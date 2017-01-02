141 АВАРИЙНЫЙ ДОМ в Ангарском городском округе включён в программу по капитальному ремонту
Такие цифры озвучил директор фонда капитального ремонта Иркутской области Денис БЫКОВ. Это такие дома, износ которых только по документам составляет более 70%. Согласно рекомендациям федерального законодательства, их нужно признавать ветхими и аварийными, а не начислять плату за капитальный ремонт и пени за их неуплату.- По каждому дому, который заведомо является аварийным, информация будет направлена в муниципалитеты, собственникам жилья, а также в службу государственного жилищного надзора Иркутской области и областную прокуратуру,
– сообщает пресс-служба фонда. – Фонд надеется, что хотя бы одна из сторон начнёт процедуру признания домов ветхими и аварийными, инициирует проведение межведомственной комиссии, чтобы впоследствии эти дома были исключены из программы капремонта. Сам фонд не имеет права инициировать процесс.
Даже если официально у вашего дома износ соответствует нормам (то есть ниже 70%), это вовсе не значит, что добиваться комиссии не стоит. Так, дома в микрорайоне Шеститысячник, временные деревянные бараки 1957 года постройки, в программе числятся как вполне исправные, имеющие износ около 50%. На самом же деле их давно пора сносить.
Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА