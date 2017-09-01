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После работы


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Вчера, 22:32
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Семь команд предприятий из разных городов приняли участие в спартакиаде трудовых коллективов Иркутской области, которая проходила с 25 по 27 августа на базе детского спортивно-оздоровительного лагеря училища олимпийского резерва, на 13-м км Савватеевского тракта Ангарского района. Мероприятие организовано Министерством спорта Иркутской области и союзом «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов» и проводилось в четвёртый раз.

После работы
Перетягивание каната – зрелищный вид спорта.

В этом году лидерство в соревнованиях оспаривали около 200 спортсменов, представлявших АО «Ангарская нефтехимическая компания», Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», АО «Ангарскцемент», команда «Ангара-ИЛИМ» (АО «Группа Илим», г. Усть-Илимск), главное управление МЧС России по Иркутской области, ООО «Компания «Фильтр» и «Эксплуатационное локомотивное депо, г. Зима».

Программа соревнований включала турниры по семи видам спорта: волейболу, лёгкой атлетике, настольному теннису, плаванию, шахматам, перетягиванию каната, гиревому спорту, а также состязания спортивных семей. И почти в каждой дисциплине, за исключением командных, ещё разные подгруппы в зависимости от возраста, дистанции или весовой категории.

Так, в легкоатлетическом кроссе женщины бежали на дистанциях 500, 1000 и 2000 метров, мужчины – 1000, 2000 и 3000 метров. В плавании женщины преодолевали 25 и 50 метров, мужчины – 50 и 100 метров. Кроме того, все команды соревновались в эстафете 4х50м вольным стилем.

Остановиться подробно на каждом виде спорта и перечислить всех победителей личных зачётов возможности нет, поэтому отметим только самые необычные моменты мероприятия.

После работы
Людмила КОЛЕСНИКОВА за 10 минут поднимает 16-килограммовую гирю 65 раз.

Например, женский гиревой спорт, где дамы выполняют упражнение «рывок» со снарядом 16 кг в регламенте 10 минут. В весовой категории до 63 кг Инна БЕЗРЯДИНА (АНХК) смогла поднять гирю 53 раза, Юлия ДЕМИНА (МЧС) – 22, Дарья ФИЛИППОВА («Ангарскцемент») – 15. В категории свыше 63 кг Ирина ШАДРИНА («Иркут») умудряется это сделать 37 раз, а Людмила КОЛЕСНИКОВА («Ангара-ИЛИМ») – 65. В разговоре с Людмилой выяснилось, что гирями она никогда не увлекалась, просто в прошлом году предприятие сказало «надо», Людмиле нашли наставника, подготовили ее - и вот результат. Дарья Филиппова и вовсе подняла гири впервые на соревнованиях. Такой у нас сильный слабый пол, если требуется защитить честь предприятия, то и гирю поднять, и коня на скаку остановить, и в избу горящую зайти, ну и далее по списку.

Женщины участвуют в спартакиаде наравне с мужчинами и представлены почти во всех видах спорта, кроме волейбола и перетягивания каната. Стоит отметить участниц женского турнира по шахматам: Оксана АФАНАСЬЕВА («Ангарскцемент»), Юлия БОЗИНА (МЧС), Светлана БОНДАРЧУК («Иркут»), Ольга СОРОКОВИКОВА («Ангара-ИЛИМ»), Ольга ХУНГУЕВА (АНХК).

Особенно интересной дисциплиной, включённой в общекомандный зачёт, был турнир спортивных семей. Непросто найти на предприятии работника с супругом и ребёнком (в возрасте от 11 до 13 лет), которые все умеют бегать, играть в настольный теннис, шашки и дартс. Тем не менее такие «профессиональные» спортивные семьи есть. Обстановка на этом турнире была необыкновенно тёплой. Многие участники уже не в первый раз встречаются здесь, знают друг друга и подбадривают.

Наталья ПАВЛОВСКАЯ,
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