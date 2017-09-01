Зарплата для агронома

Кого и как земля кормит

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Подъезжая в крупнейшее хозяйство района ЗАО «Савватеевское», мы ожидали увидеть работающую везде технику и людей. Но только на дальних полях заканчивается уборка моркови, картофеля и зерновых. Свёклу уже убрали. С утра в пятницу моросил дождик, и работникам пришлось ждать, пока пшеница подсохнет. Иначе отсыревшее зерно «загорится».На картофель ныне неурожай, это признают все. Дожди начались поздно, и картошка не успела налиться. Из-за этого вместо трех картофелеуборочных комбайнов на поля вышли два. В хозяйстве под традиционный сорт Ред Скарлетт отведено около 200 гектаров. Раньше по плану с них закладывали около тысячи тонн семенного картофеля, а сейчас бы 700 заложить.Свой картофель хозяйство реализует через торговую сеть «Командор» и на еженедельных сезонных ярмарках. (К слову, аукцион по закупке картошки на комбинат детского питания в IV квартале выиграло АО «Железнодорожник», предложив цену 7,8 рублей за кг. Савватеевская картошка дороже - 9,5 рублей за кг.)- Здесь у нас семенной участок, - объясняет главный агроном Николай ИГНАТЬЕВ, показывая рукой на поле со скошенной картофельной ботвой. В Савватеевке он третий месяц, до этого работал в Хомутове. Что же, местных не нашли?- А они сильно не рвутся. Поэтому перед началом работ мы отправляем везде запросы, ищем людей. В сельском хозяйстве надо работать, а приезжают лентяи. Вот приятное исключение - механизатор Дима КОБЗАРЬ из Аларского района, он у нас уже два года, - рассказывает диспетчер Марина ЛЕОНОВА, которая в отсутствие директора координирует всё на полях.Вопрос с кадрами действительно непростой. Возьмем главного агронома. Признаться, мы были удивлены, узнав размер его зарплаты. На руки этот важный для хозяйства специалист получает 13,5 тысячи рублей. Ему пока не положена премия и другие надбавки, но даже с ними выйдет немногим больше. А ведь он не один: приехавшая жена пока нигде не работает. Николай, правда, на жизнь не жалуется: хозяйство выделило ему квартиру в благоустроенном доме и обещало помочь с землей под участок, если надумает строиться. Да и овощи можно выписать под зарплату.По словам Игнатьева, такие зарплаты для сельского хозяйства обычное дело. В Хомутове он зарабатывал ненамного больше. А вот у механизаторов ситуация получше. Дмитрий Кобзарь получает в среднем 15 тысяч рублей, во время уборочной и посевной выходит до 25 тысяч. Но у него жена работает, уже легче. Закончится уборочная, и Дмитрий выйдет на вспашку земли под пары, зимой на экскаваторе будет добывать на полях торф для совхоза как удобрение.Не так давно в Савватеевке пробовали выращивать лук-репку – не получилось. Однажды его погубил выпавший после посадки снег. Поэтому, по словам замдиректора по производству Игоря РОГОВА, сейчас в хозяйстве нацелены не на увеличение посевных площадей и что-то новое, а на получение традиционной продукции более высокого качества.На выезде из Савватеевки вдоль дороги копают картошку две женщины, явно для себя. Так и есть. Провизор Марина ВАСИЛЬЕВА с мамой Антониной Степановной из Ангарска первый раз посадили картошку и накопали шесть мешков крупной. Почему так далеко от города? Другу Евгению, отцу многодетного семейства, администрация выделила здесь участок земли под строительство. Пока на это дело возьмут ипотеку, пройдет немало времени. Чтобы земля не пустовала, решили засадить её картошкой на две семьи. С непривычки тяжело, признаются женщины. Но вкусней, чем свое, не бывает.Александр КОЛЧАК, заместитель гендиректора ОАО «Тепличное», на вопрос об урожае осторожничает: рано еще итоги подводить, уборочная в разгаре. Однако на полях «Тепличного» уже убрано 500 тонн картофеля, осталось всего 3 гектара. До капусты дело не дошло. Ее убирают после первых морозцев, 24-26 сентября. Должно быть не меньше 500 тонн.- Мы довольны результатом: на что рассчитывали, то и получили. Своевременно провели обработку полей от саранчи и мотылька лугового. Поэтому особых потерь не понесли.Продукцию мало вырастить. Её надо вовремя собрать и правильно хранить. Пока единственными в районе современными системами климат-контроля оснащены лишь овощехранилища Савватеевского хозяйства. Поэтому основную массу своей продукции «Тепличное» старается реализовать сразу на шести своих торговых точках (в том числе на иркутском Центральном рынке), а также на сезонных ярмарках-продажах.- Госзаказа нет давно. Магазины, конечно, берут часть овощей, но с ними сложно: они стараются закупать, где дешевле, о качестве особо не думают, - объясняет Александр Николаевич. Шесть лет назад «Тепличное» перестало выращивать морковь и свеклу. Раньше убирать их помогали студенты и военнослужащие. А потом государство решило, что первые должны учиться, а вторые служить.Это хозяйство традиционно ориентировано на выращивание картофеля и зерновых. По словам замдиректора ОАО «Одинск» Василия ПЛАТОНОВА, картошки пока убрали только пятую часть. Её и не так много, всего 15 гектаров. Уже убран весь ячмень со 100 га, осталась пшеница. Корректировку в урожай внесла засуха в июне и расплодившаяся из-за этого саранча, попортившая продовольственное зерно и фураж. Но объемы хозяйства небольшие, поэтому нет и головной боли со сбытом продукции...