.
,

Убрать за 360 минут


0

Вчера, 09:47
 Количество просмотров: 74
    

То, что валили годами

«360 минут» - так называется традиционный всероссийский марафон чистоты, который проходит по всей стране. По сути, это большой субботник. Нынче вот убирали в 18 регионах России: Бурятии, Хакасии, Крыму, на Алтае, Байкале и в Ангарске тоже. 9 сентября волонтеры собрали около 200 мешков мусора в пойме реки Китой, возле старого моста. Почему именно там? Потому что там, кроме добровольцев, никто не убирает и нет ни одной урны. Часть этой территории принадлежит сегодня уже закрывшемуся лагерю «Казачье войско», часть - Усольскому району, еще часть - вообще никому. При этом пойма – традиционное место отдыха ангарчан, сюда и пешком идут, и на машинах едут. Мусором завалена вся прибрежная полоса. Следы пикников и шашлыков под каждым кустом. Убирать и убирать. И не 360 минут, а организованно и систематически. Однако пока это делают только волонтеры.

Убрать за 360 минут
Субботник поддержали и российские звёзды. Ведущая программы «Ревизорро» убирала мусор на Байкале.

В этот раз их собралось больше 100 человек. В основном школьники: учащиеся лицея № 2, школ № 5, 7, ребята из Дворца творчества детей и молодёжи, клуба «Перспектива». Школьников поддержали сотрудники пожарных частей.
- Самый интересный мусор фотографируйте! - напутствовал всех в самом начале один из организаторов субботника, руководитель общественной организации «ЭкоАнгарск» Михаил НОВИКОВ. - Мы там уже видели парочку женских туфелек. После выложим забавные фото ангарского мусора в официальную группу в социальных сетях.
«ЭкоАнгарск» - единственная организация в городе, которая занимается вопросами экологии. Так, как умеет. Например, собирает и отвозит на переработку старые батарейки (урны по их сбору можно найти в торговых центрах города), организует субботники. Постоянных членов в организации 15 человек. Остальные – волонтёры, которых привлекают разово для участия в акциях и вот таких субботниках.
Ровно в 12 часов волонтёры разбрелись по берегу. Уборка заняла не больше полутора часов.
- С нашей пожарной части пришли 18 человек. Всего у нас служит 52. Кто-то с ребятишками пришёл. Никого не заставляли, это личное желание каждого. Тем более это наш район охраны. И чем здесь чище, тем меньше будет возгораний, соответственно, и вызовов, - рассуждает Александр ФАЛИЛЕЕВ, заместитель начальника пожарно-спасательной части №60.
Для пятиклашек школы № 5 этот субботник был своеобразным посвящением в волонтёры.
- С 2009 года у нас в школе существует волонтёрский отряд «Крылья». Ребята не только на субботники ходят, но и ветеранам помогают, собирают сиротам вещи и игрушки. Каждую осень посвящаем в отряд новых ребят. Сюда я привела 6 человек из пятого класса. Для них это как боевое крещение, - признаётся нашей газете Оксана СУЕТИНА, учитель истории школы № 5.
- Смотри, сколько здесь битой посуды! – жадно хватают тарелки с причудливыми орнаментами ребята из клуба «Эврика» ДЮЦ «Перспектива». Они здесь не просто убирают, но собирают материал для поделок.
- Мусору, который на улицах валяется, мы даём вторую жизнь. Из фантиков пояса делаем, из бутылок - поделки, из картона - маски, а из битой посуды - целые композиции, - объясняет педагог-организатор Надежда ШАРАПОВА.

Ольга КНЯЗЕВА,
фото gazeta-n1.ru

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан насильник из Усолья
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Все новости категории

Спортивные новости
Незнакомый «Ермак»
Более 1200 жителей Приангарья подали заявки на участие в «Кроссе Нации»
Ноги не главное
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Ангарчанин перечислил аферистам более 5 тысяч рублей за выдачу «кредита»
По грибы
Украл стиральную машину
Все новости категории

Общество
Москвичи разорили новый парк "Зарядье"
Шахтёры пошли на крайние меры
ЧТОБ ВАМ ТАК ЖИТЬ!
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Статей за Сентябрь 2017 (154)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru