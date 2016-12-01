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Сидите по избам


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Сегодня, 13:48
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Как Савватеевку делают глухим селом

Единственный автобус, соединяющий с городом село Савватеевка, № 105, попадает под сокращение. Вместо 11 рейсов в день администрация АГО планирует оставить шесть: утром, в обед и вечером туда и обратно.

Сидите по избам
Личный транспорт лучше общественного, но не у всех есть.
Фото Николая СТЕРНИНА


Представьте себе: добрая половина села работает в Ангарске, каждый по своему графику. Савватеевцы уже сейчас испытывают неудобства: расписание составлено бездарно. Большинство местных работают до 17.00, а автобус из Ангарска идёт в 16.20, а следующий – в 18.45. Это для кого?

Народ стал просить ввести рейс на 17.40 (вспомнили, что в светлые времена такой был). И что вы думаете? Ввели, но перепутали: в 17.40 он стал ходить… из села!

Жительница Савватеевки Лилия – продавец в магазине «Силуэт». Работает с 10.00 до 20.00, а последний автобус в Савватеевку идёт из города в 18.45. Чтобы на него успевать, приходится постоянно отпрашиваться с работы.

Анжелика ДАНИЛОВА – санитарка в детской больнице. Работает сутки через двое. После суток уезжает домой на 8.20. А после изменения расписания этого рейса не будет. У женщины четверо детей, зарплата 13-15 тысяч рублей. Чтобы такие деньги заработать, она тратит в день на дорогу 160 рублей, билет до Савватеевки стоит 80 рублей. Помните, в мае в городе проезд подорожал? Мэр Сергей ПЕТРОВ тогда объяснял: зато удалось сохранить стоимость проезда до Одинска, Мегета и Савватеевки. Так вот осенью стоимость проезда и в этих автобусах подняли. Полномочия это сделать находятся в руках нашей, местной администрации. В маршрутах, которые относятся к ведению Министерства транспорта Иркутской области, стоимость проезда осталась на прежнем уровне.

Несмотря на то, что проезд подорожал, перевозчик ООО «ГорАвто» (директор Олег ЕЛШИН) называет этот маршрут убыточным. Сначала в автобусах № 105 были установлены видеокамеры (на них деньги нашли!), таким образом наблюдали за пассажиропотоком. И вынесли вердикт: будем сокращать количество рейсов.

На прошлой неделе представители транспортного отдела администрации АГО выезжали в Савватеевку. В ДК «Нива» был большой сход. Именно с таких сходов и началась работа по сокращению рейсов «пятёрки» в Юго-Восточный.

По словам жителей Савватеевки, автобусы ходят всегда полные. Ни одного рейса не бывает пустого. Видимо, чтобы позаботиться о благополучии перевозчика, люди должны ездить как селёдки в бочке.

Когда на этой неделе мы по телефону спросили Олега Елшина, почему он изменил маршрут автобуса № 1, сократив его в городе, он ответил:

- Маршрут очень убыточный. Во всех городах администрация дотирует транспорт, а у нас дотации не выделяются.

Поняли, чего перевозчики добиваются этими сокращениями?

Всем, кому сокращение рейсов грозит потерей работы, по-видимому, надо идти лично к мэру. Он пассажирам 28-го недавно помог, все СМИ гудели: мэр лично решил проблему! Т.е. все в его руках.

Мэр АГО Сергей Петров ведет прием каждый последний четверг месяца. Ближайшая дата - 26 января. Запись ведется в первые пять рабочих дней каждого месяца, с 9.00 до 17.00, в кабинете № 17 здания администрации.

Выше мэра - областное Министерство транспорта в Иркутске, на улице Горького, 31. Телефоны 8(3952)214-801, 214-821. В 21 веке нельзя оставить людей без возможности свободного передвижения.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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