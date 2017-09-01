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На дворе трава


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Сегодня, 10:14
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Как в наш город возвращается благоустройство

На дворе трава
18 микрорайон, дом № 9. Он занимал первое место в рейтинге заявок и один из первых завершил все работы.

Это федеральный проект, который был запущен в 2017 году по всей России. Проект партийный, от «Единой России», поэтому деньги есть. Например, нашему городу досталось 80 миллионов рублей, да плюс 5 добавили из местного бюджета. Деньги предназначены для благоустройства дворов и ремонта внутриквартальных проездов. Мы решили посмотреть, как они работают.

Ремонт дорог внутри кварталов и микрорайонов это не только «ура», но и «наконец-то». Потому что ещё буквально год назад жильцам говорили: ремонтировать всё, что внутри дворов, они должны за свой счёт. Раз придомовая территория, значит, тратить на неё бюджетные деньги никак нельзя. И вот новый поворот! Возможность решить проблему за казённый счёт. Неудивительно, что на первый же год заявок от дворовых территорий поступило гораздо больше, чем денег. 70 дворов в списке, а домов в нём ещё больше!

На дворе трава
12а микрорайон. Жители дома № 2 задумали оборудовать настоящую детскую площадку с ограждением. Сейчас в этом проходном дворе меняют давно разбитый асфальт.

Но повезло только 16 из них. Критерии отбора были такими: готовность собственников включиться в работу, их активность в жизни двора и дома, качество готового проекта благоустройства и своевременность оплаты коммунальных платежей. То есть унылым, неухоженным домам, в которых нет советов и полно должников, красивые дворы не светят никаким образом. С одной стороны, это кажется справедливым. А с другой - полная безнадёга. Ведь дома, в которых платежи собираются без проблем, обычно и от отсутствия благоустройства не страдают. В федеральной поддержке нуждаются как раз те, кто самостоятельно не может выгрести! Но... им остаются только остатки советского прошлого да некошеная трава.

На дворе трава
60 квартал. Пока улучшение выглядит не очень.

Первую строчку в рейтинге занял дом № 9 микрорайона 18. Они набрали максимальных 100 баллов. Двор этот, надо сказать, и без того был неплох. Однако в той местности есть один большой недостаток: болотистая почва, из-за которой сильно страдает асфальт. Сейчас его уже заменили полностью, кое-где даже вместе с площадками у подъездов, лавочками и урнами. Сделали большущий парковочный карман, посадили рябиновую аллею, засыпали газоны свежей землёй. Здесь стало еще лучше.

На дворе трава
22 квартал: работы по замене асфальтового покрытия и бордюров только начались. В остальном двор совершенно неблагоустроен.

В остальных дворах, где мы побывали, работы ещё только начаты. Это значит – вырванные старые бордюры, снятый слой асфальта, техника, суета, шум, грязь. Местные жители готовы потерпеть, если станет действительно лучше. Только некоторые недоумевают: почему ждали всё лето? Почему начали только сейчас, когда начались холода и дожди? Но это история давняя: дата начала работ зависит от расторопности заказчика.
Главное сейчас, вдохновившись примером соседей, не упустить возможности попасть в проект. Заявки принимаются только до 15 сентября. А до 1 октября будут проходить общественные обсуждения проекта программы на 2018-2022 годы, где отберут заявки на ближайший год...

Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА



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