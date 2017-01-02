Пожила, и хватит

Что бывает, когда человека нет в завещании

Переехав в Ангарск, и помогая сестре, Галина Андреевна и подумать не могла, что на старости лет может остаться на улице.

Фото Николая СТЕРНИНА



ЕЩЁ ПОСТЕЛЬ НЕ ОСТЫЛА…



ПО ЗАКОНУ И ПО СОВЕСТИ

Оксана ТИХАЯ

Ирина БЕНЕВОЛЕНСКАЯ, нотариус

Началась эта история в конце 90-х, когда живущая в Ангарске пенсионерка Лидия Андреевна вызвала к себе из Приморского края родную сестру Галину Ерофееву. Та много лет проработала в торговле, была начальником военторга, жила по советским меркам обеспеченно. Будучи одинокой и бездетной, Галина Андреевна регулярно помогала младшей сестре, пересылая часть зарплаты на образование своих племянниц. Это она считала само собой разумеющимся.Лидия Андреевна всю жизнь проработала учителем начальных классов, получала немного, в 48 лет овдовела. Сестры стали жить вдвоем в двухкомнатной квартире, помогать и поддерживать друг друга. Вместе торговали вещами на Центральном рынке, затем у магазина «Галант», по очереди отлучаясь поесть. Многое из заработанного отдавали дочери Лидии Андреевны Наталье, живущей рядом.Соседка Любовь КИРСАНОВА рассказывает, что Наталья сразу после школы вышла замуж, родила трёх дочерей. И хотя муж у Натальи работал на заводе полимеров, от помощи мамы и тети она не отказывалась. Так и вырастила своих девочек, дав им образование. Сейчас две внучатые племянницы Ерофеевой живут в Москве, а одна в Америке.По словам соседки, переехав в Ангарск, Галина Андреевна купила однокомнатную квартиру с расчетом сдавать её в аренду. Но когда одной из дочерей Натальи понадобились деньги, квартиру продали. После этого 29 января 2002 года Лидия Андреевна официально прописала сестру на свою жилплощадь.Сестра Лидия умерла 25 декабря 2016 года. Последний год она была лежачая, ухаживала за ней Галина. Дочь если и появлялась на квартире, то лишь затем, чтобы устроить пенсионеркам разнос. Слышал об этом весь подъезд.- рассказывает Кирсанова.Мы побывали на месте событий. Несмотря на возраст, 81 год, Галина Андреевна крепка телом и умом, у нее хорошие зрение и слух. Возможно, именно здоровье тети и внушает племяннице тревогу.Из заявления соседей в редакцию и полицию:- рассказывает Любовь Кирсанова.Галина Андреевна с благодарностью вспоминает, что в начале её совместного проживания с сестрой племянница готовила вкусную домашнюю еду и приносила её пенсионеркам. А еще с пенсии сестер она платила за коммуналку, принося им квитки.Деревня Танхой, которой пугают пенсионерку, – это её родина. Правда, Галина Андреевна не знает, стоит ли еще старый, обветшалый дом, в котором жили её родители. Да и ехать на 82-м году жизни в деревню не хочет.По правилам нашей профессии в случае написания подобных статей мы должны выслушать точку зрения другой стороны. Но, несмотря на неоднократные просьбы перезвонить и даже попытки посетить квартиру Натальи, дверь она не открыла и на контакт не пошла. Наталья Дмитриевна с мужем живут в трехкомнатной крупногабаритной квартире. Дети и внуки, напомним, не в Ангарске. Т.е. нужды срывать с места пожилую родственницу нет.Кстати, эта квартира была приватизирована Лидией Андреевной. Однако есть заявление, в котором половина прав на неё принадлежит старшей внучке, а вторая - двум другим. Подумав об одних близких, Лидия Андреевна необдуманно жестко отнеслась к сестре, практически лишив её крыши над головой после своей смерти. В заявлении в полицию соседи просят разобраться с правоустанавливающими документами по данному адресу, взять ситуацию под личный контроль.