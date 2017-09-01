За добавкой

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В минувшую субботу, 2 сентября, прошла ярмарка услуг дополнительного образования. На четырёх площадках по всему городу презентовали себя учреждения культуры, спорта, волонтёрские организации. Чему можно научиться вне школьной программы, изучали наши корреспонденты.

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Едва ли в какой другой школе ребёнка научат пользоваться оружием и прыгать с парашютом. Для этого в городе есть школа «Мужество».

Идея сама по себе хороша – в преддверии учебного года рассказать школьникам и их родителям о возможностях дополнительного образования в Ангарске. Но вот исполнение, как обычно, хромануло. Ярмарку управление по культуре администрации округа решило организовать в молодёжном центре «Лифт» в 212 квартале, парках строителей, за ДК «Нефтехимик» и детской школе искусств № 3. Время проведения – с 11 до 13 часов. То есть за два часа родители (а по уму это нужно делать вместе с детьми) должны были галопом объехать четыре площадки в разных концах города, чтобы получить наиболее полную картину, куда можно записать ребёнка. И не просто зайти и отметиться, а изучить, попробовать, поговорить.

Что действительно порадовало: выбрать есть из чего. Прикладное и художественное творчество, хореография, вокал, начальное военное и патриотическое образование, спортивные секции, волонтёрские движения. Последние охватили буквально все сферы: ищут людей, помогают ветеранам, спасают животных, природу. Есть и туристические кружки – там ребята учатся выживать в походных условиях. В общем, заняться ребёнку, помимо школы, есть чем. И, самое главное, большинство занятий бесплатные. Но только для школьников.

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Увлечение может стать делом всей жизни.

В МЦ «Лифт» выставились центры «Гармония», «Перспектива», школы искусств, спортивные секции и школа «Мужество».

- У нас школьник может получить профессию без отрыва от основного места учёбы. Есть курсы парикмахеров, кондитеров, поваров и продавцов. Есть и программы знакомства с будущей профессией. Мы понимаем, что в 16-17 лет определиться, кем будешь, крайне сложно. Поэтому мы организовали курсы допрофессиональной подготовки, - консультирует преподаватель центра «Гармония» Лариса САФРОНОВА.

Познакомиться здесь можно с профессиями юриста, журналиста, предпринимателя, педагога или психолога. Список, конечно, небольшой. Но тошноту от профессии лучше распознать до того, как связал с ней жизнь.

- Я училась в лицее № 2, пошла на курсы парикмахера. Поняла, что мне нравится, и хочу именно этим заниматься в будущем. После 9 класса ушла в техникум, - 16-летняя Анастасия уже умеет стричь, красить и делать причёски. Самостоятельно работать пока не может из-за возраста, а вот практиковаться – без проблем.

Всё же в основном кружки - это больше хобби, которое займет свободное время ребёнка. Курсы оригами, лепки, изготовления кукол. Как утверждают сами преподаватели, это не просто безобидный способ себя занять, а дополнительное развитие ребёнка. Мелкой моторики, творческого мышления, усердия и сосредоточенности. Ещё и нервы бережёт: не каждый сможет несколько часов вырезать из бумаги букашку.

Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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