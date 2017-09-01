Убрать за 360 минут

То, что валили годами

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В этот раз их собралось больше 100 человек. В основном школьники: учащиеся лицея № 2, школ № 5, 7, ребята из Дворца творчества детей и молодёжи, клуба «Перспектива». Школьников поддержали сотрудники пожарных частей.- Самый интересный мусор фотографируйте! - напутствовал всех в самом начале один из организаторов субботника, руководитель общественной организации «ЭкоАнгарск» Михаил НОВИКОВ. - Мы там уже видели парочку женских туфелек. После выложим забавные фото ангарского мусора в официальную группу в социальных сетях.«ЭкоАнгарск» - единственная организация в городе, которая занимается вопросами экологии. Так, как умеет. Например, собирает и отвозит на переработку старые батарейки (урны по их сбору можно найти в торговых центрах города), организует субботники. Постоянных членов в организации 15 человек. Остальные – волонтёры, которых привлекают разово для участия в акциях и вот таких субботниках.Ровно в 12 часов волонтёры разбрелись по берегу. Уборка заняла не больше полутора часов.- С нашей пожарной части пришли 18 человек. Всего у нас служит 52. Кто-то с ребятишками пришёл. Никого не заставляли, это личное желание каждого. Тем более это наш район охраны. И чем здесь чище, тем меньше будет возгораний, соответственно, и вызовов, - рассуждает Александр ФАЛИЛЕЕВ, заместитель начальника пожарно-спасательной части №60.Для пятиклашек школы № 5 этот субботник был своеобразным посвящением в волонтёры.- С 2009 года у нас в школе существует волонтёрский отряд «Крылья». Ребята не только на субботники ходят, но и ветеранам помогают, собирают сиротам вещи и игрушки. Каждую осень посвящаем в отряд новых ребят. Сюда я привела 6 человек из пятого класса. Для них это как боевое крещение, - признаётся нашей газете Оксана СУЕТИНА, учитель истории школы № 5.- Смотри, сколько здесь битой посуды! – жадно хватают тарелки с причудливыми орнаментами ребята из клуба «Эврика» ДЮЦ «Перспектива». Они здесь не просто убирают, но собирают материал для поделок.- Мусору, который на улицах валяется, мы даём вторую жизнь. Из фантиков пояса делаем, из бутылок - поделки, из картона - маски, а из битой посуды - целые композиции, - объясняет педагог-организатор Надежда ШАРАПОВА.