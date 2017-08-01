…И сам не плошай

ШКОЛА № 38. ЧИСТЕНЬКО,

НО БЕДНЕНЬКО

ШКОЛА № 12. МЕНЯЮТ ВСЁ

ШКОЛА № 11.

НА ЧЕМОДАНАХ

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

В этом году 38-й исполняется 50 лет. Капитального ремонта за эти годы она не видела. Лет пять уже директор Ярослав СОРОХМАНЮК о его необходимости сообщает во все инстанции. Последние несколько лет школа получала предписания от Роспотребнадзора за плохой асфальт, недостаточное отопление, старые окна, плохую вентиляцию. Устранить эти нарушения своими силами школа не в состоянии. В последний раз Роспотребнадзор грозил директору судом.От губернатора ЛЕВЧЕНКО в прошлом году был ответ, что школа № 38 будет капитально отремонтирована летом 2017 года. Но планы поменялись – капитальный ремонт идёт в других школах. Видимо, там было ещё хуже.К новому учебному году 38-я подготовилась мелкими текущими работами – побелили, покрасили. Внутри здесь всё блестит, пахнет краской, это типично советская, не современная школа.Средств от управления образования на проведение ремонта 38-я в этом году не получала, всё сделали своими силами. Как это? Площадь-то 6400 квадратных метров. Директор пояснил нашей газете:На эти деньги отремонтировали школьные коридоры. А вот учебные кабинеты по старой русской традиции ремонтировали родители учащихся. Нам показали самые лучшие.За свой счёт родители приобретают не только краску, но и парты, лампы, жалюзи, линолеум. И это не просто большие траты, но ещё и ответственность. Ведь освещение класса должно соответствовать определенным нормам, а стройматериалы должны иметь специальный сертификат.Мы спросили, какую сумму родители ежегодно собирают на ремонт кабинета? Но ни один учитель на этот вопрос не ответил. Тема закрытая. Типичный ответ: всё добровольно. Когда родители на собрании начинают обсуждать этот вопрос, учитель даже выходит из класса, дабы ни в каких поборах его не заподозрили.На обсуждении состояния готовности школы Ярослав Сорохманюк получил от комиссии несколько замечаний: подбелить потолок в кабинете № 325, над которым протекает крыша, подкрепить линолеум в кабинете № 219 и приобрести фармацевтический холодильник. «Хотя бы самый маленький, за 26 500 рублей», - член комиссии была великодушна.Роспотребнадзор проверит школу в конце этой недели. Деньги на холодильник школа будет искать сама.Эта школа больше других в АГО нуждалась в капитальном ремонте. И дождалась. На капремонт двух зданий им было выделено из городского бюджета 11 миллионов 122 тысячи 500 рублей. Здесь сейчас вовсю идут работы. В двух зданиях школы полностью заменены окна на пластиковые, кровля, выкрашены фасады, отремонтированы деревянные перекрытия, ремонтируются крылечки, будут заменены двери. За зданием старшей школы, на улице Восточной, идёт установка современной спортивной площадки с прорезиненным покрытием.Работы ведут СК «Грант» и ИП «ШАГИНЯН», выигравшие конкурс в соответствии с 44-м федеральным законом. По контракту срок окончания работ - 28 августа.За одно лето сделать всё невозможно. Поэтому к следующему учебному году капитальный ремонт продолжится.К слову, капитальный ремонт не заходит внутрь учебных кабинетов. В 12-й, как и во всех других школах, кабинеты ремонтируют учителя и родители. На свои деньги.Китойская школа сверкает как золотинка на конфетке. Несмотря на то, что ориентировочно в 2018 году школу ожидает переезд в новое строящееся сейчас за ДК «Лесник» здание, своё старое, одноэтажное, трещащее по швам во время землетрясений они изнутри отремонтировали. А ещё за счёт средств субвенции (1500 рублей целевых средств за каждого ученика получает каждая школа) приобрели оборудование для кабинета физики, новую ростовую мебель для трёх кабинетов, три ноутбука, три проектора и одну интерактивную доску.