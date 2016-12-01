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На улице не мёрзнет


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Сегодня, 21:37
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Как ангарчанин прожил первую неделю без дома

На улице не мёрзнет
Продолжение темы («В» от 17 декабря 2016 – «Пока был на работе»)

История о 39-летнем Вячеславе КАПКОВЕ, внезапно оставшемся без дома, вызвала у наших читателей большой резонанс. Люди интересуются: что дальше? Где живёт мужчина после того, как снесли его дом в Старице? Собирается ли что-нибудь предпринимать администрация АГО, чтобы помочь гражданину и его дочери?

Честно говоря, то, о чём напишу, я клятвенно обещала представителям администрации АГО не писать. Дело в том, что ещё до выхода статьи, в пятницу, 16 декабря, после нашего сигнала о тяжёлом положении этого человека, администрация была готова предоставить ему для проживания комнату в общежитии.

Почему они просили меня об этом не писать? Потому что резерва муниципального жилья, для того чтобы помочь всем нуждающимся, в нашем городе нет. Естественно, администрация опасается: желание помочь Вячеславу повлечет в администрацию поток тех, кому также негде жить.

Но как можно просто замолчать продолжение этой истории? Ведь тогда у народа возникнет ощущение, что городская власть равнодушна к бедам своих граждан. Это не так.

Вячеславу оперативно нашли комнату, предложили пожить в ней некоторое время. Но он… отказался! Своё решение объяснил нашей газете так:

- Если я сейчас соглашусь, то так всё и останется – я буду жить в общежитии, а тем, кто снёс мой дом, ничего не будет. Я подал заявление в прокуратуру на ООО «Тандем». Пусть эта фирма мне предоставит жильё взамен снесенного. Вокруг города много садоводств. Пусть это будет хотя бы домик в одном из них. Временно жить мне есть где, я ночую у товарища.

Представители администрации и мы просили Вячеслава подумать, объясняли, что администрация АГО и частник «Тандем» - это совершенно разные структуры, принятие помощи от одной из них не снимает ответственности с другой. Но мужчина остался при своем мнении.

И ещё. Если администрация АГО боится наплыва нуждающихся в жилье, значит, их в городе немало. Налицо проблема: нехватка маневренного жилого фонда, такого, в который можно было бы заселять людей, попавших, как Вячеслав, в трудную жизненную ситуацию. Ведь случиться может что угодно: пожар, землетрясение… Никто не застрахован.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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