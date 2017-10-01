Что нам стоит?

Депутаты Заксобрания проверили ход строительства поликлиники и школыДепутаты Законодательного собрания Иркутской области Виктор ШОПЕН и Олег ТЮМЕНЕВ проверили ход работ в двух строящихся на областные средства социально важных объектах. Экскурсию депутатам провёл представитель заказчика работ - директор МКУ «Служба муниципального хозяйства» Андрей САФРОНОВ.В здании строящейся школы гулять небезопасно – работы ведутся на всех уровнях помещения.Одно из помещений будущей школы пришлось полностью убрать, чтобы усилить фундамент по новым требованиям сейсмобезопасности.ВЫШЛИ НА ФИНИШ
Первым объектом стала поликлиника в Мегете. Снаружи здание выглядит уже очень прилично – обшит фасад, установлены окна. Внутри активно работают строители, ведут отделочные работы. Выложена плитка на стенах будущих врачебных кабинетов. В некоторых помещениях установлены пластиковые двери, всё готово, чтобы стелить линолеум. Работы по реконструкции трехэтажного здания в медицинское учреждение ведёт строительная компания «Энергострой».
Первым делом Андрей Сафронов показывает то, что пришлось переделать с момента последнего посещения депутатов в связи с изменением норм строительства. Минимизированы все пожарные риски. В конце коридора на втором этаже появилось дополнительное помещение. В обычные дни оно будет выполнять функцию санитарной комнаты, а вот в случае возникновения пожара на крыше пристроя дополнительная дверь защитит от дыма пациентов в коридоре. Таковы современные требования пожарной безопасности.
Со второго этажа поликлиники ведёт вниз эвакуационная лестница. Теперь она необходимой ширины, что позволит быстрее провести эвакуацию. Для пациентов, передвигающихся на коляске, аварийный выход оборудован с первого этажа. Специальные смотровые для таких пациентов тоже устроены на первом этаже.
Особого внимания строителей потребовал будущий рентгенкабинет – самый большой в поликлинике, требующий особых условий по проектированию, по конструкции, по укреплению полов.
Андрей Сафронов озвучил главный болезненный вопрос: выделенных из областного бюджета 85 миллионов рублей не хватает. 25 из них уйдут на покупку медицинского оборудования. На окончание строительных работ необходимо дополнительное финансирование в размере 35 миллионов рублей.
Готовность объекта замгенерального директора ООО СК «Энергострой» Александр БОЧАРНИКОВ оценил в 75 %. Срок сдачи поликлиники подходит в декабре. Но представители подрядчика пообещали депутатам закончить раньше – в начале ноября. Скоро на объект подадут тепло. Вот-вот начнутся работы по благоустройству прилегающей территории. Дальше потребуется большая работа по лицензированию медицинского учреждения. Новая поликлиника так и останется подразделением горбольницы № 1 (главный врач Иван КРЫВОВЯЗЫЙ).
Депутаты Законодательного собрания остались довольны ходом и качеством работ.
- Я был здесь два месяца назад, изменения очень заметны, - сказал Олег Тюменев.
- Мы будем добиваться дополнительного финансирования. Вы, главное, закончите в срок, - напутствовал строителей Виктор Шопен. В новой мегетской поликлинике депутаты отметили высокую готовность здания. Объект будет сдан в ноябре. СПЛОШНЫЕ ПЕРЕДЕЛКИ
В строящуюся школу в 7а микрорайоне должны были пойти ещё дети 90-х. Они уже и сами стали родителями, а школы всё нет. В этом году, наконец-то, дело сдвинулось с мёртвой точки. На то, чтобы достроить школу, необходимо почти 870 миллионов рублей. За этот год на объекте строители должны освоить 200 миллионов рублей из местного и областного бюджетов. Генеральный подрядчик – ЗАО «Стройкомплекс». Депутаты В.П. Шопен и О.Н. Тюменев сделали всё от них зависящее, чтобы школу начали достраивать.
Однако вместо того чтобы строить, здесь начали… ломать.
В многострадальной школе идёт большая работа по сейсмоусилению здания. Каждую колонну оголяют, вставляют внутрь резиново-металлическую сейсмоопору, а затем на неё опустят здание. Всего усилят 730 колонн. Гарантия опор – 50 лет. Работы хватит до конца года.
Если объяснить по-простому – здание, построенное по старым нормам, распилили у основания, приподняли и поставят уже на укреплённые колонны.
В течение всего этого года идёт сплошное устранение нарушений. Пока долгострой стоял – жизнь кипела. Цивилизация шагнула так далеко, что технологии строителей 90-х уже не могут быть приняты в 21 веке. Например, современные строители отделяют друг от друга два соприкасающихся блока. Выносят коммуникации с территории школы. Все сети пришлось обновлять – старые оказались непригодны. На потолочных плитах выполняют внешнее армирование с помощью специального углеволокна – получится своеобразный жёсткий диск, который усилит плиту в горизонтальном направлении. Таких швов будет 11 километров. Проводились даже лабораторные испытания с 500-килограммовыми грузами. Потолок выдержал.
Пришлось демонтировать все старые полы. Новые нельзя было даже положить на них сверху – не хватило бы высоты потолка по требованиям СанПиНа. Даже колонные стыки были просто заделаны раствором. В них стоило только ткнуть – раствор сыпался. Пришлось переделывать перегородку в спортзале, где кирпич стоял на ребре и также мог рухнуть. Школа столько лет простояла не без последствий. Андрей САФРОНОВ объясняет депутату Заксобрания Виктору ШОПЕНУ механизм укрепления колонн с помощью резиново-металлической сейсмоопоры.
Благодаря такому укреплению здания четвёртый этаж школы, который долгие годы был камнем преткновения, можно будет оставить. Даже с ним здание сможет выдержать 9-балльное землетрясение.
Вопрос безопасности детей вообще депутаты проверили в первую очередь. Им также продемонстрировали несколько зон безопасности для людей с ограниченными возможностями здоровья – в случае пожара ребёнок на коляске сможет заехать в такую зону на любом этаже и закрыть за собой противопожарную перегородку. Дальше его эвакуируют с улицы.
- Считаю, что работы идут нормально, - резюмировал Виктор Пантелеймонович Шопен. - Но решающим будет 2018 год. Надо будет освоить ещё больше бюджетных средств и закончить строительство школы вовремя, чтобы у администрации осталось время заняться комплектованием и формированием педагогического коллектива.Светлана АНИНА,
фото Николая СТЕРНИНА