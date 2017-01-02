Около суток три садоводства в Ангарском городском округе были отключены от электроснабжения. Временное ограничение подачи электроэнергии было введено специалистами Ангарского отделения ООО «Иркутская энергосбытовая компания». Ситуация потребовала вмешательства со стороны администрации округа. Заместитель мэра Александр Лысов провел экстренное совещание с участием представителей элекроснабжающих организаций, МЧС, прокуратуры и полиции.



«Задолженность членов СНТ «Юбилейное» перед нашей организацией составляет более полумиллиона рублей. Уведомление об отключении председатель СНТ Татьяна Морозова получила под роспись 15 декабря прошлого года. Мы пошли навстречу жителям, и не стали производить отключение на новогодние праздники. В свою очередь председатель садоводства направила гарантийное письмо, в котором обязалась погасить задолженность до 15 января 2017 года. По состоянию на 16 января задолженность не погашена, в связи с этим мы вынуждены были произвести отключение линии, питающей в том числе СНТ «Космос» и «Виктория-3». Жители этих смежных СНТ оказались заложниками ситуации и сутки оставались без света, несмотря на то, что являются добросовестными плательщиками», - объяснил начальник Ангарского отделения ООО «Иркутская энергосбытовая компания» Андрей Журавлев.