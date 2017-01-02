ПИНКОМ К СЧАСТЬЮ

или Инструкция для организаторов свалок

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия КУРМАЗОВА

Оказалось, это вовсе не акт вандализма, а официальная и спланированная акция. Из-за изменений в законодательстве с 1 января 2017 года администрация АГО не имеет права больше заниматься вывозом мусора из частного сектора микрорайонов Китой, Байкальск, Северный и Кирова. Поэтому всем ангарчанам, проживающим там, предложено самостоятельно заключать договоры с компанией, занимающейся вывозом бытовых отходов. Или заключить соответствующий договор с управляющей компанией, обслуживающей территорию, если такая есть. Об этом в 20-х числах декабря специалисты управления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи рассказали жителям Китоя на собрании.Сколько жителей на это собрание пришло и как доносилась эта информация до остальных, нам неизвестно. Но очевидно, что эффекта эти разъяснения имели мало, потому что договор на вывоз мусора с управляющей компанией заключила только одна улица, Садовая. Ещё одна, Рабочая, договорилась непосредственно с исполнителем. Остальные же призыв проигнорировали, никаких договоров заключать ни с кем не стали и складывают мусор там, где привыкли.Кто же так работает, господа? Ведь ясно же, что Китой, хоть и деревня по сути, но информация с одного собрания до всех не дойдёт. А если и дойдёт, то не все успеют заключить договор до нового года, когда особенно много дел. А потом долгие выходные, а потом неделя на раскачку, а потом… мы получили то, что получили, то есть горы мусора прямо на улицах.Надо учесть ещё и то, что люди вообще неохотно начинают платить за то, что раньше было бесплатно. Суть проблемы именно в этом: заключая договор, жители обязуются платить по 221 рублю в месяц с каждого дома, или 47 рублей с человека. Управляющая компания, обслуживающая Китой, ООО «Комфорт» пообещала стоимость услуги не накручивать, брать с людей ровно столько, сколько берёт за свои услуги предприятие, занимающееся вывозом, без копейки прибыли для себя. Договор с непосредственным исполнителем обойдётся дешевле - 187,2 рубля в месяц. За эти деньги по определённым дням будет приезжать машина и мусор забирать.Администрация не просто устранилась от решения этой проблемы. Она ещё и грозит штрафами: за отсутствие договора на вывоз мусора граждане могут быть оштрафованы на 1-3 тысячи рублей.Никто не спорит: частные дома должны платить за вывоз своих отходов так же, как за это платят все остальные жители города. Возмущает сама организация процесса.а - возмущена жительница улицы Заводской Татьяна. -Последний вопрос, ясное дело, риторический. Предупредить было можно, если думать о людях, а не о формальном исполнении обязанностей. Работать в таком стиле умеют далеко не все чиновники.