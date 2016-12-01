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Накрыли ещё один подпольный цех


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Вчера, 10:35
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Накрыли ещё один подпольный цех
Подпольных цехов по производству поддельного алкоголя по Иркутской области воз и маленькая тележка. До поры, до времени ими никто не занимался. Кто-то "крышевал", кто-то охранял, но не закрывали, пока гром не грянул.

Более 50 трупов после принятия "Боярышника"-пития известного до сих пор как спирт в чистом виде, упакованный в маленькую 0,3 бутылку.

Бывший шелеховский молокозавод, как выяснилось, может заниматься производством подпольного алкоголя. Разбавлять спирт из 10-литровых канистр. Ненужная тара горой свалена у дверей цеха. На каждой канистре этикетка "Этиловый спирт 95%". Концентрат для приготовления раствора. Здесь таких канистр десятки, если не сотни. А рядом в пакете для мусора сотни сорванных этикеток. Производство, как видно, шло полным ходом не один месяц. Подготовлены и поддоны для бутылок, и картонные коробки для упаковки готовой продукции.
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