Пока солнце не сядет

Как строится поликлиника в Мегете

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Реконструкцию трехэтажного здания, в котором когда-то размещалось управление Сосновской экспедиции, под лечебное учреждение проводит ООО СК «Энергострой». Из областного бюджета строительной компании выделено 85 миллионов рублей, на 25 из которых должно быть закуплено медицинское оборудование. На строительно-монтажные работы остается 60 миллионов.- Этого недостаточно, - уверяет заместитель генерального директора ООО СК «Энергострой» по производству Александр БОЧАРНИКОВ. - По нашим предварительным расчетам, потребуется на 30 миллионов рублей больше. Мы вскрыли полы, а там перепады высоты составляют 10 сантиметров. Надо выводить на один уровень. Это можно сделать досками, но медики заявляют, что им деревянные полы не нужны. Заказываем керамзит. Стяжку придется делать 15 сантиметров вместо 3. Будем потом оформлять акты на дополнительные работы.Проект, по которому нам приходится работать, устарел. Его делали в 2009 году сотрудники компании «Четыре стихии». Создание этого проекта было их пробным шагом. В нем много чего не учтено. Нет разделов по инвалидам и пожарной части. Мы, конечно, можем выполнять работы строго по проекту. Но разрешит ли потом Роспотребнадзор лечебному учреждению работать в помещении, где не соблюдены нормативы?По новым СанПиНам процедурный кабинет, в котором будет установлен флюорограф, должен быть не менее 16 квадратных метров, а в проекте реконструкции он меньше. И если на бумаге неправильно стоящая перегородка легко передвигается при помощи карандаша и ластика, то в жизни это дополнительные работы.- Медиков не устраивают существующие розетки, - ведет нас по зданию Александр Алексеевич. - Значит, необходим новый проект по электрике. Экспертиза по нему будет длиться 60 дней. А мы обязались сдать объект до конца года. Значит, изменения будем вносить потом.Работа кипит и на улице, и на всех этажах здания. Прораб Василий БОЙНОВ утверждает, что находится на объекте с 7 утра до 8 вечера. Когда уезжает, рабочие, которых тут 50 человек, продолжают трудиться, пока солнце не сядет. Первое, что Василию Ивановичу пришлось делать весной, - долбить в подвале замороженные фекалии. Здание несколько лет стояло заброшенным. Реконструкцию законсервировали, а охрану не выставили. Этим воспользовались соседи, чтобы не возить свое дерьмо далеко, сливали его в пустующий подвал.