Хочется и строится

Что общего у прачечной и элитного дома

Фото Николая СТЕРНИНА



Анастасия КУРМАЗОВА

Строительство пристроя началось осенью того же 2015 года. Уже на начальном этапе было понятно, что что-то пошло не так: здание не пристраивалось к дому, а стояло отдельно, а фундамент по высоте доставал до середины первого этажа. Однако масштаб проблемы стал виден только тогда, когда постройка поднялась на два этажа. Даже в незавершённом виде она достала до балкона третьего этажа дома. И люди поняли: когда появится крыша, естественный свет в двух комнатах пропадет! Жить в квартире станет невозможно, продать её тоже.С жалобой на строительство пристроя, которое очевидно нарушает все нормы, жильцы обратились в областную прокуратуру. Та перенаправила письма в стройнадзор, прокуратуру Ангарска и местную администрацию. И вот что выяснилось.Согласно сведениям из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности АГО, к блоку А дома №11 пристраивается прачечная-химчистка. Разрешение на строительство было выдано в 2012 году администрацией города Ангарска. Дальше история запутывается. Так, по одним данным, проектно-сметная документация разработана ООО «Техсервис». По другим – ООО «Фирма «Компромисс». Одна инстанция считает, что разрешение выдано до 28 ноября 2017 года, другая уверяет, что до 28 ноября 2016-го, и то с продлением. В 2015 году, после представления прокурора г. Ангарска о нарушении градостроительного законодательства, управление архитектуры АГО отменило продление разрешения на строительство. Однако решением Ангарского городского суда это распоряжение было признано незаконным. В личном разговоре с жильцами чиновники развели руками: извините, не мы разрешение выдавали, а предыдущая власть.Обращение в прокуратуру не принесло ощутимого результата. Прокурор пообещал создать межведомственную комиссию, которая всё проверит. Потом сообщил, что стройнадзор «не отвечает», поэтому о результатах проверки будет сообщено дополнительно. Лишь в конце декабря 2016 года выяснилось, что комиссия из стройнадзора на этом объекте всё же побывала. Обнаружила нарушения норм градостроительной деятельности и пожарной безопасности. За что застройщика пообещали привлечь к административной ответственности, то есть оштрафовать.- говорится в письме от стройнадзора. Каких? Об этом ни слова.Неизвестно ничего о том, выполнил ли застройщик предписания. Решить проблему он решил, договорившись с жильцами. По их словам, предлагал сначала 30 тысяч рублей за неудобства, потом 200. После чего предложил квартиру в строящемся доме. Так выяснилось, что строят вовсе не химчистку-прачечную, а жилой дом типа элитного.Интересно, что и к двум блокам дома № 11 уже пристраивали почту, отделение банка и молочную кухню. Которые на самом деле оказались коммерческими помещениями, сдаваемыми в аренду. В них разместились продуктовый супермаркет, танцевальная студия и офис фирмы. В том же микрорайоне, у дома № 6, недавно построили автошколу, которая выглядит как обычные… гаражные боксы. Мелкие ангарские застройщики научились обходить закон и получать разрешения на строительство. И вот случилось то, что должно было случиться. Аппетит-то растет! И вместо разрешенной прачечной, которая бы никому не мешала, строится дом, который точно мешает жильцам третьего этажа. Кроме того, очевидно, что проход между домами будет использоваться как общественный туалет, что будет мешать уже и всем другим жильцам.Как это дикое строительство остановить и кто может это сделать? Полагаем, это по силам управлению архитектуры и градостроительства - той самой инстанции, которая выдаёт разрешения на строительство. И службе строительного надзора, которая должна следить за тем, чтобы построено было именно то, что заявлено в проекте, причём без ущемления прав других людей и нарушения норм. А ещё прокуратуре, которая может выступить в качестве защитника прав граждан. Подобный пример в нашем городе был. Именно прокуратура обратилась с иском в суд, когда предприниматель построил гаражи, перекрыв свет в квартирах одного из домов 24 квартала. Суд принял решение: гаражи снести.Неужели снова надо будет сначала построить, чтобы потом все развалить?