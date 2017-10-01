Учимся сочинять

Как сказки влияют на бизнес

В рамках мероприятия федеральные эксперты проводили круглые столы, посвященные байкальскому сувениру и развитию малых территорий. На одном из них генеральный директор центра рекламных исследований GrandPrix (Москва), кандидат психологических наук, автор книги «Оценка эффективности социальной рекламы» Наталья ГЛАДКИХ отметила, что любой территории для привлечения туристов необходима легенда. Не бренд, а собственная интересная история. Вот в Листвянку многие едут за тем, чтобы посмотреть на Шаман-камень, который Байкал кинул в Ангару, убегающую к Енисею. А у Слюдянки подобной легенды нет. Может, поэтому туда едет гораздо меньше туристов? Впрочем, район уже активно работает в этом направлении: выяснили, что через Хамар-Дабан пролегал Великий чайный путь. И стали производить в Байкальске чай на основе местных трав.На ярмарке чай лился рекой. Курильский и чаговый, капорский (на основе иван-чая) и чигирский (с использованием бадана) с различными растительными наполнителями - шиповником, золотым корнем, лимонником, мелиссой. Ароматный и полезный напиток, расфасованный по удобным пластиковым баночкам, после дегустации расходился быстрее, чем горячие пирожки. 100 граммов – 100 рублей.К нему прилагались пряники в виде нерпочек и бурундука Ероши. Он в Слюдянке местная знаменитость. Показывает тропу тем, кто идет на пик Черского (там стоят указатели в виде бурундука). А еще байкальчата – сухарики из бездрожжевого теста с черемшой. Таких больше точно нигде нет. Эксклюзив, придуманный сотрудниками местной пекарни и реализуемый в собственных торговых точках.Иркутяне привезли на ярмарку шоколад ручной работы на прибайкальском меду с добавлением орехов. От плиточной фасовки они перешли к эксклюзивному оформлению, которое захочется увезти на память о Байкале. Только представьте: белый шоколад в виде позы. Или набор: позы плюс омуль, стильно оформленный в индивидуальной прозрачной коробочке с теплыми пожеланиями добра и счастья. Такое произведение и есть-то жалко.Оживленно было возле стола пенсионера из Байкальска Бориса БРИСЮКА. Инженер химических производств изобрел соковыжималку, которая из 5 литров свежей ягоды выдает 4 литра концентрированного сока и 2 килограмма «изюма». Ягоды благодаря оригинальной технологии холодного отжима сохраняют все витамины и получаются сушено-вялеными. 200-граммовая баночка «изюма» из черники, брусники, жимолости, клюквы – 200 рублей. Один литр концентрированного сока, который для получения морса разводится с водой в пропорции 1 к 10, – 350 рублей. Чем больше приобретаемый объем, тем ниже цена. И это натуральный продукт, а потому он вкуснее и полезнее сиропов, в которые в промышленных условиях добавлены усилители вкуса и различные стабилизаторы для увеличения срока хранения.- Меня удивили женщины из местных общественных организаций, которые угощали нас наливкой, приготовленной по старинным рецептам своих предков, и преподавательницы кружков кулинарии и экологии слюдянского Дома детского творчества, накормившие нас удивительными ягодно-сметанными пирогами и потрясающей квашеной капустой с рябиной, - призналась нашей газете президент центра реализации социальных и экологических инициатив «Будущее для ВСЕХ», координатор проекта «Альянс поваров» международного экогастрономического движения «СлоуФуд» Наталья БЕЛОВА. - Я объехала всю Россию. Пробовала кухни разных народов. Но подобной вкусноты из простых, всем известных продуктов никогда не встречала. Тут чувствуется большой потенциал. Есть зачем ехать в регион, кроме того, чтобы посмотреть на Байкал.На круглом столе «Зачем Байкалу сувенир?» федеральные эксперты спрашивали у участников ярмарки, что для каждого из них значит это слово и понятие - «сувенир». Художники говорили про творчество, предприниматели – про бизнес. Жительница Выдрино тихо призналась: «Возможность жить. У нас в поселке нет работы». Женщина с мужем делают магнитики на холодильник: приклеивают на деревянные спилы мелкие камешки так, чтобы получилась ступня, и пишут «Я был на Байкале», а еще создают браслеты, нанизывая на кожаные веревочки перья байкальских птиц, мелкие коряги, интересные камни и маленькие стеклянные бутылочки с красноватым песком. Это не китайский ширпотреб, а эксклюзивные работы, среди которых не найдешь двух похожих. Супруги сами редко торгуют. В основном сдают свое творчество в сувенирные лавки за копейки.- Туристы охотнее всего покупают магниты и кружки с изображениями Байкала, - пояснила нам предпринимательница, у которой в Култуке павильон с сувенирными изделиями. - В последнее время стали актуальны обереги, особенно в машину и семейные. Всегда хорошо расходятся нерпы. Причем любые - плюшевые, свистульки, магнитики.НАКРУТКА 100%Секрета из своего бизнеса женщина не делает. За мелкие изделия мастеру платит сразу. Крупные берет на реализацию. К цене автора делает 100-процентную накрутку. Вот и получается, что гости региона скупают дешевые китайские промышленные безделушки, а вещи, сделанные с любовью в единичных экземплярах, остаются невостребованными. Да и мы настоящий эксклюзив по цене производителя можем приобрести только на подобных ярмарках, которые проводятся один раз в год.А для того чтобы порадовать приезжих и помочь заработать местным, надо на оживленных туристических маршрутах создавать сувенирные лавки без аренды торгового места. Пусть творческий люд объединяется и сообща реализует то, что будет напоминать туристам о Байкале и бередить душу желанием вернуться на его берега.