Пожила, и хватит

Что бывает, когда человека нет в завещанииПереехав в Ангарск, и помогая сестре, Галина Андреевна и подумать не могла, что на старости лет может остаться на улице.
Фото Николая СТЕРНИНАСоседи пришли в редакцию с просьбой защитить от произвола родственников их пожилую одинокую соседку, 81-летнюю Галину Андреевну. Они также отнесли заявления, подписанные жильцами пяти квартир, в ОМ № 1 и УМВД России по г.Ангарску.
Началась эта история в конце 90-х, когда живущая в Ангарске пенсионерка Лидия Андреевна вызвала к себе из Приморского края родную сестру Галину Ерофееву. Та много лет проработала в торговле, была начальником военторга, жила по советским меркам обеспеченно. Будучи одинокой и бездетной, Галина Андреевна регулярно помогала младшей сестре, пересылая часть зарплаты на образование своих племянниц. Это она считала само собой разумеющимся.
Лидия Андреевна всю жизнь проработала учителем начальных классов, получала немного, в 48 лет овдовела. Сестры стали жить вдвоем в двухкомнатной квартире, помогать и поддерживать друг друга. Вместе торговали вещами на Центральном рынке, затем у магазина «Галант», по очереди отлучаясь поесть. Многое из заработанного отдавали дочери Лидии Андреевны Наталье, живущей рядом.
Соседка Любовь КИРСАНОВА рассказывает, что Наталья сразу после школы вышла замуж, родила трёх дочерей. И хотя муж у Натальи работал на заводе полимеров, от помощи мамы и тети она не отказывалась. Так и вырастила своих девочек, дав им образование. Сейчас две внучатые племянницы Ерофеевой живут в Москве, а одна в Америке.
По словам соседки, переехав в Ангарск, Галина Андреевна купила однокомнатную квартиру с расчетом сдавать её в аренду. Но когда одной из дочерей Натальи понадобились деньги, квартиру продали. После этого 29 января 2002 года Лидия Андреевна официально прописала сестру на свою жилплощадь.
ЕЩЁ ПОСТЕЛЬ НЕ ОСТЫЛА…
Сестра Лидия умерла 25 декабря 2016 года. Последний год она была лежачая, ухаживала за ней Галина. Дочь если и появлялась на квартире, то лишь затем, чтобы устроить пенсионеркам разнос. Слышал об этом весь подъезд. - Дочь орала на стонущую мать, а Галина её уговаривала: ну потерпи, Лидочка, потерпи. Однажды Наталья пришла, а в квартире особенно пахло больным человеком. Так Наталья, ни слова не говоря, вылила по ведру воды на мать и Галину Андреевну! Признаться, я сама бы в это не поверила, если бы не увидела большое мокрое пятно на диване,
- рассказывает Кирсанова.
Мы побывали на месте событий. Несмотря на возраст, 81 год, Галина Андреевна крепка телом и умом, у нее хорошие зрение и слух. Возможно, именно здоровье тети и внушает племяннице тревогу.
Из заявления соседей в редакцию и полицию: «29 декабря дочь Лидии Андреевны с мужем пришли в квартиру №35, обрезали все провода (телевизионные вилки, кабеля, телефонные провода) и стали выгонять Галину Андреевну на улицу. Сосед из квартиры № 36 не раз ремонтировал провода, но после каждого посещения родни (у них есть ключи), они опять были вырезаны. Наталья с мужем приходили почти каждый день и закатывали скандалы, якобы Галина Андреевна находится в квартире незаконно, чтобы она собирала вещи, её увезут в деревню Танхой. 6 января они пришли с капитаном полиции, который сказал, что Наталья Дмитриевна является собственником квартиры, которая будет продаваться. Они изъяли паспорт Галины Андреевны. 9 января якобы повезут её в психиатрическую больницу. Сняли два железных замка с двери, чтобы пенсионерка не могла закрыться от нежелательных гостей, и снова перерезали провода».- Я живу здесь 57 лет, хотя мы давно дружим с Галиной Андреевной, ни разу не замечала у неё психических отклонений. Это могут подтвердить многие соседи. 8 января, после очередного посещения Натальи с мужем, Галина вызвала наряд полиции, который уехал, составив акт и обещав провести с супругами профилактическую беседу. А те заявились через час очень злые, устроили скандал, забрали два телефонных аппарата и заявили, что одну из комнат сдадут в аренду. Кстати, синяки на руках и ногах я видела лично,
- рассказывает Любовь Кирсанова.
ПО ЗАКОНУ И ПО СОВЕСТИ
Галина Андреевна с благодарностью вспоминает, что в начале её совместного проживания с сестрой племянница готовила вкусную домашнюю еду и приносила её пенсионеркам. А еще с пенсии сестер она платила за коммуналку, принося им квитки.
Деревня Танхой, которой пугают пенсионерку, – это её родина. Правда, Галина Андреевна не знает, стоит ли еще старый, обветшалый дом, в котором жили её родители. Да и ехать на 82-м году жизни в деревню не хочет.
По правилам нашей профессии в случае написания подобных статей мы должны выслушать точку зрения другой стороны. Но, несмотря на неоднократные просьбы перезвонить и даже попытки посетить квартиру Натальи, дверь она не открыла и на контакт не пошла. Наталья Дмитриевна с мужем живут в трехкомнатной крупногабаритной квартире. Дети и внуки, напомним, не в Ангарске. Т.е. нужды срывать с места пожилую родственницу нет.
Кстати, эта квартира была приватизирована Лидией Андреевной. Однако есть заявление, в котором половина прав на неё принадлежит старшей внучке, а вторая - двум другим. Подумав об одних близких, Лидия Андреевна необдуманно жестко отнеслась к сестре, практически лишив её крыши над головой после своей смерти. В заявлении в полицию соседи просят разобраться с правоустанавливающими документами по данному адресу, взять ситуацию под личный контроль.
Оксана ТИХАЯКомментарий- Нельзя плохо говорить о моральных качествах людей, ушедших в мир иной, но как младшая сестра не позаботилась, что будет со старшей после её смерти?! Почему не оставила ей долю в завещании? Даже пожилые люди уже в теме! Внучки, имеющие к квартире прямое отношение, могут вступить в наследство и продать квартиру, даже не приезжая сюда. Единственный способ помочь бабушке – признать Ерофееву, которая ухаживала за сестрой, иждивенкой умершей. Тогда она будет наследовать имущество в равных долях с остальными. Но это крайне сложно сделать, учитывая возраст бабушки, которая должна всё делать сама. А уход, к сожалению, не является основанием для такого признания.
Если у внучек хватит душевных сил, они могли бы отказаться от части своих прав на квартиру в пользу тети, пока она жива. Но, исходя из моей практики, это маловероятно.
Ирина БЕНЕВОЛЕНСКАЯ, нотариус