141 АВАРИЙНЫЙ ДОМ в Ангарском городском округе включён в программу по капитальному ремонту

Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

Такие цифры озвучил директор фонда капитального ремонта Иркутской области Денис БЫКОВ. Это такие дома, износ которых только по документам составляет более 70%. Согласно рекомендациям федерального законодательства, их нужно признавать ветхими и аварийными, а не начислять плату за капитальный ремонт и пени за их неуплату.– сообщает пресс-служба фонда. –Даже если официально у вашего дома износ соответствует нормам (то есть ниже 70%), это вовсе не значит, что добиваться комиссии не стоит. Так, дома в микрорайоне Шеститысячник, временные деревянные бараки 1957 года постройки, в программе числятся как вполне исправные, имеющие износ около 50%. На самом же деле их давно пора сносить.