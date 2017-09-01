Алло, гараж?

Что там делают мужчины

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59-летний Олег КУШАЕВ для обогрева своего гаража был вынужден купить дизельный генератор. Такие стоят здесь почти у каждого бокса. Для Олега гараж не просто место для парковки автомобиля. Это его личное пространство, кружок по интересам, хобби, которое помогает жить с радостью, а не только с проблемами.- Я работаю водителем вездехода на Чукотке, там наша команда занимается добычей золота. Уезжаю в длительные командировки на полгода, 8 месяцев, даже на год было. А когда приезжаю, здесь меня ждёт мой вездеход. Я сам его собираю.Соседи по гаражу называют Олега Самоделкиным. 10 лет он собирает, красит и полирует огромный автомобиль, в который залезть можно только с табуретки.Вездеход предназначается для поездок в тайгу на охоту. Но пока ездил только по кооперативу. Времени на него у Олега катастрофически не хватает.- Сейчас я одной ногой уже на пенсии, поэтому скоро займусь им плотно, - мечтает Самоделкин.В соседнем гараже в полной темноте (электричества-то нет!) мужчина лет 45 не спеша наливает пиво из 1,5-литровой пластиковой бутылки в красивый пивной бокал. Рядом мягкое кресло с видом на гаражи.- Только не фотографируйте меня! Жена увидит, что я здесь пиво пью, зашибёт, я ведь сказал ей, что машину ремонтирую! - прервали мы суровую мужскую идиллию гаражника Юрия. Он здесь ничем особым не занимается, просто отдыхает.24-летний Дмитрий фотографироваться тоже отказался. И даже фамилии своей не назвал. Но по другим соображениям. Свой гараж на 6 машин он использует как сервис.- Я окончил техникум по специальности «ремонт и обслуживание автомобилей», но на работу устроиться не смог. Пришлось свой сервис открыть без налогов и ИП.Клиенты находят мастера по «сарафанному радио»: сначала ремонтировал машины своим родственникам и друзьям, потом они передали адрес своим знакомым, а те своим. Дмитрий признался, что за день зарабатывает около 5 тысяч рублей. Найти сейчас работу с такой зарплатой в городе практически невозможно.- Работаю, пока могу. Когда станет холодно, закроюсь и уеду из города – перспектив здесь нет. Хочу в Новосибирск, на худой конец в Иркутск. В Ангарске мне не выжить.Люди признаются, что здесь раньше было много автосервисов. Сейчас большинство закрылось.- Чего только раньше не было в наших гаражах! В город только за продуктами выходить надо было. Цех по изготовлению мебели был, автомойка небольшая, сервисов сколько! В одном гараже даже рок-группа собиралась, репетировали. Вечером в пятницу через один шашлыки жарили, - вспоминает прошлую жизнь Дмитрий.Заходим в следующий гараж. Ворота нараспашку, работает генератор. Андрея с его племянником Михаилом мы застали в подвале.- Света нет, говорят, что не будет. Поэтому купил генератор за 16 тысяч, сейчас в подвале щели утепляем. И продолжаю исправно платить взносы за гараж! У меня долгов нет, даже переплата. На зиму, чтобы не замёрзнуть, приволок печь-буржуйку 1939 года!Андрей проводит экскурсию по своему гаражу. Шкафы с дорогим сердцу хламом украшены картинками обнажённых девиц, рядом музыкальный центр с горой аудиокассет 90-х годов, на стене гитара.Андрею 56 лет, он работает шофером с 1979 года. Поэтому гараж для него – его территория: место для хранения машины, кладовая для заготовок, «стрелка» для отдыха и встреч.- По молодости здесь такое веселье творилось, такие дискотеки закатывали! Сейчас храню здесь воспоминания. Вот часы старинные – из моей первой квартиры. Кубок спортивный – на заводе выиграли. Жена собрала на мусорку, а у меня рука не поднимается, унёс в гараж, здесь им хорошо.Лыжи, коньки, туристический инвентарь выросших детей, огромная голова щуки – трофей. Рядом фотографии жены, детей и... Сталина.- Ну а почему нет? – объясняет гаражник.