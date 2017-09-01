Убрать за 360 минут

То, что валили годами«360 минут» - так называется традиционный всероссийский марафон чистоты, который проходит по всей стране. По сути, это большой субботник. Нынче вот убирали в 18 регионах России: Бурятии, Хакасии, Крыму, на Алтае, Байкале и в Ангарске тоже. 9 сентября волонтеры собрали около 200 мешков мусора в пойме реки Китой, возле старого моста. Почему именно там? Потому что там, кроме добровольцев, никто не убирает и нет ни одной урны. Часть этой территории принадлежит сегодня уже закрывшемуся лагерю «Казачье войско», часть - Усольскому району, еще часть - вообще никому. При этом пойма – традиционное место отдыха ангарчан, сюда и пешком идут, и на машинах едут. Мусором завалена вся прибрежная полоса. Следы пикников и шашлыков под каждым кустом. Убирать и убирать. И не 360 минут, а организованно и систематически. Однако пока это делают только волонтеры. Субботник поддержали и российские звёзды. Ведущая программы «Ревизорро» убирала мусор на Байкале.
В этот раз их собралось больше 100 человек. В основном школьники: учащиеся лицея № 2, школ № 5, 7, ребята из Дворца творчества детей и молодёжи, клуба «Перспектива». Школьников поддержали сотрудники пожарных частей.
- Самый интересный мусор фотографируйте! - напутствовал всех в самом начале один из организаторов субботника, руководитель общественной организации «ЭкоАнгарск» Михаил НОВИКОВ. - Мы там уже видели парочку женских туфелек. После выложим забавные фото ангарского мусора в официальную группу в социальных сетях.
«ЭкоАнгарск» - единственная организация в городе, которая занимается вопросами экологии. Так, как умеет. Например, собирает и отвозит на переработку старые батарейки (урны по их сбору можно найти в торговых центрах города), организует субботники. Постоянных членов в организации 15 человек. Остальные – волонтёры, которых привлекают разово для участия в акциях и вот таких субботниках.
Ровно в 12 часов волонтёры разбрелись по берегу. Уборка заняла не больше полутора часов.
- С нашей пожарной части пришли 18 человек. Всего у нас служит 52. Кто-то с ребятишками пришёл. Никого не заставляли, это личное желание каждого. Тем более это наш район охраны. И чем здесь чище, тем меньше будет возгораний, соответственно, и вызовов, - рассуждает Александр ФАЛИЛЕЕВ, заместитель начальника пожарно-спасательной части №60.
Для пятиклашек школы № 5 этот субботник был своеобразным посвящением в волонтёры.
- С 2009 года у нас в школе существует волонтёрский отряд «Крылья». Ребята не только на субботники ходят, но и ветеранам помогают, собирают сиротам вещи и игрушки. Каждую осень посвящаем в отряд новых ребят. Сюда я привела 6 человек из пятого класса. Для них это как боевое крещение, - признаётся нашей газете Оксана СУЕТИНА, учитель истории школы № 5.
- Смотри, сколько здесь битой посуды! – жадно хватают тарелки с причудливыми орнаментами ребята из клуба «Эврика» ДЮЦ «Перспектива». Они здесь не просто убирают, но собирают материал для поделок.
- Мусору, который на улицах валяется, мы даём вторую жизнь. Из фантиков пояса делаем, из бутылок - поделки, из картона - маски, а из битой посуды - целые композиции, - объясняет педагог-организатор Надежда ШАРАПОВА. Ольга КНЯЗЕВА,
фото gazeta-n1.ru
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