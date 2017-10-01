Игра на пятёрку

Больше половины игроков клуба из Харбина (восемнадцать) имели китайское гражданство. Правда, фамилии некоторых из этого списка вызывали удивление. Например, Лием ДЖОРДАН, Ии ДЖЕЙСОН, Вон БРЭНДОН, Сето КРИСТОФЕР! Согласитесь, для граждан Поднебесной они звучат совсем не привычно. Очевидно, как принято сейчас говорить, это натурализованные китайцы, получившие гражданство недавно.Гости, два дня назад вынужденные отыгрываться в Красноярске со счета 0:3, на этот раз сразу взялись за дело. После двух лихих атак на первой минуте, с третьего захода, они организовали и четко исполнили комбинацию с участием трех нападающих, быстрые и точные передачи в которой вывели практически на пустые ворота американского легионера Брэдли КОУДИ – 0:1.Столь удачное начало буквально окрылило гостей, и весь первый период они диктовали сопернику свои условия игры, в невысоком темпе, умело управляя шайбой, тщательно выстраивая одну атаку за другой. В них не было примитивного вбрасывания в зону, каждый раз хоккеисты «Хэйлунцзяна» пересекали синюю линию за счет продуманного розыгрыша шайбы.Ангарчане нашли противоядие этим тактическим кружевам после перерыва. Единственно возможным в таких случаях способом – подняли темп игры до предельного, к чему игроки китайской команды оказались совершенно не готовы. К середине периода уже хозяева льда вели в счете и владели игровым преимуществом. Увы, но этот порыв сбила вторая пропущенная нашей командой шайба, совершенно не вытекавшая из логики игры и оказавшаяся в воротах в достаточно курьезной ситуации – 2:2.И все-таки хоккеистам «Ермака» удалось обозначить свое очевидное игровое превосходство в этом периоде, в канадском стиле поразив ворота в третий раз. Никита КОРОТКОВ буквально продрался сквозь строй защитников к воротам и выложил шайбу на клюшку Илье ФЕДИНУ – 3:2.Третий период матча с точки зрения хоккейной эстетики получился самым интересным. Гости с первых его минут заиграли гораздо быстрее, и начался классный хоккей. Зрители двадцать минут наблюдали за захватывающим обменом атакующими уколами, которыми обменивались соперники, и, право, было бы обидно, если бы одна из команд осталась без очков. Все-таки в этот день они обе отыграли на пятерку.Справедливость восторжествовала. Гости получили очко после того, как канадец Эрхард ТРЭВИС забросил свою вторую в этом матче шайбу – 3:3, но разжиться вторым баллом ангарчане сопернику не позволили. Уже через десять секунд после начала дополнительного периода Дмитрий МИХАЙЛОВ, объехав ворота, отправил шайбу на пятачок, и судьба черным диском распорядилась так, что он невероятным образом, но заполз за линию ворот – 4:3!