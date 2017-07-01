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Это не игра!


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Сегодня, 13:16
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У современного человека возможность покрутить хоровод или поиграть в ручеёк выпадает, наверное, только в детском саду. Если бы мы знали, как это важно, то вставали бы в хоровод каждый день во время обеденного перерыва – действует лучше любых корпоративных тренингов.

Это не игра!
В городе молодым трудно друг друга разглядеть. Масштаб другой.

Чудодейственную силу славянских игр наши корреспонденты изучали там, где традиции ещё не ушли с предками, - поселение родовых поместий Ладага. В эту субботу там отмечали День семьи, любви и верности.

Ладага - это что-то вроде небольшой деревеньки в 5 километрах от Большой Елани в Усольском районе. Здесь живут 22 семьи, у каждой по гектару (а то и больше) земли сельхозназначения.

Вокруг красота, лес, разнотравье, но нет ни водопровода, ни канализации, ни даже электричества – пользуются солнечными батареями. Ни школ, ни магазинов, ни дорог. Здесь нельзя пить, курить, материться, держать скот на убой. Это экопоселение, где всё направлено на одно – создание и сохранение семьи и рода. Об этом говорит и название. Лада – это героиня славянской мифологии, покровительница семейного очага.

Это не игра!
Есть ещё люди, которые готовы жить без Интернета, водопровода и даже электричества.

Праздники по всем славянским традициям здесь проходят почти каждый месяц. Обычно их привязывают к кологодному кругу, то есть к движению солнца по кругу – Иван Купала, день весеннего и осеннего равноденствия, зимнего солнцестояния. Если нет ничего официального, придумывают повод сами.

- Люди сейчас разучились отдыхать и веселиться без алкоголя. Мы легко справляемся без него. У нас всегда очень весело, всегда приезжает много гостей. Бывают даже из-за границы. За этот год приняли четверых – двоих из Германии, по одному из Швеции и Израиля. Сейчас гостит Рудольф из Германии. Говорит, хочет на себе почувствовать, что это за феномен такой - родовые поместья. Мы знаем очень много традиционных славянских игр, водим хороводы. Вот какие сейчас конкурсы проводят на свадьбах – попасть карандашиком в бутылочку? Какой от этого смысл? У нас же всё здесь не просто так, - встречает нас председатель поселения Александр ОГНЕВ.

Действительно, наши предки хоть и не знали, что такое телефон и пенициллин, но дураками уж точно не были. Смысл вкладывали даже в хоровод. С него и начинается всё веселье в Ладаге.

Это не игра!
Семья, это когда все роли – главные. Семья СКОКНИНЫХ.

Встаём в круг, держим совершенно незнакомых людей за руку. Хоровод начинает двигаться и закручивается так, чтобы одна половина проходила совсем рядышком с другой. Обязательное условие – смотреть в глаза тому, кто оказывается напротив, улыбаться и здороваться.

- Так раньше парни с девками контакт налаживали, выглядывали себе половинок. Вообще все игры раньше были нацелены на то, чтобы найти себе суженого, - объясняет Александр.

На праздники в поселение специально приглашают незамужних девушек и холостых парней. 21-летняя Елизавета КОНСТАНТИНОВА живёт в Иркутске, она модель, занимается спортивным туризмом. Главная цель, как она сама призналась, найти мужа, переехать в Ладагу и родить здесь как минимум пятерых детей. Или вот 32-летний Артём ТОКАРЕВ, он живёт в Ангарске, но в Ладаге уже строит дом для будущей семьи.

Девушка с платочком в руках становится в центр круга. Второй участник игры – парень. Его задача этот платочек из рук девушки вырвать. Как говорят ладажцы, в этих играх видна вся суть человека. Девушка хитрит, завлекает парня платочком – такой у неё и характер. Стоит и машет им, значит, и по жизни идёт с белым флагом. Парня тоже видно – хитрит, играет вместе с ней – готов пойти на уступки. Берёт нахрапом – с ним лучше не шутить.

Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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