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От суррогатного зелья погибло 52 человека


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20 декабря 2016
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От суррогатного зелья погибло 52 человека

Губернатор Иркутской области подписал указ, которым объявил 20 декабря днём траура по погибшим в результате массового отравления суррогатной спиртосодержащей продукцией. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона:

"В день траура на всей территории Иркутской области будут приспущены флаги. Всем учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, действующим в Приангарье, рекомендуется не проводить развлекательные мероприятия и не транслировать развлекательные передачи", – говорится в сообщении.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших. Сегодня в правительстве Иркутской области состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием правоохранительных органов, специалистов Роспотребнадзора, медиков.

В настоящее время от отравления спиртными напитками в Иркутске скончалось 52 человека. Всего пострадало 78 граждан. В 12.00 мэрия Иркутска начнет объезд киосков, торгующих алкоголем.

Ночью были выявлены случаи отравления в Свердловском районе города. Проводятся обходы общежитий и злачных мест.

Напомним, СУ СКР по Иркутской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту гибели людей после употребления спиртосодержащей настойки.
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