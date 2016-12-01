Свой выход

Как соседи судились из-за забора

Свой палисадник соседи устроили на общей придомовой территории.

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КРАСНОВА

Давайте жить дружно!

Вячеслав ИВАНЕЦ,

президент коллегии адвокатов № 1

Прилегающий земельный участок площадью 48 кв. метров оградили высоким металлическим забором, калитка которого закрывается на замок.Получилась просторная площадка у крыльца, где и детям можно играть, и утварь хранить, и белье сушить. Короче, люди устроились: живут в многоквартирном доме как в собственном. Соседям это не понравилось, тем более что собрание по поводу реконструкции и «приватизации» придомовой земли Альбина Николаевна не проводила, просто обошла квартиры. По ее подсчетам, 51 процент жильцов против ее действий ничего не имели. Женщина посчитала, что этого достаточно, хотяВ нашем городе немало случаев, когда жильцы вырубают в стене дома отдельный выход из своей квартиры на улицу, а потом пристраивают к дому различные строения («Пристроился» - «В» от 13 августа 2016 года). Обычно так делают предприниматели, открывая в жилом доме магазин, парикмахерскую, столовую. И это логично. Не будут же покупатели ходить в магазин через подъезд жилого дома!Теперь эту практику подхватили и обычные жильцы. Так и в этом случае: жильцы на «своей» территории решили построить закрытый балкон с крышей, которая будет располагаться под окном квартиры на втором этаже - квартиры Надежды Григорьевны. Женщина считает, что соседи снизу нарушают её права, поскольку с крыши балкона будет легко попасть в её квартиру.- спрашивает Надежда Григорьевна.Когда новые жильцы стали городить забор, совет дома попросил их представить документы, но те отмахнулись:Надежда Григорьевна так и поступила: обратилась в Ангарский городской суд, просила признать реконструкцию квартиры самовольной, захват участка незаконным, а также обязать соседей освободить землю, снести забор, демонтировать крыльцо, привести всё в прежнее состояние.Ответчица иск не признала, пояснила, что под её окном всегда ездили машины, валялись старые шины, было много мусора. Теперь чисто. Вопрос о реконструкции квартиры возник из-за состояния здоровья её семилетнего сына, у него аллергия. Как Альбина Николаевна пояснила нашей газете, она не может сушить белье дома, у ребенка появляется кашель.Альбина Николаевна считает, что не самовольничала, она обратилась в управление архитектуры, где её просили принести решение собрания собственников жилья дома на перепланировку квартиры и проект балкона с эскизом. В сентябре 2013 года она провела поквартирный опрос, проголосовали 15 квартир из 18. Затем в «Оргстройпроекте» был заказан проект балкона, было выдано разрешение на перепланировку квартиры.Заметим, что разрешение на возведение металлического ограждения местная власть не давала, не было и 100% согласия собственников квартир на его установку. Как следует из представленного ответчиком протокола собрания жильцов многоквартирного дома от 31 октября 2014 года, кворум составил 51%, что противоречит положениям Жилищного кодекса РФ.По словам ответчицы, она делала всё строго по правилам, в частности, в сентябре 2015 года оплатила проект по усилению проема для двери на улицу. Но наличие проекта еще не означает, что проем усилен. Забор Альбине Николаевне рекомендовали сделать не глухим, а с пожарным разрывом. Разрыв есть, но только с одной стороны, при этом его можно открыть лишь при наличии ключа, поэтому жильцы дома считают, что их безопасность находится под угрозой.Ситуацию мог бы прояснить представитель управления архитектуры и градостроительства администрации округа, но он на судебное заседание не явился. Письменно администрация суду пояснила, что разрешение на перепланировку было выдано прежним управлением архитектуры и градостроительства. К нему, мол, и все вопросы. Но власть-то в городе сменилась не вчера!26 ноября 2016 года Ангарский городской суд иск Надежды Григорьевны удовлетворил частично: балкон самоволкой не признал, но обязал Альбину Николаевну освободить земельный участок и демонтировать незаконные конструкции. Пока решение суда в силу не вступило. По нашим данным, и та, и другая сторона с решением не согласны, готовят апелляции.