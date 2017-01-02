ПИНКОМ К СЧАСТЬЮ

или Инструкция для организаторов свалокЕсть такое выражение: «привести пинками к счастью». Именно такой метод отработан на жителях микрорайона Китой. В последние дни декабря здесь с 24 мусорных площадок исчезли все контейнеры. В считанные дни микрорайон оказался завален бытовым мусором.
Оказалось, это вовсе не акт вандализма, а официальная и спланированная акция. Из-за изменений в законодательстве с 1 января 2017 года администрация АГО не имеет права больше заниматься вывозом мусора из частного сектора микрорайонов Китой, Байкальск, Северный и Кирова. Поэтому всем ангарчанам, проживающим там, предложено самостоятельно заключать договоры с компанией, занимающейся вывозом бытовых отходов. Или заключить соответствующий договор с управляющей компанией, обслуживающей территорию, если такая есть. Об этом в 20-х числах декабря специалисты управления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи рассказали жителям Китоя на собрании. Мусорные площадки по улице Рабочая. Нигде нет никаких объявлений, что надо сделать, чтобы контейнеры вернули на место.
Фото Николая СТЕРНИНА
Сколько жителей на это собрание пришло и как доносилась эта информация до остальных, нам неизвестно. Но очевидно, что эффекта эти разъяснения имели мало, потому что договор на вывоз мусора с управляющей компанией заключила только одна улица, Садовая. Ещё одна, Рабочая, договорилась непосредственно с исполнителем. Остальные же призыв проигнорировали, никаких договоров заключать ни с кем не стали и складывают мусор там, где привыкли.
Кто же так работает, господа? Ведь ясно же, что Китой, хоть и деревня по сути, но информация с одного собрания до всех не дойдёт. А если и дойдёт, то не все успеют заключить договор до нового года, когда особенно много дел. А потом долгие выходные, а потом неделя на раскачку, а потом… мы получили то, что получили, то есть горы мусора прямо на улицах.
Надо учесть ещё и то, что люди вообще неохотно начинают платить за то, что раньше было бесплатно. Суть проблемы именно в этом: заключая договор, жители обязуются платить по 221 рублю в месяц с каждого дома, или 47 рублей с человека. Управляющая компания, обслуживающая Китой, ООО «Комфорт» пообещала стоимость услуги не накручивать, брать с людей ровно столько, сколько берёт за свои услуги предприятие, занимающееся вывозом, без копейки прибыли для себя. Договор с непосредственным исполнителем обойдётся дешевле - 187,2 рубля в месяц. За эти деньги по определённым дням будет приезжать машина и мусор забирать.
Администрация не просто устранилась от решения этой проблемы. Она ещё и грозит штрафами: за отсутствие договора на вывоз мусора граждане могут быть оштрафованы на 1-3 тысячи рублей.
Никто не спорит: частные дома должны платить за вывоз своих отходов так же, как за это платят все остальные жители города. Возмущает сама организация процесса.
- Кто и когда говорил нам о договорах? Лично я впервые это от вас услышал
а - возмущена жительница улицы Заводской Татьяна. - Где объявления, телефоны организации, которая вывозит мусор? Куда мне обратиться, чтобы заключить с ними договор? Почему нельзя было предупредить людей хотя бы за месяц
?
Последний вопрос, ясное дело, риторический. Предупредить было можно, если думать о людях, а не о формальном исполнении обязанностей. Работать в таком стиле умеют далеко не все чиновники.
Анастасия КУРМАЗОВА