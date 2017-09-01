На дворе трава

Как в наш город возвращается благоустройство

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Ремонт дорог внутри кварталов и микрорайонов это не только «ура», но и «наконец-то». Потому что ещё буквально год назад жильцам говорили: ремонтировать всё, что внутри дворов, они должны за свой счёт. Раз придомовая территория, значит, тратить на неё бюджетные деньги никак нельзя. И вот новый поворот! Возможность решить проблему за казённый счёт. Неудивительно, что на первый же год заявок от дворовых территорий поступило гораздо больше, чем денег. 70 дворов в списке, а домов в нём ещё больше!Но повезло только 16 из них. Критерии отбора были такими: готовность собственников включиться в работу, их активность в жизни двора и дома, качество готового проекта благоустройства и своевременность оплаты коммунальных платежей. То есть унылым, неухоженным домам, в которых нет советов и полно должников, красивые дворы не светят никаким образом. С одной стороны, это кажется справедливым. А с другой - полная безнадёга. Ведь дома, в которых платежи собираются без проблем, обычно и от отсутствия благоустройства не страдают. В федеральной поддержке нуждаются как раз те, кто самостоятельно не может выгрести! Но... им остаются только остатки советского прошлого да некошеная трава.Первую строчку в рейтинге занял дом № 9 микрорайона 18. Они набрали максимальных 100 баллов. Двор этот, надо сказать, и без того был неплох. Однако в той местности есть один большой недостаток: болотистая почва, из-за которой сильно страдает асфальт. Сейчас его уже заменили полностью, кое-где даже вместе с площадками у подъездов, лавочками и урнами. Сделали большущий парковочный карман, посадили рябиновую аллею, засыпали газоны свежей землёй. Здесь стало еще лучше.В остальных дворах, где мы побывали, работы ещё только начаты. Это значит – вырванные старые бордюры, снятый слой асфальта, техника, суета, шум, грязь. Местные жители готовы потерпеть, если станет действительно лучше. Только некоторые недоумевают: почему ждали всё лето? Почему начали только сейчас, когда начались холода и дожди? Но это история давняя: дата начала работ зависит от расторопности заказчика.Главное сейчас, вдохновившись примером соседей, не упустить возможности попасть в проект. Заявки принимаются только до 15 сентября. А до 1 октября будут проходить общественные обсуждения проекта программы на 2018-2022 годы, где отберут заявки на ближайший год...