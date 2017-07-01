Это не игра!



Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Чудодейственную силу славянских игр наши корреспонденты изучали там, где традиции ещё не ушли с предками, - поселение родовых поместий Ладага. В эту субботу там отмечали День семьи, любви и верности.Ладага - это что-то вроде небольшой деревеньки в 5 километрах от Большой Елани в Усольском районе. Здесь живут 22 семьи, у каждой по гектару (а то и больше) земли сельхозназначения.Вокруг красота, лес, разнотравье, но нет ни водопровода, ни канализации, ни даже электричества – пользуются солнечными батареями. Ни школ, ни магазинов, ни дорог. Здесь нельзя пить, курить, материться, держать скот на убой. Это экопоселение, где всё направлено на одно – создание и сохранение семьи и рода. Об этом говорит и название. Лада – это героиня славянской мифологии, покровительница семейного очага.Праздники по всем славянским традициям здесь проходят почти каждый месяц. Обычно их привязывают к кологодному кругу, то есть к движению солнца по кругу – Иван Купала, день весеннего и осеннего равноденствия, зимнего солнцестояния. Если нет ничего официального, придумывают повод сами.- встречает нас председатель поселения Александр ОГНЕВ.Действительно, наши предки хоть и не знали, что такое телефон и пенициллин, но дураками уж точно не были. Смысл вкладывали даже в хоровод. С него и начинается всё веселье в Ладаге.Семья, это когда все роли – главные. Семья СКОКНИНЫХ.Встаём в круг, держим совершенно незнакомых людей за руку. Хоровод начинает двигаться и закручивается так, чтобы одна половина проходила совсем рядышком с другой. Обязательное условие – смотреть в глаза тому, кто оказывается напротив, улыбаться и здороваться.- объясняет Александр.На праздники в поселение специально приглашают незамужних девушек и холостых парней. 21-летняя Елизавета КОНСТАНТИНОВА живёт в Иркутске, она модель, занимается спортивным туризмом. Главная цель, как она сама призналась, найти мужа, переехать в Ладагу и родить здесь как минимум пятерых детей. Или вот 32-летний Артём ТОКАРЕВ, он живёт в Ангарске, но в Ладаге уже строит дом для будущей семьи.Девушка с платочком в руках становится в центр круга. Второй участник игры – парень. Его задача этот платочек из рук девушки вырвать. Как говорят ладажцы, в этих играх видна вся суть человека. Девушка хитрит, завлекает парня платочком – такой у неё и характер. Стоит и машет им, значит, и по жизни идёт с белым флагом. Парня тоже видно – хитрит, играет вместе с ней – готов пойти на уступки. Берёт нахрапом – с ним лучше не шутить.