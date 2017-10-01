Что нам стоит?

Депутаты Заксобрания проверили ход строительства поликлиники и школы

Первым объектом стала поликлиника в Мегете. Снаружи здание выглядит уже очень прилично – обшит фасад, установлены окна. Внутри активно работают строители, ведут отделочные работы. Выложена плитка на стенах будущих врачебных кабинетов. В некоторых помещениях установлены пластиковые двери, всё готово, чтобы стелить линолеум. Работы по реконструкции трехэтажного здания в медицинское учреждение ведёт строительная компания «Энергострой».Первым делом Андрей Сафронов показывает то, что пришлось переделать с момента последнего посещения депутатов в связи с изменением норм строительства. Минимизированы все пожарные риски. В конце коридора на втором этаже появилось дополнительное помещение. В обычные дни оно будет выполнять функцию санитарной комнаты, а вот в случае возникновения пожара на крыше пристроя дополнительная дверь защитит от дыма пациентов в коридоре. Таковы современные требования пожарной безопасности.Со второго этажа поликлиники ведёт вниз эвакуационная лестница. Теперь она необходимой ширины, что позволит быстрее провести эвакуацию. Для пациентов, передвигающихся на коляске, аварийный выход оборудован с первого этажа. Специальные смотровые для таких пациентов тоже устроены на первом этаже.Особого внимания строителей потребовал будущий рентгенкабинет – самый большой в поликлинике, требующий особых условий по проектированию, по конструкции, по укреплению полов.Андрей Сафронов озвучил главный болезненный вопрос: выделенных из областного бюджета 85 миллионов рублей не хватает. 25 из них уйдут на покупку медицинского оборудования. На окончание строительных работ необходимо дополнительное финансирование в размере 35 миллионов рублей.Готовность объекта замгенерального директора ООО СК «Энергострой» Александр БОЧАРНИКОВ оценил в 75 %. Срок сдачи поликлиники подходит в декабре. Но представители подрядчика пообещали депутатам закончить раньше – в начале ноября. Скоро на объект подадут тепло. Вот-вот начнутся работы по благоустройству прилегающей территории. Дальше потребуется большая работа по лицензированию медицинского учреждения. Новая поликлиника так и останется подразделением горбольницы № 1 (главный врач Иван КРЫВОВЯЗЫЙ).Депутаты Законодательного собрания остались довольны ходом и качеством работ.- Я был здесь два месяца назад, изменения очень заметны, - сказал Олег Тюменев.- Мы будем добиваться дополнительного финансирования. Вы, главное, закончите в срок, - напутствовал строителей Виктор Шопен.В строящуюся школу в 7а микрорайоне должны были пойти ещё дети 90-х. Они уже и сами стали родителями, а школы всё нет. В этом году, наконец-то, дело сдвинулось с мёртвой точки. На то, чтобы достроить школу, необходимо почти 870 миллионов рублей. За этот год на объекте строители должны освоить 200 миллионов рублей из местного и областного бюджетов. Генеральный подрядчик – ЗАО «Стройкомплекс». Депутаты В.П. Шопен и О.Н. Тюменев сделали всё от них зависящее, чтобы школу начали достраивать.Однако вместо того чтобы строить, здесь начали… ломать.В многострадальной школе идёт большая работа по сейсмоусилению здания. Каждую колонну оголяют, вставляют внутрь резиново-металлическую сейсмоопору, а затем на неё опустят здание. Всего усилят 730 колонн. Гарантия опор – 50 лет. Работы хватит до конца года.Если объяснить по-простому – здание, построенное по старым нормам, распилили у основания, приподняли и поставят уже на укреплённые колонны.В течение всего этого года идёт сплошное устранение нарушений. Пока долгострой стоял – жизнь кипела. Цивилизация шагнула так далеко, что технологии строителей 90-х уже не могут быть приняты в 21 веке. Например, современные строители отделяют друг от друга два соприкасающихся блока. Выносят коммуникации с территории школы. Все сети пришлось обновлять – старые оказались непригодны. На потолочных плитах выполняют внешнее армирование с помощью специального углеволокна – получится своеобразный жёсткий диск, который усилит плиту в горизонтальном направлении. Таких швов будет 11 километров. Проводились даже лабораторные испытания с 500-килограммовыми грузами. Потолок выдержал.Пришлось демонтировать все старые полы. Новые нельзя было даже положить на них сверху – не хватило бы высоты потолка по требованиям СанПиНа. Даже колонные стыки были просто заделаны раствором. В них стоило только ткнуть – раствор сыпался. Пришлось переделывать перегородку в спортзале, где кирпич стоял на ребре и также мог рухнуть. Школа столько лет простояла не без последствий.Благодаря такому укреплению здания четвёртый этаж школы, который долгие годы был камнем преткновения, можно будет оставить. Даже с ним здание сможет выдержать 9-балльное землетрясение.Вопрос безопасности детей вообще депутаты проверили в первую очередь. Им также продемонстрировали несколько зон безопасности для людей с ограниченными возможностями здоровья – в случае пожара ребёнок на коляске сможет заехать в такую зону на любом этаже и закрыть за собой противопожарную перегородку. Дальше его эвакуируют с улицы.- Считаю, что работы идут нормально, - резюмировал Виктор Пантелеймонович Шопен. - Но решающим будет 2018 год. Надо будет освоить ещё больше бюджетных средств и закончить строительство школы вовремя, чтобы у администрации осталось время заняться комплектованием и формированием педагогического коллектива.