«КАРЛЕН» ЗАКРЫВАЕТСЯ?

Почему обычному магазину трудно конкурировать с супермаркетами

Киоски конкурентов находятся в 4,3 метра от крыльца «Карлен».

Фото Николая СТЕРНИНА



Оксана ТИХАЯ

«Карлен» не просто наторгованная точка, а магазин с именем, подобный известным ранее «Алёнке» и «1000 мелочей». Это были магазины небольшого уютного формата, где продавцы работают не один десяток лет и знают постоянных покупателей в лицо.Продавцы магазина слух о «Горизонте» подтвердили. За разъяснением мы обратились к директору Елене КАРПУНИНОЙ. Она пришла в этот магазин (тогда еще ОРС нефтехимиков №77) 15 октября 1969 года, а через 10 лет стала его бессменным директором.После этого заявления Елена Борисовна всё же согласилась на разговор. Она не стала скрывать истинного положения дел:Оптовики, торговые представители в тревоге: такого тяжелого для розничных магазинов положения не было давно. Везде объявления «аренда» и «продажа». И если подобное творится даже с продовольствием, то как выживают ювелирные салоны и прочие, торгующие товаром не на каждый день?Два-три года назад торговый отдел совместно с ГИБДД вынес «Карлен» предписание убрать два их киоска со стороны улицы Файзулина, не продлив договор. Мол, они мешают водителям, заслоняя угол обзора. Убрали. Однако почти сразу же на их место встал молочный киоск «Железнодорожника». Руководство «Карлен» возмутилось. Но тот же торговый отдел, выносивший предписание, вдруг сказал, что не имеет причин этому препятствовать. А в этот понедельник рядом с «Железнодорожником» (где, кроме молочного, торгуют картошкой, овощами и хлебом) возник еще и киоск Сарсенбаева.– негодует Карпунина.В администрации Карпуниной дали понять, что владельцы киосков сделали для города то-то и то-то. За что и имеют карт-бланш.- признаётся директор.В общий клубок проблем магазина вплелись и текущие. Очень дорогими для юрлиц стали коммунальные платежи. Совсем недавно только за свет платили 50 тысяч рублей в месяц, теперь 80. То, что происходит в городе, – отражение общей ситуации в стране. Мало кто думает сейчас о расширении производства, все обеспокоены, как сохранить имеющееся.Почему же тогда в город заходят чужие торговые сети: красноярский «Светофор» и «Командор», бурятский «Абсолют», налоги которых в Ангарске не остаются? Даже «Эконом» с «Апельсином» не смогли удержаться на плаву. А ведь это торговая сеть, куда завозили огромные партии товаров и которой явно было легче выжить, чем одному небольшому магазину. Сейчас люди от безденежья готовы ехать туда, где зеленый горошек хоть на рубль дешевле.Так откуда же взялись слухи о продаже магазина? Как удалось выяснить нашей газете, торговая сеть «Горизонт» в последнее время действительно активно скупает магазины в Ангарске и Иркутске. Не исключено, что такое предложение поступало и Елене Карпуниной. Но нам об этом она предпочла не рассказывать и намерена сражаться за своих работников до последнего.