На одной волне

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

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Место сбора – сцена, расположенная в центре поселка. Там и раздевалки, и полевая кухня, и схема маршрута. География участников: Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Сочи, Екатеринбург, Рязань, Нижний Тагил, Тамбов, Алматы, Бендеры. Ангарска в списке нет. Иркутян четверо: трое мужчин и женщина, 37-летняя Мария САМСОНОВА, госслужащая, работает в аппарате губернатора.Среди молодых, подтянутых, мускулистых спортсменов выделяется женщина в возрасте с двумя смешными хвостиками как у первоклассницы. Знакомимся. Елена СЕМЕНОВА, 56 лет, морж из Ульяновска – единственная женщина из России, принятая в международную ассоциацию ледяного плавания за преодоление ледяной мили (1600 метров) за 47 минут при температуре воды 4,5 градуса по Цельсию. В Волге при температуре воды 12-17 градусов она проплыла 33 километра, не выходя на берег в течение 15,5 часа. Вошла в книги рекордов России, Европы и СНГ за участие в первом межконтинентальном заплыве через Берингов пролив (с Чукотки на Аляску) в августе 2013 года. В 2015 году установила мировой рекорд, проплывя в проруби Тюмени без гидрокостюма 1150 метров при температуре 0,3 градуса. Призналась нашей газете, что к пловцам на открытой воде первый раз примкнула. Очень уж хотелось в Байкал окунуться.Ее землячка 61-летняя Антонина ЖУКОВСКАЯ, мастер спорта по футболу, инвалид второй группы. Ей на поле выбили два диска позвоночника, вместо которых врачи установили титановые пластины. Плавать женщина научилась два года назад и в своей возрастной группе уже становилась серебряным призером чемпионата мира по плаванию в ледяной воде среди паралимпийцев.- улыбнулся 55-летний Юрий ЦВЕЛЕВ из Юрги (Кемеровская область).- Пять километров поплывете?(1800 метров. – Прим. авт.).Юрий проплыл милю за 32 минуты. Через две минуты финишировал парень из Рязани.- А вы из какого города? – поинтересовались мы у очередного пловца.- Да ладно! В списках участников ангарчан не было.- улыбнулся Роман ЧУНАРЕВ. -У женщин лучшее время (36 минут) показала 20-летняя студентка из Братска Ирина АСТАПЕНКО, трехкратная чемпионка всероссийских соревнований «Братская миля».Еще не все женщины успели финишировать на короткой дистанции, как уже стал известен чемпион на пяти километрах. Денис Думчев сумел обогнать своих соперников на пять минут. Его результат - 1 час 52 секунды.