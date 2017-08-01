Некоторое время назад в Ангарске началась планомерная война с уличными стихийными рынками. Определённая логика у властей была: это грязь, антисанитария и вообще неизвестно, что там продают. Таким образом, со скандалами и волнениями выдавили бабушек с площадки у лицея № 1, от рынка «Галант» в 88 квартале (сам рынок превратился в банк), от магазина «Радуга». Однако оказалось, что народную торговлю задушить не так-то просто. Потому что она нужна тем самым бабушкам. Где сейчас можно купить настоящие помидоры или красивый букет садовых цветов, грибы или ягоды? Мы нашли такие места.
Стихийный рынок у магазина «Олимп», рядом с Центральным рынком существует не первый год. Бабушки-дачницы продают все, что вырастили на огородах. Но каждый день, приходя на рынок, они боятся, что их отсюда выгонят.Фатыма АГЖАГИТОВА – народный администратор рыночка у магазина «Олимп».
С пучком редиски людей не трогать!
Фото Николая СТЕРНИНА- Торговый отдел нас уже не раз предупреждал, что здесь рынок запрещен. Спрашиваем: куда нам идти? Отвечают: на Центральный рынок. Так он нам не по карману, тут мы стоим бесплатно, а там за место надо платить 200-300 рублей в день.
Здесь всегда людно. Количество продавцов зависит от погоды и урожая, кто-то продает с семи утра до семи вечера, а кто-то два-три раза в неделю. Знакомимся, 70-летний Юрий Николаевич продает бруснику, просит 170 рублей за литр, но отдает за 150. Ягоду сам собирает в Тальянах. Говорит, что вчера продал три ведра.
78-летняя Надежда Михайловна живет на даче за Китоем. Женщина жалуется:- Сегодня не продала ни одного огурца, уже отдаю по 40 рублей за кг. Не берут, у людей денег нет. Ничего не заработала. Придется домой пешком идти…
А у 75-летней Людмилы Федоровны товар хоть и дорогой – помидоры по 120 рублей за кг, но разбирают.- Берут и за 150 рублей, потому что помидор сортовой, сорт называется Геннадий Семенович. Что я на эти деньги куплю? Я на рыночек приезжаю один-два раза в неделю, доход небольшой, а в садоводстве плату за электричество подняли до 1,2 рубля,
- рассказывает дачница.
На рынке есть старшая – Фатыма АГЖАГИТОВА, коренная ангарчанка. Она следит за порядком во время работы рынка и чистотой, каждый день собирает с продавцов по 10 рублей, чтобы заплатить дворнику, который убирает территорию от мусора.
Почему пенсионерам не дадут возможности продавать свой нехитрый товар на законных основаниях? Как рассказывают сами продавцы, весной к ним на рыночек пришли жители ближнего зарубежья, хвастали, что получили разрешение администрации, установили металлические конструкции. Но когда они привезли доски для прилавков, бабушки их на свой рынок не пустили.- Мы сходили к мэру, спросили его, почему иностранцам торговать можно, а местным пенсионерам нельзя. Путин сказал: «Где бабушка с пучком редиски встанет, там пусть и продает!» Мэр с нами согласился, теперь жители ближнего зарубежья торгуют на Центральном рынке, а мы - через дорогу, -
рассказывает Фатыма Агжагитова.
Пенсионерки давно просят местную власть устроить для них небольшой рынок, поставить прилавки для сезонной торговли. Так, в сентябре 2015 года люди написали письмо, собрали подписи. 9 октября 2015 года И.Г. ЖМУРОВ, и.о. начальника управления по общественной безопасности администрации АГО, ответил, что они организуют дополнительную ярмарочную площадку у магазина «Олимп».
Любит наша власть обещать. Прошло два года, а воз и ныне там.
Ольга КРАСНОВА
«Народный рынок» создавался как раз для того, чтобы убрать с улиц всех бабушек с овощами. Тогда, три года назад, на реконструкцию бывшего, уже развалившегося магазина «Октябрьский» из бюджета выделили более 30 миллионов рублей.Пользы от таких продавцов больше, чем кажется. Весной они устраивают субботники. Сами, никто не просит.
Не влезли
Фото Николая СТЕРНИНА
И задумка была отличная - муниципалитет даёт садоводам возможность продавать свой урожай, при этом следит за его качеством и регулирует ценовую политику. Взамен торговые площади по символической цене – 5 рублей в сутки. Сейчас рынок далёк от изначальной идеи. Цены никто не регулирует, арендная плата составляет 20 рублей в день. Что, конечно, тоже немного. Тем не менее садоводов со своим урожаем, а не перекупщиков, здесь практически нет. Все они по старинке стоят рядом с рынком, разложив свой урожай на деревянных ящиках.
- Да разве нас туда пустят на нормальные места? Всё уже занято. Если и дадут встать, то где-нибудь в самом конце рынка, куда народ не доходит. Поэтому нам проще здесь, на улице. Сами себе хозяева
, - Раиса Андреевна выращивает овощи на своём огороде в Биликтуе. Продавать вынуждена, как и все, кто здесь стоит, от безденежья. Пенсии в 12 тысяч рублей не хватает.
Ни администрация, ни полиция, ни налоговая садоводов возле рынка не трогают. - Нам ПУТИН разрешил! Так что стояли и будем стоять! Чиновники как-то раз пришли, посмотрели, но протоколов составлять не стали. Мы 100 раз говорили администрации рынка: сделайте нам навесы, поставьте столы приличные, мы там организованно торговать будем. Готовы даже платить аренду. Но нет, не слышат.
Выручка всегда разная, не угадаешь. В худой день может быть и 500 рублей, а в хороший 1,5-2 тысячи. Цены устанавливают сами. Они, кстати, как мы выяснили, гораздо ниже тех, по которым торгуют на «Народном». Так, ведро помидоров 4 кило садовод отдаёт за 250 рублей. 12-литровое ведро картошки – 200 рублей. Огурцы - по 40 рублей за килограмм. Не заламывают. В отличие от тех, кому удалось урвать себе место под солнцем, Лариса ВАЗЯКОВА торгует овощами со своего огорода в Китое. На «Народном» уже три года. Помидоры продаёт по 180 рублей за килограмм. Огурцы – по 70.
Каким образом администрация рынка регулирует цены на продукты, непонятно. На электронном табло внутри рынка указаны максимальные цены на текущий день: помидоры 90 рублей, не больше. Здесь же, напротив табло, садовод отдаёт их за 120. Чуть дальше - уже за 100.
Тех, кто торгует своим, на рынке совсем немного. Стоимость аренды в 20 рублей распространяется только на них. И места либо на крылечке, либо на входе на рынок. Остальные площади (всего рынок занимает около тысячи квадратных метров) отведены сельхозпроизводителям или коммерческим предприятиям. Для первых арендная плата 9,5 тысячи рублей в месяц, для вторых – 12.
Ольга КНЯЗЕВА
И пустые банки – товарРынок возле «Феи» находится в самом населенном районе города. Здесь всегда народ. Одни продают, еще больше - покупают. Этот ряд считается у продавцов самым проходным и прибыльным. Хотя параллельно ему есть много свободных мест.
Фото Николая СТЕРНИНА
В конце августа странно видеть отборную малину, крыжовник, вишню и смородину, ведь их сезон прошел. По словам продавца, ягоды привезли из байкальского питомника. А вот голубика из Тулуна (200 рублей) и с Байкала (250 рублей). Уже пошли первая брусника (от 200 рублей за литр), кедровые орехи. Пенсионерка Елена Петровна торгует на «Фее» через день. Сегодня она принесла морковку, горлодёр, шикарные желтые помидоры и букетик георгинов.- Это самое бойкое в городе место. Где еще торговать? Отовсюду народ поразгоняли. Правда, место нужно занимать заранее. Я приезжаю к 8.30, а муж с овощами и раскладным столиком приходит пораньше, - рассказывает она. Продавцы между собой не ссорятся, за место не воюют. Но если хочется торговать, будь добр, встань пораньше.
Рядом девушка в наушниках. 20-летняя Маша на час пришла помочь родителям продать молодой картофель. Ранняя картошка шла 100 рублей за килограмм, сейчас наполовину дешевле. Как и везде, здесь много нерусских продавцов. В отличие от бабушек места за ними закреплены постоянные. И за уборку с них берут больше, чем с остальных, утверждает администрация торговой площади в 22 микрорайоне.
Большинство продавцов стремится занять проход, ведущий к «Фее». Считается, торговля тут идет бойчее. Зато на площади, ближе к трамвайной линии, свободного места больше, а народу меньше. А ведь тут установлены две торговые конструкции с лавочками и крышей над головой.
Остановившись у женщины с душистыми лилиями, слышим разговор с соседкой, что сегодня на банках она заработала больше, чем на цветах. Пустые стеклянные банки в сезон - ходовой товар.
- Мы сейчас столько не солим, куда их девать? Трехлитровые продаю по 20-25 рублей, а в магазине они - 59. Разница есть?
Чтобы не уходить с пустыми руками, покупаем стебель с тремя лилиями за 100 рублей. Не одному желудку радоваться.
Оксана ТИХАЯ
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