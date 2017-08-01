

С пучком редиски людей не трогать!

Фото Николая СТЕРНИНА



Ольга КРАСНОВА



Не влезли

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КНЯЗЕВА



И пустые банки – товар

Фото Николая СТЕРНИНА



Оксана ТИХАЯ

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Здесь всегда людно. Количество продавцов зависит от погоды и урожая, кто-то продает с семи утра до семи вечера, а кто-то два-три раза в неделю. Знакомимся, 70-летний Юрий Николаевич продает бруснику, просит 170 рублей за литр, но отдает за 150. Ягоду сам собирает в Тальянах. Говорит, что вчера продал три ведра.78-летняя Надежда Михайловна живет на даче за Китоем. Женщина жалуется:А у 75-летней Людмилы Федоровны товар хоть и дорогой – помидоры по 120 рублей за кг, но разбирают.- рассказывает дачница.На рынке есть старшая – Фатыма АГЖАГИТОВА, коренная ангарчанка. Она следит за порядком во время работы рынка и чистотой, каждый день собирает с продавцов по 10 рублей, чтобы заплатить дворнику, который убирает территорию от мусора.Почему пенсионерам не дадут возможности продавать свой нехитрый товар на законных основаниях? Как рассказывают сами продавцы, весной к ним на рыночек пришли жители ближнего зарубежья, хвастали, что получили разрешение администрации, установили металлические конструкции. Но когда они привезли доски для прилавков, бабушки их на свой рынок не пустили.рассказывает Фатыма Агжагитова.Пенсионерки давно просят местную власть устроить для них небольшой рынок, поставить прилавки для сезонной торговли. Так, в сентябре 2015 года люди написали письмо, собрали подписи. 9 октября 2015 года И.Г. ЖМУРОВ, и.о. начальника управления по общественной безопасности администрации АГО, ответил, что они организуют дополнительную ярмарочную площадку у магазина «Олимп».Любит наша власть обещать. Прошло два года, а воз и ныне там.И задумка была отличная - муниципалитет даёт садоводам возможность продавать свой урожай, при этом следит за его качеством и регулирует ценовую политику. Взамен торговые площади по символической цене – 5 рублей в сутки. Сейчас рынок далёк от изначальной идеи. Цены никто не регулирует, арендная плата составляет 20 рублей в день. Что, конечно, тоже немного. Тем не менее садоводов со своим урожаем, а не перекупщиков, здесь практически нет. Все они по старинке стоят рядом с рынком, разложив свой урожай на деревянных ящиках., - Раиса Андреевна выращивает овощи на своём огороде в Биликтуе. Продавать вынуждена, как и все, кто здесь стоит, от безденежья. Пенсии в 12 тысяч рублей не хватает.Ни администрация, ни полиция, ни налоговая садоводов возле рынка не трогают.Выручка всегда разная, не угадаешь. В худой день может быть и 500 рублей, а в хороший 1,5-2 тысячи. Цены устанавливают сами. Они, кстати, как мы выяснили, гораздо ниже тех, по которым торгуют на «Народном». Так, ведро помидоров 4 кило садовод отдаёт за 250 рублей. 12-литровое ведро картошки – 200 рублей. Огурцы - по 40 рублей за килограмм. Не заламывают. В отличие от тех, кому удалось урвать себе место под солнцем, Лариса ВАЗЯКОВА торгует овощами со своего огорода в Китое. На «Народном» уже три года. Помидоры продаёт по 180 рублей за килограмм. Огурцы – по 70.Каким образом администрация рынка регулирует цены на продукты, непонятно. На электронном табло внутри рынка указаны максимальные цены на текущий день: помидоры 90 рублей, не больше. Здесь же, напротив табло, садовод отдаёт их за 120. Чуть дальше - уже за 100.Тех, кто торгует своим, на рынке совсем немного. Стоимость аренды в 20 рублей распространяется только на них. И места либо на крылечке, либо на входе на рынок. Остальные площади (всего рынок занимает около тысячи квадратных метров) отведены сельхозпроизводителям или коммерческим предприятиям. Для первых арендная плата 9,5 тысячи рублей в месяц, для вторых – 12.В конце августа странно видеть отборную малину, крыжовник, вишню и смородину, ведь их сезон прошел. По словам продавца, ягоды привезли из байкальского питомника. А вот голубика из Тулуна (200 рублей) и с Байкала (250 рублей). Уже пошли первая брусника (от 200 рублей за литр), кедровые орехи. Пенсионерка Елена Петровна торгует на «Фее» через день. Сегодня она принесла морковку, горлодёр, шикарные желтые помидоры и букетик георгинов.Рядом девушка в наушниках. 20-летняя Маша на час пришла помочь родителям продать молодой картофель. Ранняя картошка шла 100 рублей за килограмм, сейчас наполовину дешевле. Как и везде, здесь много нерусских продавцов. В отличие от бабушек места за ними закреплены постоянные. И за уборку с них берут больше, чем с остальных, утверждает администрация торговой площади в 22 микрорайоне.Большинство продавцов стремится занять проход, ведущий к «Фее». Считается, торговля тут идет бойчее. Зато на площади, ближе к трамвайной линии, свободного места больше, а народу меньше. А ведь тут установлены две торговые конструкции с лавочками и крышей над головой.Остановившись у женщины с душистыми лилиями, слышим разговор с соседкой, что сегодня на банках она заработала больше, чем на цветах. Пустые стеклянные банки в сезон - ходовой товар.Чтобы не уходить с пустыми руками, покупаем стебель с тремя лилиями за 100 рублей. Не одному желудку радоваться.