 лет вообще о домашнем питомце не помышляла. Тойпуделя ей на свадьбу подарила подруга. Сейчас у нее три пуделя. Все участвуют в выставках, что требует колоссальной подготовки. Желая сэкономить деньги на собачьем парикмахере, Наталья научилась стричь сама и всерьез подумывает о смене профессии (она бухгалтер).

Расстояние – сто метров по прямой. Принцип собачьего спринта прост: кто в своей группе показал лучшее время забега, тот и победил. Собаки бежали не все скопом, а по очереди. У каждого хозяина свой метод стимулирования питомца. Одни просто кричали имя собаки. Другие заманивали лакомством. Третьи бежали впереди. Большинство овчарок на финише поджидал фигурант – человек, на котором отрабатывают команду «взять».

Гонки в шубах
Полуторагодовалый карликовый пудель Кони Елены НЕЛЮБИНОЙ – юный чемпион России. В летнем спринте среди мелких собак занял 3-е место.

Самой медлительной оказалась вельш-корги по кличке Алиса. Она преодолела дистанцию за 13,24 секунды. Ее владелец Александр СКИБО признался нашей газете, что был просто не ее день. Хотя бежала она, как и другие корги и шпицы, красиво: прямо парила в воздухе, поскольку короткие лапки сливались с телом.

Гонки в шубах
«Мама, я тебя не подвела?» Елена ОРЛОВА и ее метис Терра.


Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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