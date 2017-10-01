Зачем люди лезут на стены

…В комнате площадью 72 квадратных метра пол застелен толстыми матами. По стенам лазят парни и девушки от 14 лет и старше. Задача: подняться до потолка по искусственным неровностям и несколько секунд провисеть на завершающем зацепе, взявшись за него двумя руками. Количество попыток не ограничено, но использовать их необходимо в течение 2,5 часа.Называется этот вид скалолазания боулдеринг, что в переводе с английского значит «лазание по валунам». Страховка в нем не предусмотрена. Рассчитывать можно только на собственные силы, смекалку, наблюдательность и растяжку.Кажется, что подняться по заданной траектории невозможно, но молодежь, падая и поднимаясь, с первой или с пятой попытки, однако, покоряет вершины. Конкуренция между соперниками есть, но скрыта от посторонних глаз. За подсказки снизу не дисквалифицируют. Лидер меняется каждые пять минут.- Почему вы решили лазить по стенам? – спрашивали мы участников соревнований. Участники делали глубокий вдох и загадочно улыбались. Говорили про свободу и адреналин. Внятное объяснение нашлось только у 14-летней иркутянки, ее на скалодром привела мама, у которой первый спортивный разряд по альпинизму.- Отстаньте от детей! – обрубил расспросы 18-летний парень из Улан-Удэ. – Это невозможно объяснить словами. Сами попробуйте, тогда, может, поймете. Только будьте осторожны: если заразитесь горами, вылечиться не сможете.Желающих посостязаться пришлось разделить на несколько групп: их оказалось больше, чем квадратных метров на скалодроме, - 25 девушек и 52 парня. Ангарчан среди них 33 человека. Остальные приехали из Иркутска, Шелехова, Красноярска и Улан-Удэ. Почему в Ангарск с его маленьким низким залом, если в иркутской «Панораме» стены высотой с пятиэтажный дом?Дело, как пояснили нашей газете спортсмены, не в стенах, а в людях, которые проводят ангарский фестиваль. Не случайно же он называется «Встреча друзей». Скалолазы Сибири ехали не просто на очередные соревнования в наш город, а в гости к обладателю «Золотого ледоруба» - наивысшей награды среди альпинистов, мастеру спорта по альпинизму, кандидату в мастера спорта по скалолазанию, неоднократному чемпиону России по альпинизму Денису ВЕРЕТЕНИНУ.Денис к встрече подготовился. За два дня до фестиваля снял со стен все прицепы, по которым его воспитанники тренируются в обычные дни. За 48 часов вместе с Евгением БАШКИРЦЕВЫМ и Романом ПОЖИДАЕВЫМ они накрутили 40 новых трасс разной сложности. Накрутили в прямом смысле слова, поскольку все эти прицепы и неровности к стенам крепятся при помощи шурупов. После чего сами их прошли, чтобы убедиться: миссия выполнима.Победителя выявляли с помощью арифметики. Каждой трассе присваивали 1000 очков. Цифру делили на количество спортсменов, которые трассу прошли. Допустим, по определенному маршруту поднялись 50 человек. Значит, каждому из них за прохождение начислят 20 очков. Все 40 трасс удалось пройти только Сергею ЛЕВЧЕНКО – десятикласснику из Ангарска, который является многократным финалистом чемпионатов России и входит в десятку лучших скалолазников страны. Еще один ангарчанин, Александр СЕРЕБРЕННИКОВ, среди юношей 2000-2001 годов рождения стал вторым, а среди всех участников-мужчин показал третий результат.Среди девушек первое место тоже у ангарчанки – 16-летней Дарьи ВЕРЕТЕНИНОЙ, кандидата в мастера спорта по скалолазанию. Она прошла 31 трассу, обойдя свою основную соперницу из Иркутска на 81 очко. Девушка входит в сборную России по скалолазанию и неоднократно становилась призером главных чемпионатов страны. Ну не на скрипке же ей играть с родителями, которые даже познакомились на скалах!Жена Дениса Екатерина – кандидат в мастера спорта по скалолазанию. Оба работают тренерами в ДЮСШ «Спарта». Городу повезло, что спортсмены такого уровня, вырастившие нескольких чемпионов России, решили развивать свой любимый вид спорта именно в Ангарске.- Свой первый скалодром мы построили в 2000 году на базе Дворца детского творчества, - рассказали нашей газете Веретенины. - Много лет мечтали переехать в отдельно стоящее здание без арендной платы. Нам хотелось собственный угол, в котором мы могли бы заниматься в удобное для себя и наших школьников время. В 2006 году Александр ЧИКИШЕВ, директор школы № 24, в которой учился Денис, выделил помещение, в котором было 72 квадратных метра под скалодром, 36 квадратных метров под тренажерный зал и 36 квадратных метров под раздевалку. Мы выиграли муниципальный грант в размере 100 тысяч рублей на обустройство скалолазного зала. Купили фанеру, поролон на пять матов и одну партию зацепов. Строить помогли друзья-альпинисты.Сейчас у Веретениных в пяти группах занимаются 70 детей, 8 из которых входят в сборную Иркутской области по скалолазанию, а двое – в сборную России. Поскольку днем дети учатся, тренировки проходят после обеда. Перед соревнованиями российского уровня занимаются шесть дней в неделю, с 18 до 21 часа. В туалет бегают в школу, своего санузла в отдельно стоящем здании нет. Веретенины мечтают расширить помещение. Проект им бесплатно сделали друзья-архитекторы. Но прежде чем по нему строить, по новым порядкам необходима экологическая экспертиза, которая стоит немалых денег. При этом спортивная школа относится к области, хотя в ней и занимаются ангарские дети. То есть формально тратить на нее городской бюджет неправильно. А если не формально, то удержать в городе Веретениных, классных спортсменов и отличных педагогов, фанатов своего дела (на соревнования они возят воспитанников за свои деньги, да и зал оборудуют на прибыль от собственного небольшого магазинчика), – это и нужно, и правильно.