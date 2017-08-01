На одной волне

29 июля в Листвянке состоялся первый международный заплыв на открытой воде Baikal Swim. На сайте мероприятия в качестве участников зарегистрировались 82 человека. На старт вышли 62. Обязательное условие – наличие гидрокостюма. Исключение сделано для моржей, документально подтвердивших, что холодная вода для них - дом родной.Спортсмены плыли две дистанции: 1 морскую милю – 1,8 километра вдоль берега от галечного пляжа в центре Листвянки до мыса Рогатка, и 5 километров, переплывая исток Ангары до порта Байкал и возвращаясь обратно в Листвянку, ориентируясь на Шаман-камень.
Место сбора – сцена, расположенная в центре поселка. Там и раздевалки, и полевая кухня, и схема маршрута. География участников: Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Сочи, Екатеринбург, Рязань, Нижний Тагил, Тамбов, Алматы, Бендеры. Ангарска в списке нет. Иркутян четверо: трое мужчин и женщина, 37-летняя Мария САМСОНОВА, госслужащая, работает в аппарате губернатора.
Среди молодых, подтянутых, мускулистых спортсменов выделяется женщина в возрасте с двумя смешными хвостиками как у первоклассницы. Знакомимся. Елена СЕМЕНОВА, 56 лет, морж из Ульяновска – единственная женщина из России, принятая в международную ассоциацию ледяного плавания за преодоление ледяной мили (1600 метров) за 47 минут при температуре воды 4,5 градуса по Цельсию. В Волге при температуре воды 12-17 градусов она проплыла 33 километра, не выходя на берег в течение 15,5 часа. Вошла в книги рекордов России, Европы и СНГ за участие в первом межконтинентальном заплыве через Берингов пролив (с Чукотки на Аляску) в августе 2013 года. В 2015 году установила мировой рекорд, проплывя в проруби Тюмени без гидрокостюма 1150 метров при температуре 0,3 градуса. Призналась нашей газете, что к пловцам на открытой воде первый раз примкнула. Очень уж хотелось в Байкал окунуться. Моржихи из Ульяновска считают, что после 50 лет жизнь только начинается и можно совмещать любимое дело с путешествием по миру.
Ее землячка 61-летняя Антонина ЖУКОВСКАЯ, мастер спорта по футболу, инвалид второй группы. Ей на поле выбили два диска позвоночника, вместо которых врачи установили титановые пластины. Плавать женщина научилась два года назад и в своей возрастной группе уже становилась серебряным призером чемпионата мира по плаванию в ледяной воде среди паралимпийцев. - Моржи нам не конкуренты,
- улыбнулся 55-летний Юрий ЦВЕЛЕВ из Юрги (Кемеровская область). - Они в холодной воде могут находиться долго, но плавают медленно, а в этих соревнованиях важна скорость.
- Пять километров поплывете?- Я – милю
(1800 метров. – Прим. авт.). Хочется стать абсолютным чемпионом, а на большой дистанции у меня шансов нет. Там поплывет мой земляк Денис ДУМЧЕВ. Парню 32 года. Он нынче стал чемпионом России по плаванию в категории «Мастерс» на трех дистанциях - 200, 400 и 800 метров - вольным стилем.1 милю плыли 6 женщин и 15 мужчин. 5 километров преодолели 9 женщин и 32 мужчины.
Юрий проплыл милю за 32 минуты. Через две минуты финишировал парень из Рязани.
- А вы из какого города? – поинтересовались мы у очередного пловца.- Из Ангарска.
- Да ладно! В списках участников ангарчан не было.- Так я уже 11 лет в Подмосковье живу, уехал туда сразу после окончания политеха,
- улыбнулся Роман ЧУНАРЕВ. - Работаю в торговой компании. Родителей к себе перевез. В Ангарске мы жили в 211 квартале. Я учился в 36-й школе. Может, кто и помнит. Плаванием лет пять занимаюсь. Узнал про заплыв и рванул на родину. Всю жизнь мечтал в Байкале искупаться.
Бывший ангарчанин Роман ЧУНАРЕВ в своей возрастной категории стал вторым. На фото он со своим другом Михаилом ГОРОХОВЫМ.
У женщин лучшее время (36 минут) показала 20-летняя студентка из Братска Ирина АСТАПЕНКО, трехкратная чемпионка всероссийских соревнований «Братская миля».- Первый раз в соревнованиях на открытой воде участвую. Непривычно: волны большие, ветер в лицо дует.
Еще не все женщины успели финишировать на короткой дистанции, как уже стал известен чемпион на пяти километрах. Денис Думчев сумел обогнать своих соперников на пять минут. Его результат - 1 час 52 секунды.
Галина ЛЕМЗЯКОВА,
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