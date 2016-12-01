Устали без напряжения

Почему в садоводстве лучше не житьВ субботу, 17 декабря, на площади у музея Победы прошёл митинг членов садоводства «Тополёк». Что вынудило садоводов собраться вместе зимой?Как ни крути, но чтобы решить проблему, садоводам надо не митинговать, а модернизировать сети.
Фото Николая СТЕРНИНА
Причина важная: дачному товариществу грозят отключить электроэнергию. Для простых дачников зима без света – это НЕ проблема. Однако в «Топольке», находящемся буквально в черте города, многие проживают круглогодично. Отапливаются вовсе не дровами и печками, а электричеством. Да и других бытовых приборов, делающих жизнь комфортной, в этих домах хватает.
Люди делились наболевшим.- Мы живём в этом доме больше 15 лет, с нами моя 85-летняя мама,
- рассказала нашей газете Марина КАРЫШЕВА. - Напряжения катастрофически не хватает, холодильник не работает, продукты покупаем летом только на один день. Недавно свет отключали на два дня, в доме было 12 градусов тепла. А ведь у меня заключён договор на поставку электроэнергии, есть все квитанции об оплате!- На нашей улице напряжение едва до 120 вольт дотягивает. Телевизоры не работают, стиральные машинки стоят как украшение. Раньше у нашего садоводства хороший трансформатор был, а потом его заменили на якобы более мощный. На поверку он оказался рухлядью. С тех пор и начались проблемы.- Наша председатель уже все кабинеты обежала, всех чиновников на уши подняла. Никто не хочет нам помогать!
Выплеснув наболевшее, люди стали думать, что им делать дальше. Варианты были разные. От кардинальных (всем вместе и каждому по отдельности написать заявление в суд) до более рациональных. Марина рассказала о возможностях подомового учёта:- Я слышала, есть такие чипы, они устанавливаются около каждого дома на столбах. И по ним сотрудники Энергосбыта смогут точно узнать, сколько дом энергии потребил, даже не заходя внутрь и не проверяя показания счётчика. Если все дома в садоводстве такими приборами оборудовать, то и воровать энергию никто не сможет, все мы будем рассчитываться по факту. Мы готовы их установить за свой счёт, только бы не было этих проблем!
- Надо, чтобы наше садоводство установило свой отдельный прибор учёта! А то считают вместе и «Тополёк», и «Тополёк-2», и хозяйство АДУШИНОВА, а кто из них платит – пойди разбери! Нам надо отделиться и платить только за себя!
Люди посовещались и разошлись, а проблема осталась. Почему она возникла и, главное, как её решить? Об этом мы спросили у заместителя директора «Иркутскэнергосбыта» по сбыту Андрея ХАРИТОНОВА.- Исток проблемы в том, что люди живут там, где должны только заниматься дачным хозяйством. Выданные технические условия для садоводства, схема энергоснабжения не соответствуют запросам потребителей с учетом их круглогодичного проживания. Сети садоводства не в состоянии выдерживать такую нагрузку. Это легко подсчитать: на 209 участков выделена мощность 380 киловатт. Это примерно по 1,8 киловатт на дом. А что такое 1,8 кВт, если современный электрический чайник имеет мощность 1,5 и более киловатта? А ведь там есть и гораздо более серьёзное электрооборудование, для обогрева помещений – электробойлеры, насосы, водонагреватели. Кроме того, из-за постоянной высокой нагрузки на сети увеличиваются и потери электроэнергии внутри садоводства, законы физики ещё никто не отменял. В итоге мы не можем обеспечить качество предоставляемой нами услуги.- Но почему садоводов собираются отключать? Почему расторгаются индивидуальные договоры?- Действительно, в своё время потребители представили нам документы, заключили договоры и получили лицевые счета. Но в ходе работы выяснилось, что правление СНТ предоставило нам информацию об участках, не соответствующую действительности. По сути, между нами и индивидуальными потребителями стоит ещё одно юридическое лицо - СНТ, в уставе которого значится, что именно оно должно представлять интересы своих членов и обеспечивать их всеми необходимыми ресурсами, в том числе и электроэнергией. Так что решением этого вопроса в первую очередь должно заниматься правление СНТ и его председатель.- Разве они не занимаются? Обошли уже все кабинеты!- Знаете, в Иркутской области более двух тысяч подобных садоводств. У многих есть проблемы с неплатежами, однако подобная ситуация практически единична. Поэтому уверяю: эта проблема решаема, ею нужно заниматься, а не только говорить о ней.
Первый шаг: общее собрание членов садоводства принимает решение модернизировать сети внутри садоводства, покупке у сетевой компании дополнительной мощности. То есть создаёт подходящие технические возможности для нормального энергоснабжения круглогодично проживающих садоводов. Что именно надо для этого сделать, специалисты Энергосбыта обязательно подскажут. Устанавливается прибор учёта на всё СНТ, который будет учитывать и индивидуальное потребление, и потери, и общие нужды садоводства (свет в сторожке, работу насосов и прочее). СНТ оплачивает этот общий счёт и само решает, как распределить затраты между членами садоводства. Например, несправедливо заставлять полностью оплачивать нужды садоводства тех, кто в дачном домике зимой не живёт.
Второй шаг: действительно, можно установить на каждый дом так называемые «умные» приборы учёта. Тогда каждый потребитель будет точно знать, сколько оплачивать за себя. При этом потери в сетях и нужды СНТ всё равно остаются, их правление может распределять между участками в виде членских взносов. Это похоже на оплату общедомовых нужд в многоквартирных домах. Только, конечно, стоит иметь в виду, что плата ОДН – это всегда плата за себя и за того парня, который счётчик не поставил.
Как ни крути, выходит, что решение проблем садоводов в первую очередь лежит на плечах правления СНТ «Тополёк». Руководство Энергосбыта обещает помочь разобраться в вопросе, объяснить, что нужно делать, и всячески помочь.
Надежда ИВАНОВА