Устали без напряжения

Почему в садоводстве лучше не жить

Как ни крути, но чтобы решить проблему, садоводам надо не митинговать, а модернизировать сети.

Фото Николая СТЕРНИНА

Надежда ИВАНОВА

Причина важная: дачному товариществу грозят отключить электроэнергию. Для простых дачников зима без света – это НЕ проблема. Однако в «Топольке», находящемся буквально в черте города, многие проживают круглогодично. Отапливаются вовсе не дровами и печками, а электричеством. Да и других бытовых приборов, делающих жизнь комфортной, в этих домах хватает.Люди делились наболевшим.- рассказала нашей газете Марина КАРЫШЕВА. -Выплеснув наболевшее, люди стали думать, что им делать дальше. Варианты были разные. От кардинальных (всем вместе и каждому по отдельности написать заявление в суд) до более рациональных. Марина рассказала о возможностях подомового учёта:Люди посовещались и разошлись, а проблема осталась. Почему она возникла и, главное, как её решить? Об этом мы спросили у заместителя директора «Иркутскэнергосбыта» по сбыту Андрея ХАРИТОНОВА.Первый шаг: общее собрание членов садоводства принимает решение модернизировать сети внутри садоводства, покупке у сетевой компании дополнительной мощности. То есть создаёт подходящие технические возможности для нормального энергоснабжения круглогодично проживающих садоводов. Что именно надо для этого сделать, специалисты Энергосбыта обязательно подскажут. Устанавливается прибор учёта на всё СНТ, который будет учитывать и индивидуальное потребление, и потери, и общие нужды садоводства (свет в сторожке, работу насосов и прочее). СНТ оплачивает этот общий счёт и само решает, как распределить затраты между членами садоводства. Например, несправедливо заставлять полностью оплачивать нужды садоводства тех, кто в дачном домике зимой не живёт.Второй шаг: действительно, можно установить на каждый дом так называемые «умные» приборы учёта. Тогда каждый потребитель будет точно знать, сколько оплачивать за себя. При этом потери в сетях и нужды СНТ всё равно остаются, их правление может распределять между участками в виде членских взносов. Это похоже на оплату общедомовых нужд в многоквартирных домах. Только, конечно, стоит иметь в виду, что плата ОДН – это всегда плата за себя и за того парня, который счётчик не поставил.Как ни крути, выходит, что решение проблем садоводов в первую очередь лежит на плечах правления СНТ «Тополёк». Руководство Энергосбыта обещает помочь разобраться в вопросе, объяснить, что нужно делать, и всячески помочь.