Где деньги?

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373 миллиона «Росатома» так и не дошли до Ангарска

27 декабря прошло последнее в этом году плановое заседание Думы АГО. Народные избранники собрались большим составом – 21 человек! Такая явка в Думе бывает редко, но здесь был серьёзный повод – надо было голосовать сразу за несколько вопросов, требующих не простого, а численного большинства. Во-первых, принимался бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Во-вторых, вносились изменения в Устав АГО.

Приняли депутаты программу комплексного развития социальной инфраструктуры АГО до 2036 года. Интерес к ней пропал после первых же слов докладчицы Елены КУЛЬТИКОВОЙ, начальника управления архитектуры и градостроительства. Она сказала, что с 2017 года в АГО планируется рост числа населения. Откуда ему взяться, росту? Даже в нашей концепции развития территории планируется убыль.

Тем не менее с 2017 по 2026 год в АГО планируется построить 28 спортивных объектов, 11 школ, 18 детских садов, культурно-досуговые центры (в Мегете, Савватеевке и 4 в Ангарске). На всё это нашего местного бюджета не хватит, поэтому планируется привлекать инвестиции из областного и федерального бюджетов, всего более 11 миллиардов. Как говорится, свежо предание.

Хотелось бы написать, что бюджет приняли быстро и без проблем. Но не получилось. То есть у депутатов-то никаких проблем не было, ушли в прошлое те времена, когда народные избранники пытались перекраивать главный финансовый документ прямо во время заседания. Однако нашлись вопросы у прокурора города Романа ШЕРГИНА. Очень его интересовало, каким образом администрация собирается исполнять решение суда, обязывающее поставить городские леса на кадастровый учёт. Прокурору объяснили, где и в какой программе на это заложены средства. Роман Юрьевич выразил надежду, что это реально запланированное мероприятие.

- Сделайте уже это. Потому что бесхозяйственность хуже всего. Полиция ловит лесовозы с незаконно вырубленным лесом, а мы даже не можем возбудить уголовное дело, потому что нет хозяина! Таким образом через несколько лет вы будете ставить на учёт уже не лес, а пустые земельные участки.

Последним вопросом депутаты обсуждали ответ, полученный из правительства Иркутской области относительно денег «Росатома», предназначавшихся нашему городу («В» от 8.12.16 г. – «Куда область дела 373 ангарских миллиона?»). Обсуждали бурно и с негодованием. Потому что ответ им совершенно не понравился. Собственно говоря, в том письме не было сказано ничего, когда конкретно ангарские 373 миллиона рублей, предназначенные на социальное развитие города, будут потрачены по назначению. Вот и решали депутаты, что с этим дальше делать.

Как пояснил мэр АГО Сергей ПЕТРОВ, с момента обсуждения этого вопроса на прошлом заседании Думы состоялось совещание с представителями правительства Иркутской области, Министерства экономического развития и администрации Ангарска.

- Полтора часа мы обсуждали два простых вопроса. Первый: правительство предлагает перенести исполнение соглашения с «Росатомом» на 2017 год, потому что в этом, естественно, его исполнить уже невозможно (а кто раньше мешал исполнять? – Прим. ред.). Второй: Ангарску предложено актуализировать назначение полагающихся ему средств, потому что, например, набережная - не самый социально важный объект. Мы с этим согласились. В результате должен был появиться протокол совещания, документ, опираясь на который, мы могли бы действовать дальше. Но протокола до сих пор нет.

- Я несколько раз в день звоню в Минэкономразвития, - подтвердил заммэра Михаил ГОЛОВКОВ. - Никаких внятных ответов там не дают.

Проще говоря, областное правительство делает вид, что ничего не произошло. И на все наши вопросы: «Где наши деньги?» отвечает: «Кто здесь?» Возмущению депутатов не было предела. Послышались знакомые фразы: «Давайте писать выше», «Обращаться во все инстанции», «Рассказать МЕДВЕДЕВУ и ПУТИНУ». В итоге решили создать рабочую группу, которая и будет всем этим заниматься. Но уже в январе.

Анастасия КУРМАЗОВА
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