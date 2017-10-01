Чем богаты?

Чем торгуют на агропромышленной неделе

Очередь из желающих быть первыми покупателями выстроилась у Сибэкспоцентра задолго до открытия выставки-ярмарки. Многие люди к этому мероприятию подготовились, пришли с большими сумками на колесиках. В 10.00 все вошли в Сибэкспоцентр и разошлись по двум большим залам. Ходить по ним можно было часами.В ярмарке принимают участие предприниматели девяти муниципальных образований, более 100 фермеров не только из Иркутской области. Сыры привезли из Минусинска и Великих Лук, мед с Кубани, мясо из Канска, чаи из Томска. Ангарск был представлен продукцией «Лактовита», рыбой Ольги ШАРПИНСКОЙ и Евгения САРСЕНБАЕВА, семенами и заготовками клуба «Академия на грядках», мясными деликатесами сельхозкооператива «Феникс».На уличной площадке разместились 48 фермерских хозяйств из Эхирит-Булагатского, Ольхонского, Аларского районов - продают мясо, мед, форель, полуфабрикаты. Килограмм филе говядины можно купить за 300 рублей, форель горячего копчения - 570, свежую - 450, мед - за 350 рублей.Открывая выставку, Руслан БОЛОТОВ, первый замгубернатора, председатель правительства Иркутской области, отметил, что нашему региону есть чем гордиться: 2017 год был урожайным, собрали 860 тысяч тонн зерна. Илья СУМАРОКОВ, министр сельского хозяйства, добавил, что Иркутская область входит в тройку лидеров Сибирского федерального округа не только по урожайности, но и по надоям молока. Труд сельских тружеников высоко отмечен: с выставки «Золотая осень», которая проходила на ВДНХ, привезли 6 золотых, 11 серебряных и 2 бронзовых медали.На ярмарке, как в магазине, у разных продавцов стоимость одного продукта была разной. Например, у предпринимателей из кубанской станицы Павловская около двадцати видов меда по цене от 900 до 2300 рублей за кг. Одни, взглянув на такую «сладкую» стоимость, проходят мимо, другие пробуют (разрешается сколько хочешь) и берут, считая, что этот мед того стоит, он с полезными добавками: пыльцой, прополисом, маточным молочком и т.д. Что удивительно, с Кубани в Иркутск привезли мед с кедровой живицей (850 рублей за кг) и цельным кедровым орехом (900 рублей). Кубанцы нас опередили! Ведь это мы должны возить на Кубань мед с такими добавками.Послушница Антонина из Липецкого храма Иоанна Богослова продает мед дешевле - по 700 рублей за кг. Нашей газете Антонина рассказала, что их батюшка держит пасеку, мед натуральный. Мало того, освященный. Пасечник Александр МАТВЕЕВ предлагает мед со своей пасеки под Усть-Ордой и того дешевле - по 500 рублей за кг. Считает, что привозной - поддельный, уж больно он запашистый, чем покупателей и привлекает.Самый дешевый гречишный мед с Алтая - 350 рублей за кг продают на улице. А если вы возьмете оптом - 30 кг (фляга), то отдадут и по 180 рублей за кг. Предприниматель Алексей говорит, что он в убытке не останется.Аларский район поразил богатым столом своей продукции: хлеб и блины из своей муки, жирный гусь с собственного подворья, буженина, шашлыки, рулет из телятины, торт из печени, мясо копченое и соленое. Как в хорошем ресторане! Свою муку аларцы доставляют по всей Иркутской области, в том числе и в ангарские пекарни.Эти змеи - обычные тыквы сорта «Трамбон» выращены членами ангарского клуба «Академия на грядках» Валентиной ВОЛОКИТИНОЙ, Натальей ЧЕРНЫХ, Галиной ЛЕПСКОЙ и Валентиной ЯЛОВОЙ. От стола этих женщин трудно отойти – много баночек с заготовками на зиму. Мы попробовали. Вот рецепт изумительной салатной капусты: вскипятить 4 литра воды, добавить 200 г сахара и 1/2 стакана соли. Этот маринад остудить и добавить 1 столовую ложку 70% уксуса. Нарезать капусту, укроп, морковь, не отжимая разложить в семь литровых банок и залить маринадом. Прикрыть полиэтиленовыми крышками, дать постоять дома два дня, потом убрать в холодильник. Подав на стол, добавить растительное масло.«Лактовит» вышел на ярмарку со своим традиционным ассортиментом. Была и новинка, за которую ангарская фирма уже получила золотую медаль, - «Мечниковская простокваша». Продукт вкусный и полезный - он лечит, кормит и увлажняет кожу лица. Спрос на продукцию «Лактовита» не угасает уже 25 лет.Однако замечу, что на выставке народ у молочной продукции не задерживается, ему мясо подавай! А тут из Канска привезли деликатес - вяленое мясо оленины, говядины и конины. Оленина оказалась очень нежной и вкусной, небольшие пакетики этого мяса уходят влет.У прилавка сельхозкооператива «Таежные вкусняшки» несколько человек, попробовав варенье из сосновых и кедровых шишек, просят продавца дать рецепт. Богатырь Денис на уговоры не поддается, а только подливает масла в огонь, рассказывая, что их варенье хорошо помогает при бронхите, поднимает иммунитет. Но технология заготовления молодых шишек, которые не должны превышать в длину двух сантиметров, сложная и затратная, поэтому способ приготовления варенья держится в секрете. Лучше покупайте: 500 рублей за 430 граммов. Чисто сибирский продукт!Таких сибирских продуктов на ярмарке много: чаи, ягоды, орехи, кедровое и облепиховое масло, молоко, сметана, сливочное масло. Можно купить даже живых соболя, норку и песца! Фирма «Кедр» из Тулуна продает колотую скорлупу кедрового ореха, которая используется как удобрение или декоративный материал. Пятикилограммовая упаковка стоит 120 рублей. Берут.Выставка продлится до 27 октября.